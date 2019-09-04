Sony’den 61MP’lik Alpha 7R IV

Bir α (Alpha) sistemde bugüne kadar görülen en yüksek çözünürlük ve en geniş dinamik aralık ile performans hafif bir gövdede bir araya geldi.

Sony, beğeni toplayan Alpha 7R serisi full frame aynasız fotoğraf makinesi yelpazesinin son üyesi olan, son derece çok yönlü ve güçlü Alpha 7R IV‘ün (model ILCE-7RM4) çıkışını duyurdu.

Sony’nin bugüne kadar piyasaya sürdüğü en yüksek çözünürlüklü full frame fotoğraf makinesi olan yeni Alpha 7R IV, yüksek çözünürlük ve geniş dinamik aralık ile nefes kesen görüntü kalitesi sunduğu gibi, hızlı netleme performansı, yüksek hızlı kesintisiz çekim ve çok daha fazla özelliği de koruyor.

Yeni bir Görüntü Kalitesi Düzeyi

Yeni Alpha 7R IV‘te, 61.0MP çözünürlüğe sahip, dünyada türünün ilk örneği olan, yeni geliştirilmiş bir 35mm full frame arkadan aydınlatmalı CMOS görüntü sensörü bulunuyor. Yeni sensörün arkadan aydınlatmalı yapısı ve etkili gürültü azaltma tekniklerinin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan son derece düşük parazit ve yüksek hassasiyet performansı, kesinlikle maksimum görüntü kalitesini güvence altına alıyor. Yine fotoğraf makinesinde bulunan düşük hassasiyetlerde etkileyici 15 duraklı dinamik aralık da, derin gölgelerden parlak noktalara yumuşak ve doğal geçiş sağlarken, olağanüstü renk yeniden yaratımını korumak üzere, en son Alpha fotoğraf makinelerinin birçoğunda kullanılan algoritmalardan yararlanıyor.

Yeni full frame modelin, yüksek çözünürlüklü çekim yeteneğini desteklemek üzere hassas ayardan geçirilen yenilikçi 5 eksenli optik gövde içi görüntü sabitleme sistemi ile donatılması sayesinde 5.5 duraklı deklanşör hızı avantajı elde ediliyor. Ayrıca, blura yol açabilecek en hafif hareketi dahi azaltmak üzere, deklanşör ünitesi de dikkatlice yeniden tasarlandı.

Alpha 7R IV, aynı zamanda Sony’nin bir fotoğraf makinesinde bulunan en yüksek çözünürlüklü vizörü 5.76 milyon noktalı UXGA OLED Tru-finder EVF’e de sahip. Alpha 7R III’deki EVF’nin yaklaşık 1,6 katı çözünürlüğe sahip olan bu yeni vizör, çerçevelenen sahneyi, gerçek hayatı aratmayacak şekilde son derece büyük bir gerçeklikle tasvir ediyor. Görüntüleme kalitesi, `Standart’ veya ‘Yüksek’ moda ve süje ile çekim koşullarına en iyi şekilde uyum sağlayacak 60 fps veya 120 fps ekran yenileme hızına ayarlanabiliyor.

Ayrıca, yeni fotoğraf makinesinde, 16 tam çözünürlüklü fotoğrafı bir araya getiren, iyileştirilmiş Piksel Kaydırmalı Çoklu Çekim özelliği de bulunuyor. Bu modda, piksel sensörünü 1 veya 0,5 piksellik aralıklarla kaydırarak toplamda 963,2 milyon piksellik veri içeren 16 ayrı piksel kaydırmalı görüntüyü yakalayan fotoğraf makinesi, bunları “Imaging Edge™” masaüstü uygulamasının yardımıyla birleştirerek 240,8 milyon piksellik (19008×12672 piksel) bir fotoğraf elde ediyor. Mimari yapıların, sanat eserlerinin veya bir natürmort fotoğraf süjesinin fotoğraflanması için ideal olan bu geliştirilmiş mod, kelimenin tam anlamıyla nefes kesen bir düzeyde detay ve renk hassasiyetine sahip fotoğraflar üretiyor.

