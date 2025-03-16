İnceleme: DJI Neo – Kumandasız Paket

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Çıktığı günden beri oldukça konuşulan ve uygun fiyatı ile her kesimden kullanıcı tarafından merak edilen DJI Neo’nun kumandasız paketini inceledik.

Küçük drone modelleri çok yeni bir konsept değil esasında… Özellikle katlanabilir yapıları ile DJI’nın Mini serisi halen en çok satılan ve aranılan modeller arasında… DJI tartışmasız drone pazarının en büyük firması ve bu konuda bazen herkesi şaşırtan işler de yapmıyor değiller. En son satışa sunduğu Flip modeli de ilginç tasarımı ile dikkat çeken ve pek çok kişiyi de şaşırtan ürünlerden biri oldu.

DJI Neo’nun hem boyutu hem de uçuş özellikleri ile klasik bir drone olarak görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu kesinlikle kötü manada söylemiyorum. İlk başta hemen şunu belirtmeliyim. Çoğu kişi giriş seviyesinde veya ilk kez drone alacaklara Neo modelini öneriyor. Ben buna pek katılmıyorum. Ve yine altını çizeyim bu benim kişisel fikrim. İlk kez drone alacaklara veya bu işe giriş yapacaklara tabi bütçe sorun değilse Mini 3 veya Mini 3 Pro önerebilirim. Tabi bu serideki Mini 4 Pro bu işin en üst noktasında… Bu saydığım modellerden biri ile çok daha keyif alarak ve kaliteli çekimler yapabileceğinizi unutmayın.

Uygun fiyatlı bir seçenek

Ancak şu da bir gerçek… DJI Neo basit kullanımı, sağlamlığı ve uygun fiyatı ile kullanıcıların dikkati çekmiş durumda. Hatta çocukların bile güvenle kullanabileceği bir model olduğunu söyleyebilirim. Peki, sen niye bu drone’u aldın diye soracak olursanız… İşte bu soruya verebilecek birkaç yanıtım var. Sürekli bir drone ile video çekimi yapmıyorum. O yüzden bir süredir kullandığım Mini 3 benim işimi şu anda görüyor. Özellikle dikey video çekebilmesi o drone modeli için güzel bir özellik.

Mini 3’ün eksik yönleri de var tabi… Özellikle sensör sayısının az olması çekim ortamlarında daha dikkatli olmamı gerektiriyor. Ancak çözüm odaklı bir model olarak sorunsuz kullanıyorum. Hatta ilginizi çekerse Mini 3 incelemesini buradan izleyebilirsiniz.

Bu drone ne işe yarar?

Özellikle video içerikleri oluştururken benim bir sorunum var. Genellikle tüm videolarımı tek başıma çekmek zorunda kalıyorum. Bir tripod üzerine kamerayı yerleştirip karşısında konuşmak sorun değil tabi ki… Ancak sahada yaptığım çekimlerde ya da elimde bir ürünle çekim yapılacağı zaman esas sorunlar başlıyor. Yanımda beni çekecek sürekli biri olmuyor. Hatta bu konuda satın aldığım DJI Osmo Pocket 3 yüz takibi açısından pek çok çekimde oldukça işime yarıyor. Pocket 3’ü bir tripoda takıp etrafında çekim yaptığımda beni takip edebildiği için güzel sonuçlar elde edebiliyorum.

Ancak tahmin edeceğiniz gibi hareketli çekimlerde o da yetersiz kalıyor. İşte tam bu noktada beni yürürken, koşarken, ne bileyim işte bisiklete falan binerken yani hareket halinde takip edebilecek, içeriklerimde kullanabileceğim görüntüler çekebilmek için DJI Neo aldım.

Neden kumandasız paket?

