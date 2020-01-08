Nikon D780

Nikon, kreatif fotoğrafçılara tam çerçeve bir fotoğraf makinesinden istedikleri her şeyi ve daha fazlasını sunan yüksek performanslı bir DSLR fotoğraf makinesi tanıttı.

Nikon, kreatif fotoğrafçılara tam çerçeve bir fotoğraf makinesinden istedikleri her şeyi ve daha fazlasını sunan yüksek performanslı bir DSLR fotoğraf makinesi tanıttı. Yaratıcı fotoğrafçıların her yerde güvenilir yoldaşı olan D780, durağan görüntüleri veya filmleri aynı mükemmellikte yakalıyor.

Güçlü D780, Canlı Görüntü çekimler için hızlı, özel bir Karma AF sistemi ve optik vizörden yapılan çekimler için 51 noktalı hızlı ve güçlü bir Kademe Belirlemeli AF sistemi sunuyor. Fotoğrafçılar ve videograflar Canlı Görüntü modunda çekim yaparken, övgü toplayan Nikon Z 6 aynasız fotoğraf makinesinde bulunanın aynısı bir AF sisteminden faydalanıyor. Kullanıcılar Göz Takibi AF ile ifadelere kilitlenebiliyor ve -6 EV’ye kadar düşürülebilen hassasiyetle konuları güvenilir şekilde yakalama gücü veren düşük ışıklı AF’den faydalanabiliyor. Optik vizörden çekim yapan fotoğrafçılar gelişmiş AF modları arasında hızlı geçiş özelliğinden yararlanıyor.

Yüksek arka arkaya çekim hızları (Optik vizörden çekimde 7 fps’ye ve Canlı Görüntü çekimi sırasında Sessiz Çekim modunda 12 fps’ye kadar) bu fotoğraf makinesinin çok yönlülüğünü artırıyor. Fotoğrafçılara Nikon Speedlight Flaş Birimleri ile senkronlama esnekliği veren 1/8000 sn’lik çarpıcı maksimum deklanşör hızı, diğer önemli özellikler arasında yer alıyor. Dilerlerse, bu süre 900 sn’ye kadar uzatılabiliyor. Bu da onlara çarpıcı ışık izlerini ve gece manzaralarını yakalamak için uygun bir fırsat sunuyor.

Bu fotoğraf makinesi, sıfır kırpma faktörlü 30p/25p/24p hızında ultra yüksek çözünürlüklü 4K/UHD filmler oluşturmak için 6K görüntü sensörü çözünürlüğü kullanır. Videograflar ayrıca, uyumlu bir TV’de veya monitörde doğrudan gösterilebilecek zengin HLG HDR filmler çekmek için harici film kayıt cihazı kullanabilir.

Temel özelliklerin özeti:

VİZÖR AF – 51 noktalı Kademe Belirlemeli AF sistemi -3 EV’ye kadar düşürülebilen hassasiyet sunar. Amiral gemisinin izleme yeteneklerine ve gelişmiş AF modları arasında hızlı değişim özelliğine sahip olursunuz.

CANLI GÖRÜNTÜDE AF – 273 noktalı Karma AF sistemi -5 EV’ye kadar veya Düşük Işıklı AF’de -7 EV’ye kadar düşürülebilen hassasiyet sunar. Durağan görüntüler için Göz Takibi AF kullanılabilir.

12 FPS’YE VARAN ARKA ARKAYA ÇEKİM HIZLARI – AF/AE ile 7 fps’ye varan veya Sessiz Canlı Görüntü Çekimi modunda 12 fps çekim yapın. RAW formatında çekim yaparken bile tam çözünürlüklü görüntüler elde edersiniz.

OPTİK VİZÖR VE DİK AÇILI DOKUNMATİK EKRAN – 0,70x optik vizör geniş bir görüş alanı ve %100 kapsama alanı sunar. Dik açılı 2359 k-nokta LCD ekran, dokunmatik deklanşör ve AF sunar.

ÜSTÜN GÖRÜNTÜ KALİTESİ – F objektif yuvalı objektifler. 24,5 MP tam çerçeve CMOS sensör. EXPEED 6 görüntü işlemcisi. D850’dekinin aynısı 180 K-piksel RGB sensör ve Gelişmiş Sahne Tanıma sistemi.

ULTRA GENİŞ ISO ARALIĞI – D780, övgü toplayan D850’den daha geniş bir ISO aralığına sahiptir. 204.800’e kadar yükseltilebilir ve ISO 50’ye kadar düşürülebilir ISO 100 – 51200 aralığı ile çalışın.

TAM ÇERÇEVE DSLR FİLMLERİ – Sıfır kırpma faktörüyle 30p/25p/24p kare hızında ultra yüksek çözünürlüklü 4K/UHD filmler çekin. N-Log çıkışında kaydedin veya zengin Hybrid Log Gamma (HLG) filmler çekin.

YARATMA ÖZGÜRLÜĞÜ – Fotoğraf makinesi ile zaman aralıklı çekim. 120 fps hızında çarpıcı 2 MP durağan görüntüler. Dahili dijitalleştirme menüsü. Ve dahası.

HIZLI GÖRÜNTÜ AKTARIMI – Fotoğraf makinesinin yüksek hızlı veri aktarım özellikleri ve kablosuz bağlantısı, görüntüleri ortaya çıkarmayı kolaylaştırır. SnapBridge, kullanıcıların JPEG’leri ve RAW dosyalarını herhangi bir akıllı cihazla paylaşmalarına olanak tanır.