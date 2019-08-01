İnceleme: Asus Mini PC ProArt PA90

Asus’un içerik oluşturan tüm profesyonel kullanıcılar için tasarladığı, yüksek performans ve şık bir tasarım sunan yeni masaüstü bilgisayarı Mini PC ProArt PA90’ı inceledik.

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Asus’un içerik oluşturan tüm profesyonel kullanıcılar için tasarladığı, yüksek performans ve şık bir tasarım sunan yeni masaüstü bilgisayarı Mini PC ProArt PA90’ı inceledik.

Fotoğraf ve özellikle video konusunda profesyonel olarak çalışanların günümüzdeki en büyük sorunlarından biri, yüksek performanslı, güvenilir ve uygun fiyatlı bir bilgisayar bulmak. Özellikle son yıllarda fotoğraf makinelerinin artan çözünürlük değerleri, işlenmesi gereken yüksek dosya kapasiteleri ve 4K video editleme sonucunda kullanıcılar yüksek performanslı bilgisayarları daha fazla araştırır hale geldi. İşte tam bu noktada ProArt PA90, içerik oluşturan tüm profesyonellerin güvenle kullanabileceği bir bilgisayar seçeneği olarak ortaya çıkıyor.

Nesil Intel Core İşlemciler

ProArt PA90, akıcı ve güçlü bir performans için 9. Nesil Intel Core işlemcilere sahip. Profesyonel içerik üretim işleri genellikle yoğun işlemci gücü gerektiren görevler ve aynı anda birden fazla büyük dosyayla çalışma gerektiriyor. Bir önceki nesle göre yaklaşık %30’a kadar yüksek performans gösterebilen 9. Nesil Intel Core işlemciyle donatılan Mini PC ProArt PA90, en talepkar uygulamalar ve karmaşık projelerde bile akıcı ve hızlı çoklu işlem performansı sunuyor.

NVIDIA Quadro Ekran Kartları

Profesyonel fotoğrafçılar, tasarımcılar ve görsel sanatlarla uğraşanlar hassas ve detaylı çalışmalar yaptıklarından bu konuda kendilerini destekleyecek bir bilgisayara ve ekran kartına ihtiyaç duyarlar. Mini PC ProArt PA90 bu ihtiyacı NVIDIA Quadro P4000 veya P2000 ekran kartlarıyla karşılıyor. Bu kartlar, birden çok ultra yüksek çözünürlüklü ekranda akıcı çalışma olanağı sunan ve 3D işleme görevlerini hızlandıran yüksek performans sağlıyor. Fotoğraf ve video düzenleme ile mimarlık, mühendislik ve üretim işlerindeki bilgisayar destekli tasarım (CAD) için mükemmel olan bu kartlar medya ve eğlence için de uygun performans sunuyor. Ayrıca, VR için hazır olan NVIDIA Quadro P4000 ekran kartı tasarımcıların modelleri üzerinde 3D ortamda çalışmasına ve hayallerindeki etkileyici sanal ortamları oluşturabilmesine de imkan veriyor.

Hızlı Veri Aktarımı

Büyük dosyalarla çalışan fotoğrafçılar veri transferi ve disklerin yoğun kullanıldığı görevlerin tamamlanması için bazen uzun süre beklemeye alışıktır. Mini PC ProArt PA90, üçlü depolama tasarımı sayesinde bu tür dosyalarla çalışırken performansı artırıyor. İki adet M.2 PCIe 3.0 x4 SSD ve bir adet 2,5 inç sabit diske sahip olan ürün ultra hızlı veri aktarımı ve yüksek kapasiteli depolama sunuyor. Ayrıca, 64 GB’a kadar 2666 MHz DDR4 RAM desteğiyle hızlı erişim için geniş dosyaları ve programları ön belleğe alma imkanı sunuluyor. Intel Optane teknolojisi ise depolama ve bellek performansını daha da ileri taşıyor. Toplam sistem performansını artıran ve en sık kullanılan uygulama ve dosyaların daha hızlı açılmasını sağlayan bu teknoloji, büyük miktarda veriyle çalışan fotoğrafçılar ve içerik üreticilerine işlerini daha hızlı ve verimli şekilde halletme olanağı veriyor.

Sıvı Soğutma ve Otomatik Açılır Üst Kapak

Ağır tasarım işleri için yüksek performanslı bir soğutma sistemi şarttır. Hepsi bir arada sıvı CPU soğutucusuna sahip Mini PC ProArt PA90, işlemcinin tam performansını ortaya çıkarırken sessiz ve kararlı şekilde çalışmasını da sağlıyor. Böylece sistemde yavaşlama, uygulamaların çökmesi ve hatta proje üzerinde çalışırken bilgisayarın beklenmedik şekilde kapanması gibi durumların önüne geçiliyor. Yenilikçi soğutma sistemi, CPU tam yükte çalışırken bilgisayarın üst kapağını açarak en uygun performans için hava akışını artırıyor. Sistem boşta 25,5 dB’de ve tam yükte 32 dB’de çalışır.

Ultra Hızlı Thunderbolt 3

Profesyonel fotoğrafçılar ve içerik üreticileri büyük dosyaları sıklıkla harici depolama cihazlarına aktarır ve bilgisayarlarına aynı anda birden fazla ürün ve veri cihazı bağlar. Mini PC ProArt PA90 bu kullanım senaryolarını, 40 Gbps’e kadar veri aktarım hızlarına ulaşan iki adet Thunderbolt 3 girişiyle kolayca destekliyor. Bu giriş ile bir 4K filmin tamamını 30 saniyeden kısa sürede aktarmak mümkün. Thunderbolt 3 ayrıca tek bir kablo üzerinden birden fazla cihazı papatya dizilimi şeklinde bağlama olanağı sunuyor. Küçük ve ters çevrilebilir USB-C girişi ise bağlantı yuvası, harici sürücü ve ekran bağlamayı kolaylaştırıyor.

Mini PC ProArt PA90 öne çıkan özellikler:

Akıcı ve güçlü performans için 9. Nesil Intel Core işlemciler.

NVIDIA Quadro ekran kartları hızlı performans sağlıyor ve ISV sertifikalarıyla da sektör lideri CAD uygulamalarında akıcı performans elde ediliyor.

İki adet M.2 PCIe SSD ve 2,5 inç sabit disk yerleştirilebilen üçlü depolama tasarımıyla yüksek depolama kapasitesi.

Yüksek bellek verimi ve ağır iş yüklerinde hızlı okuma ve yazma performansı için Intel Optane ve 64 GB’a kadar DDR4 bellek desteği.

Kavisli şık tasarım tüm yaratıcı çalışma ortamlarına uyum sağlıyor.

Sessiz ve verimli sıvı CPU soğutma sistemi ve değişken hava hacimli termal tasarım yüksek performans ve uzun süreli dayanıklılık sunuyor.

İki adet Thunderbolt 3 USB-C girişi hızı veri aktarımı ve papatya dizilimi yapma imkanı sunuyor, depolama cihazları, ekranlar ve yuvalarla uyum sağlıyor.

https://www.asus.com/tr/Mini-PCs/Mini-PC-ProArt-PA90/