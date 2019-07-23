Canon 4K LEGRIA Serisi HF G50 ve HF G60

Canon, 4K kamera ürünlerinden LEGRIA serisini yeni modeller ile genişletmeye devam ediyor. Son model LEGRIA HF G50 ve LEGRIA HF G60 ürünleri ile Canon kullanıcılarına göz alıcı video çekme imkanı sunuyor.

Canon’un yeni LEGRIA HF G50 ve LEGRIA HF G60 modelleri, 4K UHD özelliği sayesinde 1/2.3 ve 1.0 tip sensör nitelikli optikleri sayesinde sağladığı üstün görüntü kalitesiyle nefes kesen videolar çekebiliyor. Sahip olduğu Dual Pixel CMOS AF teknolojisiyle yeni kameralar, göz alıcı ayrıntıları yakalamayı sağlayarak eşsiz videolara imza atılmasına yardımcı oluyor.

LEGRIA HF G50 ve LEGRIA HF G60 modelleri, f/1.8 – f/2.8 maksimum diyafram donanımı ve 20x zoom lens özellikleriyle görüntülerin en ince detayına kadar kaydedilmesine yardımcı oluyor. Ayarları arasında olan alan derinliği kontrol fonksiyonu da kullanıcılarına daha canlı ve net görüntüler sunuyor. Yüksek odak hızının sağladığı netliğin yardımıyla her iki kamera da belgesel çekimleri için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda ayarlanabilir oynatma hızı özelliğine sahip bu kameralar, amatör kullanıcıların yaratıcı denemeler yapmasına ve video içeriklerinin dramatik etkisini güçlendirmesine yardımcı oluyor.

Sensör tabanlı otomatik odaklanma teknolojisi tarafından desteklenen yeni modeller, kullanıcılara, deneyimlerini ve arzu ettikleri etkinlikleri 4K kalitesinde bir netlik ile kaydedebilme imkanı sunuyor. Aynı zamanda yüksek performanslı odak takibi özelliği Dual Pixel CMOS AF sayesinde yeni kameralar, basit çekimleri bile profesyonel bir boyuta taşıyor.