Ama gittim kumandasız paket diye satılan en basit, en ucuz versiyonunu tercih ettim. Çünkü diğer türlü zaten kumandalı bir dronenum var. Kumandasız paket satın aldığınızda iki türlü kullanma imkanınız var. Biri direkt drone üzerindeki kontrol tuşlarıyla, diğeri ise cep telefonunuza bağlayıp telefonu bir kumanda gibi kullanarak… Dediğim gibi ben bu drone’u ürün inceleme çekimlerimde beni takip etsin ve bu çekimlere hareket getirsin diye kullanmayı düşünüyorum. Hatta bu konuda pek çok denemem de oldu.

4K/30p video kaydı yapabiliyor

Neo’nun görüntü sensörü 1/2 inç ve 12MP’lik fotoğraflar çekebiliyor. Videoda ise 4K 30fps çekim yapabiliyor. 4K görüntü kalitesinin profesyonel düzeyde olmadığını hatırlatmam gerekir. Zaten daha üst kalitede bir görüntü isteyenler bu dronu tercih etmeyecektir. Neo’nun kamerası dikey fotoğraf ve video çekebilmek için dönmüyor. Ancak dikey çekimler de yapabiliyor. 135 gramlık dronenun üzerindeki pil ortalama 18 dakika uçuş süresi sunuyor. Ancak tabi rüzgar ve dış etkenlerle bu süre 15 dakika civarında hatta bazen daha da düşük oluyor. Eğer tek pilli kumandasız modeli aldıysanız pili drone üzerinde şarj etmeniz gerekiyor. Bu da yaklaşık 1 saate yakın sürüyor. Pil süresi ve kumanda konusunda kafanızda soru işareti varsa tabi dilerseniz Neo’nun kumandalı ve üç pilli combo paketini de satın alabilirsiniz.

Avucunuzdan inip-kalkabiliyor

DJI Neo’nun en pratik tarafı avucunuzdan kalkış ve iniş yapabilmesi… Hatta kutusundan çıkarır çıkarmaz üzerindeki mod tuşlarıyla kullanabileceğiniz kadar basit bir drone. Drone üzerinde bir açma-kapama bir de mod seçme düğmesi bulunuyor. Bu iki düğme ile cep telefonu veya kumandaya gerek kalmadan uçabiliyor.

Gövde üzerindeki bu mod tuşuyla önceki drone modellerinde de gördüğümüz Follow, Circle, Dronie, Rocket, Spotlight ve DirectionTrack gibi seçenekler kullanılabiliyor. Böylece dronu çantanızdan çıkarıp çekim yapmak ve sonrasında işinize devam etmek sadece birkaç dakikanızı alıyor. Bu dronun özellikle anı ve tatil videoları, fotoğrafları için de çok uygun olacağını düşünüyorum. Örneğin iki kişi egzotik bir yere tatile gittiniz ve yanınızda bu drone varsa istediğiniz yerde ilginç videolar çekebilmeniz mümkün olacaktır.

Sağlam ve korunaklı gövde

Bu minik dronun gövde yapısı oldukça sağlam ve pervaneleri de korunaklı… İç mekanlarda ve dışarıda kullanırken en az 3 kez düşürdüm ve şimdilik herhangi bir sorun yaşamadım. Ama özellikle az ışıklı iç ortamlarda uçururken biraz dikkat etmenizi öneririm. Dronun pervane koruması sadece dronu için değil çevresindekilerin güvenliği açısından da önemli bir husus. Her ne kadar korunaklı bir yapısı olsa da çocukların kullanımında bir yetişkinin gözetiminde kullanılmasını öneririm.

Rüzgara dikkat!

Kızılötesi ve monoküler görüş konumlandırma sistemi kullanan DJI Neo, Seviye 4’e kadar rüzgar koşullarında bile stabiliteyi koruyarak havada sabit bir şekilde durabiliyor. Her ne kadar rüzgar direnci falan fena değil gibi görünse de bahsettiğimiz dronun sadece 135 gram olduğunu tekrar bir hatırlatmak isterim. O yüzden rüzgarlı havalarda çok dikkatli uçurmanız gerekir. Ayrıca rahat ve endişesiz kullanım için otomatik Eve Dönüşü özelliği bu modelde de destekleniyor.

