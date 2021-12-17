İnceleme: Ricoh Theta Z1 ve Ricoh Theta SC2

Tüm dünyada 360 derece kamera denildiğinde ilk akla gelen firmalardan biri olan Ricoh’un Türkiye’de de satılan Theta Z1 ve Theta SC2 modellerini inceledik.

Tüm dünyada 360 derece kamera denildiğinde ilk akla gelen firmalardan biri olan Ricoh’un Türkiye’de de satılan Theta Z1 ve Theta SC2 modellerini inceledik. Ricoh, 2013 yılında 360 derece çekim yapabilen ilk kamerasını piyasaya sunmasından sonra bu alanda pek çok farklı model daha geliştirdi. Herkesin kullanabileceği standart modellerin dışında üst seviyede görüntü kalitesi sunan 360 derece kameralarını da kullanıcıların beğenisine sundu. Ricoh Theta Z1 ve Theta SC2 modelleri Türkiye Distribütörü Nar Teknoloji tarafından satışa sunuluyor.

Ricoh Theta Z1

Ricoh Theta serisinin en üst modeli olan ve en yüksek görüntü kalitesi elde edilen Theta Z1, uluslararası pek çok ödüle sahip. Theta Z1, 23 MP çözünürlükte (6720×3360 piksel) 360 derece fotoğraflar üretebiliyor. Tek bir çekimle küresel görüntüler çekebilen kamera hem iş hem de eğlence amaçlı kullanım için en iyi seçeneklerden biri…

Ricoh Theta Z1, sanal gerçeklik endüstrisi (VR), sosyal medya, işletme, emlak, eğlence, spor, seyahat sektörü ve daha fazlası için oldukça kolay bir çözüm sunuyor. Tasarım, işlevsellik ve yüksek kaliteli görsellerin bir araya geldiği Z1; ister iş, ister eğlence amaçlı olarak günlük yaşama kesintisiz entegrasyon sunuyor.

Ricoh Theta Z1, kaliteli bir optik tasarım ve en gelişmiş görüntü işleme teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Oldukça kompakt bir gövdede pek çok işlevi kullanıma sunan Theta Z1, 23MP’lik 1,0 inç arkadan aydınlatmalı CMOS görüntü sensörüne sahip. Çok çeşitli çekim modları desteği ile kullanıcıların ortamdan bağımsız olarak açık havada, gece, kapalı alanlarda, tropik plajlarda veya karlı dağlarda yüksek kaliteli görüntüler elde etmelerini sağlıyor. Güçlü 3-eksenli dönme stabilizasyonu sayesinde 4K (3840×1920 piksel – 29.97fps) ve saniyede 30 kare (fps) ile 360 derece videolar ve net bir çekim yapmak mümkün.

Kameranın ana gövdesi üzerinde 0,93 inçlik bir OLED monitörü yer alıyor. Böylece kullanıcılar çekim sayısına, pil seviyesine, pozlama ayarlarına ve daha fazlasına hızlıca erişim olanağı buluyor. Bu küçük ekran esasında sandığınızdan çok daha önemli ve işlevselliği artırdığı kesin. Yıllar önce ilk test ettiğimiz Theta S modelinde bu tarz bir ekran yoktu ve çekim esnasında bazı özellikleri hızlıca değiştirmek pek kolay değildi. Kısaca Theta Z1 ile çekim yaparken pek çok özelliği hızlıca bu ekrandan bakıp değiştirmek mümkün. Diğer şekilde cep telefonunuzla kameraya bağlanıp oradan da gelişmiş özellikleri, menü ve ayarları kullanmak mümkün.

Kameranın gelişmiş bir optik tasarıma (10 grupta, 14 eleman) sahip olan çift objektif yapısında gölgelenme, saçaklanma ve diğer optik kusurlar en aza indirgenmiş. Kamerada 2 geniş açılı görüntü otomatik olarak bir tam görüntüye dönüştürülüyor. Otomatik dinamik aralık kontrolü sayesinde görüntüler çok daha detaylı görünüyor. Hem gölgeli hem de parlak alanlarda ayrıntılar çok iyi çıkıyor. Kamerada f/2.1, f/3.5 ve f/5.6 diyafram değerleri seçilebiliyor.

Theta Z1 modelinde dahili mikrofonlar, gerçekçi ses için dört bağımsız yönden sesi yakalayabiliyor. Theta Z1, 19 GB dahili hafızaya sahip. Sağlam, dokulu kaplamalı magnezyum alaşımından yapılan gövdenin ağırlığı yaklaşık 182 gram.

JPEG ve RAW (DNG) fotoğraf çekebilen kamerayı elinizde veya bir tripoda bağlayarak kullanabilirsiniz. Self timer özelliği tripod üzerinde kullandığınızda oldukça işe yarıyor. Ancak çoğu çekimi cep telefonunuzdan görerek ve uzaktan yapacağınıza eminiz. Kamera kendisini tüm çekimlerde gayet başarılı bir şekilde silmeyi başarıyor. Böylece çekimlerin tam olarak nereden yapıldığı anlaşılamıyor.