Çekim ve Netleme Hızı

Yenilikçi Alpha 7R IV full frame aynasız fotoğraf makinesi, tam çözünürlüklü full frame modda (JPEG / RAW) yaklaşık 7 saniye boyunca kesintisiz, hassas AF/AE takibi ile saniyede 10 kareye kadar tam çözünürlüklü fotoğraf çekebilirken, APS-C kırpma modunda yaklaşık 3 kat daha fazla çekim yaparak 26.2MPii fotoğraflar sunuyor. Bu yüksek hızlı seçenekler, hızlı hareket eden süjelerin mükemmel hassasiyet ve olağanüstü detayda görüntülerinin yakalanabilmesini sağlıyor.

Alpha 7R IV’ün geliştirilmiş netleme sistemi, görüntü alanının yaklaşık %74’ünü kaplayan 567 netleme düzlemine sahip aşama algılamalı AF noktasından oluşuyor. Aynı zamanda, en iyi sonucu kontrast algılamanın verdiği, loş ışık ve diğer koşullarda ekstra hassasiyet ve güvenilirlik sağlayan 425 noktalı kontrast algılamalı AF noktası da bulunuyor. Yeni fotoğraf makinesinin daha yüksek AF sensör yoğunluğu ve gelişmiş takip algoritmaları, takip performansında kayda değer iyileşme sağlayarak, objelerin karmaşık ve ani hareketlerinin hiç olmadığı kadar yüksek hassasiyet ile, güvenilir şekilde takip edilmesine imkan veriyor.

Alpha 7R IV, aynı zamanda göz hareketlerini gerçek zamanlı olarak tespit edip işlemek, objenin gözüne mükemmel hassasiyet ile kilitli kalmasını sağlamak için yapay zekadan yararlanan Gerçek Zamanlı Eye AF özelliğini de destekliyor. Hem hayvanlar hem de insanlar için kullanılabilen bu özellikte, çekim durumuna bağlı olarak, hayvan veya insan Eye AF modunu seçme imkanı bulunuyor. Ayrıca, en üst düzeyde obje takibi ve netleme sistemi devamlılığını sağlamak üzere, yeni geliştirilen bir obje tanıma algoritmasından yararlanan Gerçek Zamanlı Takip özelliği de mevcut. Aynı zamanda, çekim ortamındaki floresan veya yapay aydınlatmanın varlığını otomatik olarak tespit ederek bunların nihai görüntü üzerindeki etkisini asgariye indiren titreme önlemeli çekim modunu da içeriyor.

Profesyonel İş Akışı İçin Gelişmiş Bağlantı

Sony’nin yeni Alpha 7R IV full frame fotoğraf makinesi, profesyonel iş akışını geliştirmek için tasarlanan bir dizi gelişmiş bağlantı özelliği ile donatıldı. Yeni model, geleneksel 2.4 GHz bandının yanı sıra, daha hızlı ve daha istikrarlı veri transferi için, yüksek hızlı 5 GHz bandını da destekleyen kablosuz LAN fonksiyonelliğine de sahip. Yeni Alpha 7R IV’te, Kablosuz PC Remote bağlantısı (kablosuz bağlı çekim) da ilk defa olarak bir Sony fotoğraf makinesinde kullanılıyor. Birçok profesyonelin talep ettiği bu özellik, gerek stüdyoda gerekse fotoğrafçının hiçbir kısıtlama olmaksızın serbestçe dolaşabildiği açık hava çekimlerinde fazlasıyla özgürlük sağlayacak.

Yüksek hızlı Wi-Fi ve kablosuz PC bağlantısına ek olarak, yeni full frame fotoğraf makinesi, son derece hızlı veri aktarımını destekleyen SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ bağlantı noktası ile donatılırken, Imaging Edge ile birlikte, Alpha 7R III’e kıyasla neredeyse iki kat veri transfer hızına ulaşılıyor. Arka planda aktarım yeteneğine sahip FTP veri transferi ise, fotoğrafçıların çekim yaptıkları veya görüntüleri gözden geçirdikleri sırada fotoğrafları belirli bir FTP uzak sunucusuna göndermesine imkan veriyor.

