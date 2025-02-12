Huawei Yeni Ürünleriyle İddialı geliyor!

Huawei, 2025 yılındaki yeni ürünleri olan Mate X6, Watch D2, FreeBuds Pro 4 ve nova 13 serisi telefonlarını tanıttı. Ürünlerin tamamı Türkiye’de satışa sunuldu.

Huawei Mate X6, 6,45 inç OLED dış ekranı ve 7,93 inç ultra yüksek çözünürlüklü OLED iç ekranıyla kullanıcıları benzersiz bir görsel deneyime davet ediyor. Huawei X-True Display teknolojisiyle donatılan bu ekranlar, olağanüstü renk doğruluğuna sahip. Cihazın çoklu görev işlevi sayesinde aynı anda üç uygulama çalıştırmak mümkün hale gelirken, yeni kilit ekranı temaları kullanıcı deneyimini daha eğlenceli hale getiriyor.

Dayanıklılık konusundaki iyileştirmeleriyle dikkat çeken Mate X6, ikinci nesil Kunlun Camı ve karbon fiber iç ekran plakası ile daha sağlam bir yapı sunuyor. Havacılık endüstrisinde kullanılan alüminyum orta çerçeveye sahip cihaz, yenilikçi menteşe sistemi ve ultra yüksek termal iletkenlik grafeni ile donatıldı. Bu özellikler, cihazın performansını en zorlu koşullarda bile koruyarak oyun oynama ve video görüşme gibi senaryolarda ısınmayı minimuma indiriyor.

Fotoğrafçılık açısından da çıtayı yükselten Huawei Mate X6, TÜV Renk Doğruluğu ve Kararlılık Sertifikası’na sahip Ultra Aperture XMAGE Kamera Sistemi ile sektörde yeni bir standart belirliyor. 50 MP Ultra Diyafram Kamerası, 40 MP ultra geniş açılı kamerası ve 48 MP telefoto mikro kamerası sayesinde kullanıcılar her detayda benzersiz çekimler yapabiliyor. Çoklu pozlama, uzun pozlama gibi eğlenceli fotoğraf efektleri sunan cihaz, fotoğraf kalitesinde yeni bir standardın kapılarını aralıyor.

Sağlık takibinde bir devrim: Watch D2

HUAWEI WATCH D2, küresel uzmanlarla yakın iş birliğinin bir sonucu olarak NMPA ve MDR tarafından onaylanan dünyanın ilk bilek tabanlı kan basıncı izleme (ABPM) cihazı olarak çığır açan bir yenilik getirdi.

Son on yıldır kan basıncı araştırmalarında yenilikler yapan Huawei’in en yeni TruSense Sistemi ile yüksek hassasiyetli basınç sensörü, mini pompa ve şişirilebilir hava yastığı ile donatılan cihaz, hiçbir ritmi kaçırmadan hassas hayati değerler ve BP ölçümlerine imza atıyor.

HUAWEI WATCH D2, EKG Analizi, SpO2 İzleme, Kalp Atış Hızı, Stres Seviyesi ve Cilt Sıcaklığını ölçerek, sağlık risklerini belirlemeye yardımcı olmak için çok yönlü bir sağlık yönetimi getiriyor.

Kullanıcılar tek bir dokunuşla 9 vücut göstergesini aynı anda ölçebilir ve potansiyel sağlık risklerini belirlemek için ‘Sağlığa Genel Bakış’ raporu oluşturabiliyor. Bunlar arasında; kalp atış hızı, kan basıncı, kan oksijeni (SpO2), stres, cilt sıcaklığı, EKG, vasküler esneklik, solunum kontrolü ve uykuda nefes alma farkındalığı yer alıyor.” HUAWEI WATCH D2 aynı zamanda Huawei’in ‘Sağlık Genel Bakış’ta kan basıncı analizi işlevine sahip ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor.

AI Destekli Portre Çekimleriyle Anlarınızı Ölümsüzleştirin

HUAWEI nova 13, yeni ‘AI En İyi İfade Özelliği’ ile portre fotoğrafçılığında fark yaratıyor. Bu teknoloji, çekilen seri fotoğraflar arasından en doğal ifadeleri seçerek en iyi kompozisyonu oluşturmanıza yardımcı oluyor. Hem ön hem de arka kamerada desteklenen çok odaklı portre özellikleri, her anı sanatsal bir atmosferle ölümsüzleştiriyor.

HUAWEI nova 13, güçlü 100 W HUAWEI SuperCharge Turbo teknolojisi sayesinde yalnızca 10 dakikada %50 şarj seviyesine ulaşabiliyor. 5.000 mAh’lik büyük pili ile uzun süreli kullanım sunarken, ince ve hafif tasarımı sayesinde taşınabilirlikten ödün vermiyor.

HUAWEI nova 13, 120Hz yenileme hızına sahip dinamik gerçek renkli ekranı ile net ve canlı görüntüleri kullanıcılarla buluşturuyor. AI HDR teknolojisi sayesinde görüntülerin hem parlak hem de gölgeli alanlarında detaylar korunuyor, renkler daha canlı ve gerçekçi görünüyor. Ayrıca, AI Göz Konforu Ekranı, mavi ışık seviyelerini optimize ederek kullanıcıların göz sağlığını korumayı amaçlıyor.

HUAWEI nova 13, EMUI 14.2 işletim sistemi ile güvenliği ön planda tutarak kullanıcılara kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Yeni HUAWEI temaları ile kullanıcılar, galerilerindeki görüntülerden çıkartmalar oluşturarak ana ekranlarını diledikleri gibi özelleştirebiliyor. Aynı zamanda, uygulama izinleri ve cihaz güvenliği için artırılmış kontrol mekanizmaları sayesinde kullanıcılar cihazlarını daha güvenli bir şekilde kullanabiliyor.

Kaliteli Ses Deneyimi

FreeBuds Pro 4, tüm frekanslarda hassas ve dengeli ses sağlayan Çift Sürücülü Gerçek Ses teknolojisi ve Dijital Cross-Over sistemi ile ses netliğinde yeni bir standart belirliyor. 11 mm dört mıknatıslı dinamik sürücü ünitesi ile donatılan kulaklıklar, olağanüstü kararlı ve gerçek zamanlı ses üretimi sunuyor.

FreeBuds Pro 4’ü diğerlerinden ayıran bir diğer önemli özelliği ise 24-bit/48kHz çözünürlük sunan 2,3 Mbps’ye kadar kayıpsız ses aktarımı. Bu özellik, müziğin her notasının, katmanının ve nüansının korunmasını sağlayarak orijinal kayda mümkün olduğunca yakın bir dinleme deneyimi sunuyor.

Huawei, modern kullanıcıların netlik ve ana odaklanma ihtiyacını karşılamak için, FreeBuds Pro 4’ü en gelişmiş yapay zeka destekli gürültü engelleme algoritmalarıyla donattı. Kemik iletimli mikrofon ve DNN (Derin Sinir Ağı) teknolojisi ile birleştirilmiş üçlü mikrofon sistemi, kulaklıkların insan sesi ile çevresel gürültüyü birbirinden ayırt etmesini sağlıyor.

Kulaklıklar 100 dB’ye kadar gürültü azaltma özelliği sunarak en yoğun ortamlarda bile net aramalar ve kesintisiz bir müzik deneyimi sunuyor. Hafızalı köpük kulak uçları ile tamamlanan FreeBuds Pro 4, bir önceki FreeBuds Pro 3’e kıyasla gürültü izolasyonunda %30 oranında iyileşme sağlıyor.