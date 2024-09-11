Apple iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max

Apple, daha geniş ekran boyutları, gelişmiş kamera sistemine daha kolay erişmenizi sağlayan yepyeni Kamera Denetimi, inovatif profesyonel kamera özellikleriyle yeni yaratıcılık becerileri, etkileyici bir oyun deneyimi sunan göz alıcı grafikler ve çok daha fazlası için gücünü A18 Pro çipten alan iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’i tanıttı.

Saniyede 120 kare 4K Dolby Vision video kaydı imkanı sağlayan daha hızlı dört pikselli sensöre sahip yeni 48 MP Fusion kameraya sahip bu yeni Pro modelleri, iPhone’da bugüne kadarki en yüksek çözünürlük ve kare hızı kombinasyonunu sunuyor. Daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar için makro çekim özellikli 48 MP Ultra Geniş kamera, iki Pro modelinde de sunulan 5 kat Telefoto kamera ve gerçeğe daha yakın ses kayıtları için stüdyo kalitesinde mikrofonlar gibi daha birçok ek özellik de bulunuyor. Bir Apple ürününde bulunan en ince kenarlar sayesinde daha geniş ekran boyutlarıyla hafif ama sağlam ve dayanıklı titanyum tasarım ve pil ömründe gelişme sunan iPhone 16 Pro Max, iPhone’da bugüne kadarki en uzun pil ömrüne sahip.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, Apple Intelligence için tasarlandı. Bu kullanıcı dostu kişisel yapay zeka sistemi, kişisel tercihleriniz ve alışkanlıklarınızı algılayarak sizin için en faydalı ve en uygun yapay zeka özelliklerini sağlıyor ve bunları yaparken de kullanıcı gizliliğini koruyor.

Daha Geniş Ekranlar, Hafif ve Dayanıklı Tasarım

Bir Apple ürünündeki en ince kenarlara sahip yeni Pro serisi, daha geniş ekran boyutlarıyla sunuluyor: 6.3 inç iPhone 16 Pro ve 6.9 inç iPhone 16 Pro Max, bugüne kadarki en geniş iPhone ekranlarına sahip. Hep Açık ve ProMotion teknolojilerine sahip büyüleyici Super Retina XDR ekran, kullanıcıların çok daha fazlasını yapmasına olanak sağlıyor. İki model de güçlü ve hafif titanyum tasarımın yanı sıra gelişmiş formülüyle tüm akıllı telefon camlarından iki kat daha dayanıklı olan yeni nesil Ceramic Shield ile sektör lideri bir dayanıklılık sunuyor. Yeni mekanik mimari, yüzde 20’ye kadar daha iyi performans sürekliliği için ısı dağılımını ve verimliliği iyileştiriyor. Yeni iç tasarım ve iOS 18’in gelişmiş güç yönetimiyle birlikte daha büyük piller, pil ömründe dev bir gelişme sağlamak için optimize edildi.

Yeni Kamera Denetimi

Donanım ile yazılımın titizilikle entegre edimesiyle elde edilen Kamera Denetimi, profesyonel kamera sistemini daha da çok yönlü hale getiriyor ve kamerayı hızlıca açmanın, fotoğraf çekmenin ve video kaydı başlatmanın yeni ve inovatif bir yolunu sunuyor. Tıklama deneyimi güçlendiren dokunsal bir düğmeye, hafifçe basma hareketini destekleyen yüksek hassasiyetli kuvvet sensörüne ve dokunma etkileşimlerini mümkün kılan kapasitif bir sensöre sahip. Yeni kamera önizlemesi, kullanıcıların Kamera Denetimi üzerinde parmaklarını kaydırarak çapıcı fotoğraflar ve videolar çekebilmeleri için kadraj belirlemerine ve zoom, pozlama veya alan derinliği gibi diğer denetim seçeneklerini ayarlamalarına yardımcı oluyor. Bu sonbaharda Kamera Denetimi, hafifçe basarak odağı ve pozlamayı otomatik olarak kilitlemenizi sağlayan iki aşamalı bir deklanşör özelliğiyle güncellenecek. Böylece odak noktanızı kaybetmeden çekiminizi tekrar kadrajlayabileceksiniz. Ayrıca geliştiriciler Kamera Denetimi’ni Kino gibi üçüncü taraf uygulamalarda da kullanıma sunabilecek. Bu sayede kullanıcılar, çektikleri sahnenin farklı alan derinliğindeki pozisyonlarına da dahil olmak üzere odak noktaları atayabilecek ve beyaz dengesi ayarlayabilecekler.

