Sony Alpha 1

Alpha 1; yeni yüksek çözünürlüklü 50,1 MP full frame görüntü sensörü, saniyede 30 kareye kadar yüksek hızlı çekim, 8K 30p video ve daha pek çok özelliği ile “çözünürlük, hız ve video performansı” üçlüsünü eşi görülmemiş şekilde bir araya getirerek profesyonellerin gücüne güç katıyor.

Sony, yeni full frame aynasız Alpha 1 fotoğraf makinesini piyasaya sunacağını açıkladı. Sony’nin bugüne kadar çıkardığı teknolojik olarak en gelişmiş ve yenilikçi fotoğraf makinesi olan Alpha 1, yüksek çözünürlük ve yüksek hız performansını daha önce dijital fotoğraf makineleri dünyasında ulaşılamamış bir seviyede bir araya getiriyor. Yepyeni 50,1 MP full frame Exmor RS görüntü sensörü, saniyede 120’ye kadar AF/AE hesaplaması, 8K 30p 10-bit 4:2:0 video özelliği ve çok daha fazlası ile Alpha 1, içerik üreticilerin daha önce hiç yakalayamadıkları görüntüleri yakalamalarına olanak sağlayacak.

Yeni geliştirilen görüntü sensörü, dahili bellek ile entegre şekilde yapılandırıldı ve geliştirilmiş BIONZ XR görüntü işleme motoru ile bir araya getirilerek saniyede 120 AF/AE hesaplaması ile 30fps gibi çarpıcı bir hızda kesintisiz şekilde 50,1 megapiksel görüntü çekebilme yeteneğine sahip oldu. Alpha 1’in çekim yetenekleri; karartmayı ortadan kaldıran 240 fps’ye kadar yenileme hızına sahip 9,44 milyon noktalı bir OLED Quad-XGA elektronik vizör ile daha da artırıldı. Ek olarak, bir Alpha serisi fotoğraf makinesinde ilk kez, 8K 30p 10-bit 4:2:0 video özelliği mümkün hale getirildi. Alpha 1 aynı zamanda, 4K 120p / 60p 10-bit 4:2:2 kayıt yapma kapasitesine ve S-Cinetone renk görünümüne sahip. Alpha 1’de ayrıca 3,5 kat daha hızlı kablosuz FTP transfer gibi, sahada çalışan profesyonellerin iş akışını hızlandırmayı sağlayacak pek çok özellik yer alıyor.

Saniyede 30 Kareye Kadar Kesintisiz Çekim

Alpha 1, süratli hareket eden nesnelerin görüntüsünü yakalamak isteyen tüm fotoğrafçılara ihtiyaç duydukları hızı sunan yüksek hız performansı sayesinde, yakalanması çok zor anları kayda geçirebiliyor. 50,1 megapiksel görüntü sensörünün yüksek hızda görüntü okuma kapasitesi ve geniş ara bellek; elektronik deklanşörle saniyede 30 kareye kadar hızda, bir yandan tam AF ve AE takip performansını koruyarak, 155’e kadar full frame sıkıştırılmış RAW görüntü ya da 165 full frame JPEG görüntü çekebilmeyi mümkün kılıyor.

Saniyede 120’ye kadar çıkan çarpıcı AF/AE hesaplama hızıyla Alpha 1, hızlı hareket eden nesneler için bile odağı yüksek hassasiyetle koruyabiliyor. Parlaklıktaki ani değişikliklerde bile, 0,033 saniye gibi düşük bir tepki gecikmesiyle pozlamayı otomatik olarak ayarlayabiliyor.

240 fps Yenileme Hızına Sahip Elektronik Vizör

Alpha 1’in vizörü, fotoğraf makinesinin eşi görülmemiş bir hızda görüntü yakalama yeteneğini destekleyecek şekilde, pürüzsüz bir görünüm sağlayan 240 fps’lik bir yenileme hızına sahip. Pozlama yapıldığında kararmıyor, böylece kesintisiz çekim esnasında bile mükemmel akıcılıkta kadrajlama ve takibe olanak sağlayan bir görüntü elde ediliyor. 9,44 milyon noktalı (yaklaşık), 0.64 tipi Quad-XGA yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve rafine edilmiş optik teknolojisi, sınıfının en yüksek çözünürlüğünü sağlıyor. Aynı zamanda köşeden köşeye net, düşük bozunumlu görüş için 0.90x vizör büyütme, 41° çapraz FOV ve 25mm-yüksekliğinde bakış noktası sunuyor.

Geliştirilmiş Otomatik Netleme

Sony, karmaşık, hızlı hareket eden nesneleri yüksek doğrulukla kolayca takip edebilen Alpha 1 ile otomatik netleme teknolojisinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Alpha 1’de bulunan yüksek yoğunluklu odak düzlemi aşama algılamalı AF sistemindeki 759 aşama algılama noktası, görüntü alanını yaklaşık %92’sini kapsıyor ve böylece netlemenin zor olabileceği ortamlarda kesin ve güvenilir netleme elde edilmesini garanti altına alıyor.