Dahili 22GB’lık hafıza…

DJI Neo’da hafıza kartı yuvası yer almıyor. Fotoğraf ve videolar dahili 22GB’lık depolama alanına kaydediliyor. Bu alan pek çok çekim için gayet yeterli bir depolama alanı bana kalırsa… 4K 30fps 40 dakikalık video kaydını depolayabiliyor.

Çektiğiniz görüntüleri hem kutusundan çıkan kabloyla hem de DJI Fly uygulamasındaki QuickTransfer ile kablosuz şekilde aktarabilirsiniz. Böylece çekimleri hızlıca düzenleyip sosyal medyada ya da istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz. Uygulama, ses kaydı için akıllı telefon mikrofonu veya DJI Mic 2 gibi cihazlarla Bluetooth üzerinden bağlantı sağlayarak yüksek kaliteli ses kayıtları yapabiliyor. Otomatik pervane gürültüsü engelleme özelliği ile daha net bir ses deneyimi sunan DJI Neo, USB Type-C bağlantısı ile şarj edilebiliyor.

DJI Fly uygulaması

Daha önceden de tanıdığımız DJI Fly uygulaması hem Android hem de iOS telefonlarla çalışabiliyor. Bu uygulama Google Play Store’da yok, bu yüzden Android telefon kullananlar onu doğrudan DJI web sitesinden indirebiliyor. iPhone sahipleri ise doğrudan Apple uygulama mağazasından indirebilir.

Uygulamaya bağladığınız dronunuzu manuel kontrollerle uçurabilirsiniz. Bu kontrolleri sanal bir joystick ile yapıyorsunuz ve bunun gerçek bir kumanda keyfi vermediğini söylemeliyim. Telefona wifi ile bağlandığınız için DJI Neo’yu ortalama 50 metre civarında bir mesafede uçurabilirsiniz. Yani kumandasız bir paket alırsanız dronu kontrol menziliniz 50 metreye kadar olacaktır. Bunu da dikkate almanız gerekiyor. Tabi dilerseniz Neo’yu kumandalı olarak satın alıp daha uzun bir menzilde de uçurabilirsiniz.

DJI Fly uygulamasına bağlandığınızda ekranda görünen start düğmesine basarak uçuşu başlatabilirsiniz. Üst taraftaki pencereden manuel kontrol ya da 6 QuickShot modundan birini seçebilmeniz mümkün. Uçuş modlarının yapılandırılması da yine uygulama üzerinden ayarlanıyor. Dronun sizi takip yüksekliği, mesafe ve açı gibi ayarlar bunlar…

Ancak bu uçuş modlarını ayarlarken Neo’nun engel algılayıcı sensörlerinin olmadığını unutmayın. O yüzden uçuş yönünde bir engel veya ağaç falan olmaması gerekir. Bu ne kardeşim her şeye dikkat etmemiz mi gerekiyor derseniz, o zaman 360 derece engel algılama ve kaçınma özelliğine sahip DJI Mini 4 Pro için bir bütçe ayırmanız gerekir.

DJI Neo minik bir drone ama anlatılacak çok detay var gördüğünüz gibi… Size kumandasız paketi neden tercih ettiğimi, artılarını ve gördüğüm eksiklikleri kısaca anlatmaya çalıştım.

Sonuç olarak DJI Neo, uygun fiyatlı, avuç içinden hızlıca inip-kalkan, kumandasız da kullanılabilen, minik yapısı ile her yere götürülebilen, popüler uçuş modları olan, uygulamasıyla hızlı veri transferi yapabilen bir drone olmuş. İhtiyaçlarınızı ya da neden bir drone almak istediğinizi iyi belirleyebilirseniz mutlaka size uygun bir model bulabilirsiniz.

DJI Neo inceleme videosunu aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.