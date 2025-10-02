Canon RF 85mm F1.4L VCM

Canon, Hibrit RF sabit odaklı lens serisini genişleten ve yaratıcı fotoğrafçılıkta ve film yapımında daha fazla erişim ve çok yönlülük sunan profesyonel portre lensi RF 85mm F1.4L VCM’yi tanıttı.

Tavizsiz optik kalite ve yüz hatlarını yumuşak biçimde sıkıştıran 85mm odak uzaklığı, RF 85mm F1.4L VCM’yi portre çekimleri için ideal hale getiriyor. Ultra geniş f/1,4 maksimum diyaframı, konu ile arka plan arasında etkileyici bir ayrım sağlarken; UD ve asferik lens elemanları, Super Spectra ve ASC kaplamalarıyla birleşerek keskinliği tam ihtiyaç duyulan noktada en üst seviyeye çıkarıyor. Ayrıca düğün, etkinlik, düşük ışık ve ürün fotoğrafçılığı alanında çalışan fotoğrafçılar da RF 85mm F1.4L VCM’nin olağanüstü sanatsal gücü ve hassasiyetinden faydalanabiliyor.

Bununla birlikte sessiz ve akıcı Ses Bobini Motoru (Voice Coil Motor – VCM) AF teknolojisi, minimum nefes alma etkisi ile son derece hassas odaklanma sunuyor. Yumuşak hareketli özel İris Halkası, özelleştirilebilir Lens Kontrol Halkası ve Lens İşlevi Düğmesi sayesinde de RF 85mm F1.4L VCM, film yapımcılarına esnek ve güvenilir bir araç sağlıyor. Tasarımı, Canon’un RF F1.4 hibrit sabit odaklı lensleriyle uyumlu olduğundan tüm seride kesintisiz ve verimli bir çekimi mümkün kılıyor.

Hareket halinde çekim için tasarlanan RF 85mm F1.4L VCM, İyi konumlandırılmış hava koşullarına dayanıklı sızdırmazlık donanımı ve yağ itici florin kaplama ile desteklenen L serisi yapısıyla zorlu koşullarda güven veriyor. Yüksek performanslı sabit odaklı lens tasarımı, hızlı f/1,4 diyaframı ve hibrit özellikleriyle RF 85mm F1.4L VCM, dikkat çekici portre fotoğrafları ve video çekimleri için profesyonellerin tercih edeceği lens olarak öne çıkıyor.

RF 85mm F1.4L VCM – Temel Özellikler: