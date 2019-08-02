Nikon Z 85mm f/1.8 S

Nikon, Nikon Z ailesine hızlı bir standart portre objektifi ekliyor. NIKKOR Z 85mm f/1.8 S, çerçeve alanının tamamında inanılmaz detay sağlayan, hızlı netleme yapan bir objektif. İster durağan görüntü ister video çekiminde bu tam çerçeve aynasız objektif, fotoğrafçıların konuları yürek hoplatan netlikte portrelemelerine olanak tanır.

Klasik baş ve omuz çekimlerinden çevresel portrelere veya samimi ortamlardan büyük etkinliklere uzanan bir çeşitlilik sunar. NIKKOR Z 85mm f/1.8 S’in gelişmiş optik performansı, her yerde çarpıcı sonuçlara olanak tanır. f/1,8’lik en geniş diyafram açıklığında çekim yaparken bile uçtan uca mükemmel görüntü keskinliği sunar. Harika, doğal görünümlü bir Bokeh efekti sunar ve objektif parlaması ters ışık durumlarında bile etkili şekilde giderilir.

Hızlı netleme yapar ve Nikon Z fotoğraf makinelerinin yeni Göz Takibi özelliği, konunuz ister tek başına ister kalabalığın arasında olsun gözüne kilitlenebilir. Film çekenler, konuları soyutlamak için 85 mm’lik odak uzaklığından yararlanabilir ve olağanüstü, sığ bir alan derinliğine sahip videolar çekebilir.

Temel özelliklerin özeti:

NIKKOR Z: Nikon Z geniş objektif yuvası için tasarlanan bu objektif, çerçevenin tamamında içeriye daha fazla ışık alabilir.

S-Line: Optik tasarımda bir sonraki boyut. Yansıtma önleyici Nano Kristal Kaplama. Akıcı ve sessiz, çoklu netleme sistemi.

Keskin detaylar: Olağanüstü uçtan uca performans. Sadece 0,80 m’lik minimum netleme mesafesi.

Sağlam yapı: Objektif gövdesinin tüm hareketli parçaları tozdan ve su damlacıklarından korunmak üzere yalıtılmıştır.

Filmler için harika: Sessiz diyafram ayarı ve neredeyse sessiz AF. Netleme gürültüsü neredeyse tümüyle giderilmiştir.

Özelleştirilebilir kontrol halkası: Manuel netleme (varsayılan), diyafram kontrolü veya pozlama telafisi için kullanılabilir.