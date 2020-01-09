Western Digital Yenilikleri CES 2020’de Gösterdi

Western Digital’ın portföyü; mobil cihazlardan, son derece özelleştirilmiş performans sürücülerine kadar her türlü ihtiyaç için çeşitli depolama çözümleri sunuyor.

Western Digital Corporation, Tüketici Elektroniği Fuarı (Consumer Electronics Show – CES) 2020’de, 20 Gbps hızında bir SuperSpeed USB arayüzü ile öne çıkan dünyanın en yüksek kapasiteli, cep boyutunda, taşınabilir SSD prototipinin bir gösterimi de dahil olmak üzere farklı ihtiyaçlara sahip tüketicilerin kullanımı için üretilen geniş depolama çözümleri serisindeki yeni inovasyonları sergiledi. Şirket ayrıca, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar için 1 TB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C sürücüsünü de piyasaya sürecek.

Western Digital’ın portföyü; mobil cihazlardan, son derece özelleştirilmiş performans sürücülerine kadar her türlü ihtiyaç için çeşitli depolama çözümleri sunuyor. Western Digital CES 2020’de G-Technology, SanDisk, WD ve Western Digital markalarının içerdiği tüketici depolama çözümlerini gösterdi.

SanDisk 8TB SSD Prototipi

Teknolojinin kilometre taşlarının mirasını sürdüren şirket, dünyanın en yüksek kapasiteli, cep boyutunda SuperSpeed USB 20 Gbps taşınabilir SSD’sini sergiledi. Tüketicilerin zengin içerik yakalama ve onları ellerinde tutma arzusundan ilham alan Western Digital, bu 8 TB SSD prototipi ile mümkün olanın sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Nitelikli tasarım ile flash bellekteki uzmanlığını birleştiren şirket, günümüzün tüketici ihtiyaçlarını karşılayan ve hatta fazlasını sağlayan devrimci çözümlerin ön saflarında yer almaya devam ediyor. Western Digital, halihazırda mevcut olan geniş taşınabilir SSD serisini de sergiledi.

1TB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C

SanDisk markası, bu sene CES’te en son USB Type-C akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlarla çalışan en yeni çift konnektörlü sürücüsünün lansmanını yaptı.

Tamamen metal, yüksek kapasiteli sürücü, tüketicilerin daha fazla fotoğraf ve video çekmesini ve bunların USB Type-C akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar ile USB Type-A bilgisayarlar arasında kolayca aktarmasını sağlıyor.

Bir anahtarlığa uyacak şekilde tasarlanan sürücü, küçük bir yapısına rağmen büyük bir alan sunuyor. Böylece, tüketiciler ihtiyaç duyduklarında içerik için fazladan depolama alanına sahip oluyorlar. Yeni 1 TB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C’nin 2020’nin ilk çeyreğinin sonlarında satışa hazır olması bekleniyor.

ibi, fotoğraf ve videolar için SanDisk marka bir cihazıdır (Yalnızca ABD’de mevcut)

ibi, fotoğraf ve videolar için kişisel bir bulut gibi çalışarak, tüketicilere yerel depolama sağlayan, SanDisk’in akıllı bir fotoğraf yönetimi cihazıdır. Özellikleri arasında şunlar vardır:

* ibi, fotoğraf ve videoların sorunsuz bir şekilde toplanmasına, organize edilmesine ve özel olarak paylaşılmasına yardımcı olmak için, tüketicilerin pratik bir arayüzle ve otomatik olarak yedeklemek amacıyla, telefonlarını kablosuz olarak bağlamasına olanak tanıyan yardımcı uygulamadır.

* Dizüstü bilgisayarlar, USB sürücüler, sosyal medya ve bulut hesapları dahil olmak üzere çeşitli konumlardan içerik toplama olanağı – hepsi ibi’de depolanır ve uygulamada görüntülenebilir

* 250,000 adede kadar fotoğraf veya 100 saate kadar video saklayabilen 1TB’lık depolama