Sony’nin geliştirilmiş Gerçek Zamanlı Eye AF teknolojisi, güçlü görüntü işleme motoru BIONZ XR sayesinde algılama performansını bir önceki sistemei göre %30 oranında iyileştirmiş durumda. Nesnenin yüzü farklı bir yöne bakıyor olsa bile kesin ve güvenilir bir tespit yapabilmeyi sağlıyor. İnsan ve hayvan çekimleri için geliştirilmiş Gerçek Zamanlı Eye AF’ye ek olarak Alpha 1, Alpha serisi fotoğraf makinelerinde ilk kez, yüksek seviyeli nesne tanıma teknolojisi kullanarak kuş çekimleri için Gerçek Zamanlı Eye AF’yi de mümkün kılıyor. Algoritmaların optimize edilmiş olması sayesinde, sabit duran bir kuş aniden uçtuğunda ya da kadraj aniden değiştiğinde bile takip sürdürülebiliyor.

Alpha 1’de aynı zamanda, doğru netlemeyi otomatik olarak koruyan YZ (Yapay Zekâ/AI) tabanlı Gerçek Zamanlı Takip özelliği bulunuyor. Nesne tanıma algoritması, mekânsal bilgileri gerçek zamanlı olarak yüksek hızda işlemek üzere renk, örüntü (parlaklık) ve nesne mesafesi (derinlik) verilerini kullanıyor.

Sessiz, Titreşimsiz Elektronik Deklanşör

Yeni görüntü sensörünün yüksek hızda görüntü okuma kapasitesi, fotoğraf çekimi esnasında jöle etkisini Alpha 9 II’ye kıyasla 1,5 kat azaltmayı mümkün kılıyor. Bunun yanı sıra dünyada ilk kez, elektronik bir deklanşör ile sessiz, kırpışmayı önleyen anti-flicker kesintisiz çekim özelliği sunuyor. Elektronik deklanşör, mekanik gürültü olmaksızın sessizce çalışıyor ve titreşimsiz. Floresan ya da diğer kırpışmaya eğilimli yapay ışık tipleri gibi zorlu aydınlatma koşullarında bile sorunsuz kesintisiz çekim yapabilmek artık mümkün. Ayrıca, bir Alpha fotoğraf makinesinde ilk kez 1/200 saniyeye kadar elektronik deklanşör-flaş senkronizasyonu yapılabiliyor. Artık çok daha geniş kapsamlı çekim olasılıklarında flaş kullanırken bile elektronik deklanşörün avantajlarından faydalanılabilir.

1/400 Flaş Senkronizasyonu için Çift Güdümlü Deklanşör Sistemi

Alpha 1, mekanik deklanşörde 1/400 saniyeyle dünyanın en hızlı flaş senkronizasyon hızına sahip olması sayesinde dinamik hareketlerin görüntülenmesini daha da kolaylaştırıyor. Karbon fiber deklanşör perdesinin yanı sıra Alpha 1’de yeni geliştirilen, yay ve elektromanyetik güdüm tetikleyici kullanarak aynı anda hem dayanıklılık hem hafiflik sağlayan çift güdümlü deklanşör sistemi bulunuyor.

Yüksek Çözünürlüklü Çekim İyileştirmeleri

Bu sensörün yüksek piksel sayısıyla dahi, Alpha 1, düşük gürültü ile yüksek hassasiyet sağlıyor. Son teknoloji ürünü görüntü işleme sistemi sayesinde 100-32.000 arası (fotoğraf çekerken 50-102.400 arasında genişletilebilir) geniş ISO hassasiyet aralığı boyunca gölgelerden parlak alanlara pürüzsüz, doğal kademeli geçişler elde etmek üzere video için 15+, fotoğraflar için 15 duraklı dinamik aralığa sahip.

Bunlara ek olarak yeni fotoğraf makinesinde, 16’ya kadar tam çözünürlüklü görüntüyü birleştirebilen gelişmiş bir Piksel Değişimli Çoklu Çekim modu bulunuyor. Bu modda, fotoğraf makinesi, toplamda 796,2 milyon piksel veri içeren ve daha sonra Sony’nin Imaging Edge masaüstü bilgisayar aplikasyonu kullanılarak 199 milyon piksellik (17,280 x 11,520 piksel) görüntüde birleştirilen 16 ayrı piksel değişimli görüntüyü yakalamak için sensörü kusursuz biçimde bir piksellik ya da yarım piksellik artışlarla değiştiriyor. Bu mod, 1/200 saniyelik flaş senkronizasyonu ile muhteşem bir detay seviyesi ve renk doğruluğu elde ederek mimari eserler, sanat eserleri ya da herhangi bir durağan nesne fotoğraflamak için ideal.