Yerleşik lityum iyon pil kullanan Theta Z1, tam şarjda yaklaşık 300 fotoğraf veya 60 dakika video çekimine imkan sunuyor. Canlı yayınlar ya da diğer uygulamalarda type-C bağlantısı üzerinden enerji alabiliyor.

Temel Özellikler:

* 1.0 inç arka aydınlatmalı CMOS görüntü sensörü

* ISO 6400 yüksek hassasiyetli çekimler

* Çoklu diyafram mekanizması (f/2.1, f/3.5, f/5.6)

* RAW dosya formatı desteği

* 0.93 inç OLED ekran

* 360 derece çevresel ses kaydına olanak sağlayan 4 kanallı mikrofon

* 360 derece 4K veya 2K video kaydı veya canlı yayın akışı

* iOS / Android için THETA + uygulamasıyla veya Lightroom Classic CC ve Theta eklentisiyle düzenleme

* 19GB dahili hafıza

* 10 grupta 14 eleman ile iki geniş açılı lens

* Pil ömrü: Yaklaşık 300 fotoğraf

* Pil ömrü: Yaklaşık 60 dakika video

* Video / Fotoğraf: Otomatik, Diyafram Öncelikli, Obtüratör Öncelikli, ISO Öncelikli, Manuel pozlama

* Canlı Akış: Otomatik

Ricoh Theta SC2

Ricoh’un Theta 360 derece kamera serisinde yer alan bir diğer modeli de Theta SC2. Bu model kolayca 360 derece fotoğraflar ve videolar çekebileceğiniz, hem eğlence hem de iş için kullanılabileceğiniz bir kamera. Ürünün farklı gövde renkleri bulunuyor. Bu kamerada güç düğmesine bastıktan 1.5 saniye sonra çekim yapmaya başlayabiliyorsunuz. Theta SC2, elinize sığan kaliteli bir tasarıma sahip. Ürün üzerindeki mini ekranda pil seviyesi ve çekim modu gibi ayarları görebiliyorsunuz. Ekran minik olsa da her an cep telefonunuza bağlanıp ayarlarınızı kontrol etmenize gerek bırakmıyor.

Gövde oldukça ince, ağırlığı ise sadece 104 gram. Kompakt, hafif ürün olan Theta SC2, insanların yaşadıkları günlük olayları kaydetmek için yanlarında kolayca taşıyabilecekleri, canlı bir blog kamerası olarak da kullanılabilir. Özellikle sosyal medya uygulamaları için farklı içerikler hazırlamak isteyenlerin de ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.

Theta SC2, 14MP’lik fotoğraf ve 4K (3840x1920piksel) video çözünürlüğü sunuyor. Kullanılan sensör, 1/2.3” CMOS (x2). 6 grupta 7 elemanlı tasarlanan lensin diyafram değeri ise f/2.0. Kamera, dahili 14GB’lık hafıza ile geliyor. Bu da yaklaşık 3000 adet fotoğraf ya da 32 dakika (4K) video kaydı yapılabileceğini gösteriyor. Üründe ses kaydı için mono mikrofon kullanılmış.

Theta SC2, pozlama, ISO ve diğer ayarları manuel olarak da yapabileceğiniz bir model. ISO hassasiyeti fotoğraf çekiminde 64-3200 arasında değişiyor. Enstantane hızı ise manuel kullanımda 60sn ile 1/25000sn arasında ayarlanabiliyor. Üründe yerleşik lityum iyon pil kullanılmış. Tam şarj ile yaklaşık 260 kare fotoğraf ve yaklaşık 70 dakika video kaydı yapılabiliyor.

İnsan yüzlerini tanıyan ve cilt yumuşatma uygulayan “Yüz” modu ve güneş battıktan sonra düşük parazitli çekimler için “Gece Görünümü” modu gibi çeşitli çekim modları da Theta SC2 ile birlikte geliyor. Bu ve benzeri diğer çekim modları çok tecrübeli olmayan kullanıcıların 360 derece kamerayı daha kolay kullanmalarına imkan tanıyor.

Pozlama doğruluğu ve beyaz dengesi algoritmaları da bu modelde tamamen yenilenmiş. Otomatik modlar kullanıldığında bile doğru sonuçlar elde edilebiliyor.

Temel Özellikler:

* 1/2.3” arka aydınlatmalı CMOS görüntü sensörü

* ISO 6400 yüksek hassasiyetli çekimler

* f/2.0 diyafram

* Kontrol paneli

* Mono mikrofon

* 14GB dahili hafıza

* 6 grupta 7 eleman ile iki geniş açılı lens

* Pil ömrü: Yaklaşık 260 fotoğraf

* Pil ömrü: Yaklaşık 70 dakika video

* Video / Fotoğraf: Otomatik, Enstantane Öncelikli, ISO Öncelikli, Manuel pozlama

* 4K Video kaydı

* Farklı çekim modları

* Farklı renk seçenekleri

* Yüksek hızlı kablosuz veri aktarımı