Kamera Denetimi aynı zamanda kullanıcıların belirli nesneler ve yerler hakkında her zamankinden daha hızlı bilgi edinmesini sağlayan görsel yapay zeka özellikleri de sunacak. Apple Intelligence’ın desteklendiği ülke ve bölgelerde gelecek yıl kullanıma sunulacak özellik sayesinde kullanıcılar, Kamera Denetimi’ne tıklayıp basılı tutarak önünden geçtikleri bir restoranın çalışma saatlerini ve puanlarını görebilecek, takvimlerine bir broşürden etkinlik ekleyebilecek, bir köpeğin cinsini hemen öğrenebilecek ve çok daha fazlasını yapabilecekler. Kamera Denetimi aynı zamanda, belirli bir alanda uzmanlığı olan üçüncü taraf araçlara geçiş yolu olarak da hizmet verecek. Örneğin, kullanıcılar bir ürünü satın almak için Google’da arama yapmak veya ChatGPT’nin problem çözme becerilerinden yararlanmak istediklerinde Kamera Denetimi’nden faydalanabilecekler. Kullanıcılar, üçüncü taraf araçların ne zaman kullanılacağını ve bu araçlarla hangi bilgilerin paylaşılacağını kontrol edebilecek.

Fotoğraf, Video ve Ses Araçlarında Pro Yaratıcılık

Dünyanın en sevdiği kamera, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max ile daha da güçleniyor. Yenilenen kamera sistemi, A18 Pro çipten aldığı güçle daha hızlı, daha verimli hale gelen dört pikselli sensöre sahip yeni 48 MP Fusion kamerayı sunuyor. Ayrıca Apple Kamera Arayüzü, akıllı telefonlarda bir ilki gerçekleştiriyor ve saniyede 120 kare 4K Dolby Vision video kaydetme özelliğiyle iPhone’da bugüne kadarki en yüksek çözünürlük ve kare hızını bir araya getiriyor. Dört pikselli sensör, verileri iki kat daha hızlı okuyabiliyor ve 48 MP ProRaw veya HEIF fotoğraflarda deklanşör gecikmesini sıfıra indiriyor. Yeni 48 MP Ultra Geniş kamera, otomatik netleme özelliği bulunana dört pikselli sensöre de sahip. Böylece kullanıcılar, eşsiz kadrajlar ve geniş açı çekimler yakalarken veya makro çekimle süjelerine yaklaşırken daha yüksek çözünürlüklü 48 MP ProRAW ve HEIF görüntüler çekebiliyor. Güçlü 5 kat Telefoto kamera şimdi hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max’te sunuluyor ve kullanıcılar hangi modeli seçerse seçsin çok uzaklardaki anları bile yakalayabiliyor. iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max şimdi uzamsal videoların yanı sıra uzamsal fotoğraflar da çekiyor, böylece kullanıcılar Apple Vision Pro’da anılarını çarpıcı bir derinlikte yeniden yaşayabiliyor.

Kullanıcılar, Ağır Çekim modunda veya Video modunda saniyede 120 kare 4K çekim yapabiliyor, sonrasında Fotoğraflar uygulamasında oynatma hızını ayarlayabiliyor. Bunlar arasında çeyrek hız oynatma, romantik bir etki yaratmak için yeni yarı hız seçeneği ve saniyede 24 kareye denk gelen beşte bir hız seçeneği bulunuyor. A18 Pro çipteki yeni görüntü sinyali işlemcisi (ISP) ile birlikte kullanıcılar, saniyede 120 kare 4K Dolby Vision çekimlerde her karede sinema kalitesinde renk düzenleme imkanına sahip oluyor. Kullanıcılar aynı zamanda saniyede 120 kare 4K ProRes kayıtlar alabiliyor ve bu kayıtları harici depolama aygıtına kaydederek profesyonel iş akışlarında verimlilik elde edebiliyor.

İki Pro modeli de gerçeğe çok yakın ses kayıtları almanızı sağlayan dört adet stüdyo kalitesinde mikrofonla sunuluyor. Ve şimdi videolar, Uzamsal Ses özelliğiyle çekilebiliyor. Böylece AirPods, Apple Vision Pro veya surround ses sistemleriyle büyüleyici bir dinleme deneyimi yaşayabiliyor. Ayrıca iPhone 16 Pro ürün serisi, gelişmiş yapay zeka ve yapay öğrenme (ML) desteği sayesinde Ses Miksi ile video seslerini düzenlemenin yeni ve yaratıcı yollarını sunuyor. Ses Miksi, kullanıcılara videolarını çektikten sonra seslerini ayarlama imkanı tanıyor. Kadrajdaki kişinin sesine odaklanabiliyor, ses kaydının profesyonel bir stüdyoda kaydedilmiş gibi duyulmasını sağlayabiliyor veya vokal ses parçalarını öne alıp etraftaki gürültüleri çevreye dağıtabiliyor. Rüzgar sesini azaltma özelliğiyle birlikte güçlü yapay öğrenme algoritmaları, istenmeyen gürültüyü azaltarak daha iyi bir ses kalitesi sunuyor.

Yeni nesil Fotoğrafik Stiller ile kullanıcılar yaratıcılıklarını gösterebiliyor ve fotoğraflarındaki renkleri, ışıklı alanları ve gölgeleri gerçek zamanlı olarak ayrı ayrı ayarlayabiliyor. Stiller, aynı zamanda cilt alt tonlarını daha iyi algılıyor ve böylece kullanıcılar fotoğraflardaki görünümlerini kişiselleştirebiliyor. Genellikle tek bir renkle tüm fotoğrafa aynı ayarı uygulayan filtrelerin aksine, seçilen bir stilin belirli renkleri üzerinde ayarlar uygulanabiliyor. Bir fotoğrafın görünümünü düzenlemek için çok daha fazla stil seçeneği sunuluyor. Ayrıca kullanımı kolay yeni kontrol paneli ve hem renklerin hem de tonların birlikte düzenlenebildiği yoğunluk kaydırma çubuğuyla bu stiller daha da kişiselleştirilebiliyor. Bu ayarlar canlı önizleme sırasında işlenebiliyor, fotoğraf çekildikten sonra uygulanabiliyor ve hatta sonradan geri alınabiliyor.

Performans ve Güç Verimliliği

Yeni A18 Pro çip, yüksek performans gerektiren oyun grafikleri, bilişimsel fotoğraf özellikleri ve Apple Intelligence için, profesyonel performansın yeni çağı düşünülerek sektör lideri işlem gücüyle tasarlandı. İkinci nesil 3 nanometre teknolojisiyle tasarlanan ve daha küçük ve hızlı transistörlere sahip olan yeni mimarisiyle A18 Pro çip, eşi benzeri görülmemiş bir verimlilik sunuyor. Önceki nesillere göre çok daha hızlı ve verimli olan yeni 16 çekirdekli Neural Engine, olağanüstü bir aygıt içi performans sağlıyor. Toplam sistem belleği bant genişliği, yüzde 17 artışla bugüne kadar bir iPhone’daki en yüksek bant genişliğine ulaşıyor ve hem Neural Engine’ı hem de bir önceki nesilden yüzde 20 daha hızlı olan 6 çekirdekli GPU’yu destekliyor. Böylece oyunlar için büyüleyici görseller sunuyor. Şimdi 2 kata kadar daha hızlı olan donanım hızlandırmalı ışın izleme, ışık kaynakları ve yansımaların çok daha gerçekçi olmasını sağlıyor. Ayrıca iOS 18’deki Oyun Modu daha tutarlı kare hızlarının kilidini açarken, AirPods, oyun kumandaları ve diğer kablosuz aksesuarların tepki hızını inanılmaz artırıyor. Akıllı telefonlardaki en hızlı CPU olan yeni 6 çekirdekli CPU’nun dört adet performans çekirdeği ve altı adet verimlilik çekirdeği, aynı iş yükünü bir önceki nesile göre yüzde 15 daha hızlı yaparken, yüzde yirmi daha az güç harcıyor. Yeni nesil yapay zeka hızlandırıcıları Apple Intelligence için optimize edildi ve yüksek verimlilik gerektiren, yüksek çıktılı ve düşük gecikmeli işlemleri, Neural Engine’ı meşgul etmeden yaparak güç tasarrufu sağlıyor.

A18 Pro, iPhone’da iyi bir görüntüleme deneyimi için Hep Açık ve ProMotion teknolojilerine güç verirken aynı zamanda daha yüksek USB 3 hızı ve ProRes video kaydı sunuyor. Yeni görüntü sinyali işlemcisi (ISP) ve video kodlayıcı, daha hızlı profesyonel iş akışları ve video kodlama için 2 kat fazla veri işliyor.