8K Yüksek Çözünürlüklü Film Çekimi

Bir Alpha fotoğraf makinesinde ilk kez Alpha 1, olağanüstü çözünürlük için 8,6K yüksek hızda örneklemeyle 8K 30p 10-bit 4:2:0 XAVC HS kayıt olanağı sunuyor. 8K çözünürlüğü Sony’nin büyük beğeni toplayan otomatik netleme teknolojisi, tonlama ve renk üretimi performansıyla bir araya getiren Alpha 1, kullanıcıların kendi yaratıcı vizyonlarını en ince ayrıntısına kadar gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olacak. Alpha 1’in 8K çekimleri aynı zamanda post prodüksiyon sırasında esnek 4K düzenlemesi için de kullanılabiliyor.

Profesyoneller için Çeşitli Video Formatları

Alpha 1, dahili olarak saniyede 120 kareye kadar 4K kayıt olanağı sunuyor ve bu da kullanıcının 5X’e kadar ağır çekim video kaydı yapabilmesine imkân veriyor. 10-bit 4:2:2 kaydı desteklemesinin yanı sıra bu özellik, verimli Long GOP kareler arası sıkıştırma ya da yüksek kaliteli Intra (All-I) kare içi sıkıştırma gerçekleştirmek üzere kullanılabiliyor.

Alpha 1’de, FX9 ve FX6’nın büyük beğeni toplayan renklerini ve cilt tonlarını üreten S-Cinetone renk matrisi bulunuyor. Daha canlı bir derinlik elde etme ihtiyacını karşılamak üzere doğal orta tonlar, yumuşak renkler ve göz alıcı parıltılar sunuyor. S-Log3 gama eğrisi, 15+ duraklı dinamik aralığa ulaşmayı mümkün kılarken S-Gamut3 ve S-Gamut3.Cine renk gamı ayarları, Alpha 1’de çekilen görüntüleri VENICE sinema kamerası, FX9 ve diğer profesyonel sinema kameralarıyla çekilen videolarla eşleştirmeyi kolaylaştırıyor.

Isı Dağıtmalı Yapı

Benzersiz ısı dağıtmalı yapı, görüntü sensörü ve görüntü işleme motoru sıcaklıklarının normal çalışma aralıkları içinde kalmasını sağlayarak aşırı ısınmayı önlerken kompakt gövde boyutlarını da koruyor. Böylelikle yaklaşık 30 dakika boyunca 8K/30p bir videoyu kesintisiz olarak kaydetmek mümkün hale geliyor.

Elde Video Çekimini Destekler

Yüksek hassasiyetli bir sabitleme ünitesi, cayro sensörler ve optimize edilen görüntü sabitleme algoritmaları, 5,5 kademeye kadar deklanşör hızı avantajı sağlıyor ve fotoğraf makinesinin 50,1 megapiksel sensöründen alınan yüksek çözünürlüklü görüntülerin kalitesini en üst düzeye çıkarıyor. Alpha 1’de aynı zamanda kamerayı elde tutarak film çekerken olağanüstü sabitleme sağlayan bir Aktif Mod yer alıyor. Post prodüksiyon için Sony’nin masaüstü aplikasyonları olan Catalyst Browse ya da Catalyst Prepare’i kullanırken, kameranın dahili cayro sensörleri tarafından üretilen metadatayı kullanan hassas görüntü sabitleme fonksiyonundan yararlanılabiliyor.

Alpha 1’de yer alan diğer özelliklerden bazıları şöyle sıralanabilir: Post prodüksiyonda azami esneklik için HDMI üzerinden harici bir kayıt cihazına 16-bit RAW çıkış vardır, uyumlu bir Sony harici mikrofondan daha net ses kayıtları alabilmek için fotoğraf makinesinin Çoklu Arayüz (MI) Yuvası’na bir dijital ses arayüzü eklenmiştir, Super 35mm modundaki yüksek çözünürlüklü 4K filmlerde piksel gruplanmasına gerek kalmadan 5.8K yüksek hızlı örneklemeyle tam piksel okuması yapabilir.

Sıkıştırılmış ve sıkıştırılmamış RAW’a ek olarak Alpha 1’de kalite düşüşü olmaksızın verimli kayıpsız sıkıştırma sağlayan Kayıpsız Sıkıştırılmış RAW özelliği bulunuyor. Aynı zamanda, hıza ihtiyaç duyan haber ve spor muhabirleri için daha hızlı teslimat olanağı yaratan, “Standart” ayardakine göre daha küçük dosyalar elde etmeyi sağlayan yeni bir “Hafif” JPEG/HEIF görüntü kalitesi ayarı mevcut. RAW ve JPEG formatlarında sunduğu geniş olanak yelpazesinin yanı sıra Alpha 1; gökyüzü ve portre nesneleri gibi ince, doğal renk geçişlerinin şart olduğu yerlerde daha gerçekçi görüntüler elde etmek için akıcı 10-bit renk geçişleri sağlayan HEIF (Yüksek Verimli Görüntü Dosyası) formatını da kapsıyor. Alpha 1’de çekilen görüntüler, çeşitli kullanım amaçları için fotoğraf makinesi üzerinde istenilen en-boy oranı, boyut ya da konuma göre düzenlenebiliyor.