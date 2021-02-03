İnceleme: ViewSonic Notas Grafik Tablet

Yazı: Marcel Weninger

Öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. Benim adım Marcel Weninger. Türkiye’de 8 yıldır reklam ve moda sektörüne profesyonel olarak fotoğraf rötuş hizmeti veriyorum.

Yaptığım işlerde grafik tablet kullanımını çoğu zaman biraz zorunlu olarak görüyorum. Ben ekranı olmayan bir grafik tablet kullanıyorum. Fakat ViewSonic Notas incelemem için bana ulaştığında açıkçası biraz heyecanlandım.

Cihazın özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. ViewSonic Notas, 13.3 inç ekrana ve 1920×1080 piksel çözünürlüğe sahip bir grafik tablet. Hem Windows hem de Mac OS X uyumluluğu mevcut. Ağırlığı 815 gram, kalınlığı ise 7 mm. Yani oldukça hafif ve ince diyebilirim. Ekran tamamen lamine ve kolay çizilebilecek bir materyal gibi durmuyor. Ekranın sol kenarına yerleştirilen ve kişiselleştirilebilen 6 adet kısayol tuşu bulunuyor. Düğmeler sık kullanıma karşı zamanla aşınacak gibi durmuyor. Basma kabiliyetleri ve hassasiyetleri de gayet iyi.

Hassas ve pilsiz kalem

Kalemi kullanmak için şarj etmenize gerek kalmıyor. Kısaca pilsiz bir parça… Kalemin üzerinde 2 adet düğme bulunuyor. Bunlar standart olarak farenin sağ ve sol tuşları gibi tanımlı olarak geliyor. Fakat istediğiniz gibi özelleştirme yapılabiliyor. Kalemimizin arkasındaki silgiyi de tabi ki unutmamışlar. Kalemi kaybetmemek için ekranın sağ yanına kalemi içerisine sokabileceğiniz bir cep yapılmış.

8192 kademeli kalem basınç hassasiyeti ve +-60 derece eğilebilme özelliğine sahip. Kalem, akıcı ve doğal bir fırça/kalem hissiyatı sunuyor.

Tek kablo ile bağlantı…

Paketi açtıktan ve tableti bağladıktan sonra, dikkatimi çeken iki detay var. Birincisi, Notas’ı bilgisayarıma bağladığım gibi çalışmaya başladı. Hiç bir yükleme yapma ihtiyacı duymadım. Kullandığınız bilgisayarda USB-C tip giriş bulunuyorsa tek kablo ile güç ve veri iletişimi sağlanabiliyor. Böylece fazla kablolardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Ancak tabi ki kısayol tuşlarını modifiye etmek istiyorsanız, yazılımını yüklemeniz gerekiyor. İkincisi ise, cihazla gelen kılıf, hem kullanmadığınız zamanda ekran yüzeyini korkuyor hem de tableti uygun açılarda kullanmanız için stant görevi görüyor. Gerçi kılıf, farklı açılarda kullanmak için daha iyi ayarlanabilecek şekilde de yapılabilirmiş.

Notas, birçok alanda kullanılabilir

Viewsonic Notas, her türlü illüstrasyon, grafik, fotoğraf rötuşu, animasyon ve endüstriyel tasarım oluşturulmasına yardımcı olmak için rahatlıkla kullanılabilir. Satın alma maliyeti bana göre oldukça düşük bir ürün. Sunduğu hizmetler karşılığında verdiğiniz parayı hakediyor. Söylemeye gerek var mı bilmiyorum ancak hem öğretmen hem de öğrenciler için eğitim sürecinde de çok işe yarayacağını özellikle belirtmek isterim. Yazı, formül ve çizimler için öğretmenlerin ihtiyaç duyacağı tüm detaylar düşünülmüş. Yani eğitim alanında çalışan biriyseniz Notas’ı mutlaka incelemenizi öneririm.

Viewsonic Notas’ın renk kalitesi epey iyi diyebilirim. Puan vermek gerekirse 10 üzerinden 8 puan verebilirim. Puanı neye göre verdin diye sorarsanız, puanı verirken renk kalibresi yapılmış monitörler ile karşılaştırdım.

Kalem hassasiyeti konusunda da birkaç şey söylemek isterim. Çalıştığım işlerde ve Yayın Yönetmeni Ömer Serkan Bakır’ın Kamboçya ve Kırgızistan’da çektiği iki fotoğrafı düzenlerken hiç bir gecikme hissiyatı yaşamadım. Dokunduğum her fırça darbesi ile istediğimi elde ettim. Her işte olduğu gibi bu tarz bir üründe de alışma sürecini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ancak yine de ekranlı bir grafik tablet, ekransız olanlara oranla çok daha kolay adapte olunabilecek bir ürün grubu.

Hem PC, hem MAC için…

Viewsonic Notas’ı hem Windows kullanan bir PC’de hem de Mac OS X kullanan iMac bilgisayarda denedim. Her iki işletim sisteminde sorunsuz olarak kullandığımı belirtmeliyim. Viewsonic Notas, Adobe Photoshop, Illustrator, Cinema4D, Autodesk gibi programlarla da rahatça çalışıyor.

Kutudan neler çıkıyor?

– Notas Grafik Tablet

– Pilsiz Pen (Kalem)

– USB-C – USB-C kablosu (1 metre)

– Mini HDMI – HDMI kablosu (1 metre)

– USB-C – USB-A kablosu (1 metre)

– Kalem Ucu x 3

– Kalem Ucu Klipsi

– Koruyucu kılıf

– Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Avantajları

* Pilsiz ve yüksek hassasiyetli kalem

* Tek kablo ile bağlanma

* Kullanım kolaylığı

* Kişiselleştirilebilen tuşlar

* Kaliteli malzeme yapısı

* Hafif ve ince yapısı

Dezavantajları

* Kablolar 50 cm daha uzun olabilir

* Kılıf biraz daha kullanışlı tasarlanabilir

* Çeşitli kalem uçları yer alabilir