Sony, verimli, yüksek hızlı bir ağa bağlı profesyonel iş akışını desteklemek için, “Imaging Edge” masaüstü uygulamalarının 2.0 sürümünün çıkışını da duyurdu (‘Remote’/’Viewer’/’Edit’). ’Remote’ uygulaması, kullanıcıların fotoğraf makinelerini PC’lerinin ekranından kontrol ederek canlı çekimleri izlemesine imkan verirken; ‘Viewer’ uygulaması, fotoğrafların büyük kütüphanelerde hızlıca izlenmesi, puanlandırılması ve seçilmesinde kullanılıyor; ve ‘Edit’ uygulaması da RAW verilerini baskı için yüksek kaliteli fotoğraflara dönüştürebiliyor.

Fotoğraf makinesi, Sony’nin Imaging Edge Mobile™ uygulamasının en son sürümünü kullanırken görüntü transferinde rahatlığı maksimize etmek için, güç kapalı pozisyondayken dahi bağlı bir akıllı telefona görüntü aktarımı gerçekleştirebiliyor.

Yüksek çözünürlüklü 4K ve Profesyonel Film Yapım Özellikleri

Yeni Alpha 7R IV, etkileyici fotoğraf yeteneklerine ek olarak, gerçek bir film yapım aracı olarak da istisnai ölçüde iyi bir performans sergileyerek Süper 35mm modda piksel gruplama olmaksızın tam piksel okuma ve 4K (3840×2160 piksel) video kayıt özelliği sunuyor. Bu sayede istisnai detay ve derinliğe sahip yüksek kaliteli 4K görüntüler elde edilebiliyor. S-Log 2 ve S-Log 3 de, yine renk kademelendirme esnekliğini maksimize ederken, S-Log 3, toplamda 14 duraklı dinamik aralık sunuyor. HLG (Hibrit Log-Gama) de, Alpha 7R IV’de Anında HDR iş akışını desteklemek için sunuluyor.

Çok yönlü fotoğraf makinesi, video otomatik netleme için, çekimi yapılmak istenen objenin önünden geçici olarak başka bir nesnenin geçtiği durumlarda dahi, video çekimi sırasında daha hızlı, daha pürüzsüz, daha istikrarlı otomatik netleme elden eden, rötuşlanmış bir Hızlı Hibrit AF sisteminden de yararlanıyor. Fotoğraf makinesinin Dokunmatik Takip fonksiyonu sayesinde, kullanıcının anında yakalama için tek yapması gereken istediği objenin üzerine tıklamak.

Yeni Alpha 7R IV ile ilk defa bir Sony fotoğraf makinesinde video çekimlerinde Gerçek Zamanlı Eye AF özelliği sağlanıyor. Devreye alındığında, objenin göz hareketlerini yüksek hassasiyet ve güvenilirlik ile otomatik olarak takip eden makine, çekimi yapan kişinin neye netlenildiği veya netlenilmediği yerine bizzat içeriğe odaklanmasına imkan tanıyor. Dokunmatik Takip fonksiyonu, obje olarak bir insan seçildiğinde Eye AF özelliğini otomatik olarak çalıştırıyor.

Bir diğer dikkat çekici video özelliğini ise, net, düşük parazitli, yüksek kaliteli ses kaydı için yeni ECM-B1M Shotgun Mikrofon veya XLR-K3M XLR Adaptör Kitinin doğrudan bağlanmasına imkan veren fotoğraf makinesinin Çoklu Arayüz Yuvasına (MI Yuvası) dijital ses arayüzünün eklenmesi oluşturuyor. Atlamalı videolar yaratmak için aralıklı çekim özelliğinin yanı sıra, saniyede 120 kareye kadar tam HD kayıt, Ağır ve Hızlı Çekim fonksiyonları ve çok daha fazlası da mevcut.

İyileştirilmiş Yapı, Tasarım ve Kişiselleştirilebilirlik

Yeni Alpha 7R IV’ün tasarım ve kullanılabilirliğinde çok sayıda geliştirme yapılırken, düzenlemelerin birçoğunda doğrudan Sony’nin profesyonel topluluğunun sesine kulak verildi.

Dayanıklılığı üst düzeye çıkartmak üzere, tüm gövde birleşme yerleri, pil yuva kapağı ve bellek kartı yuvalarında daha da fazla sızdırmazlık sağlanarak, yeni Alpha 7R IV’de daha da iyi toz ve nem geçirmezlik elde edildi. Son derece hafif ve dayanıklı bir magnezyum alaşımdan üretilen fotoğraf makinesi, geliştirilmiş altı vidalı, daha da sıkı bir arayüz yuvasına sahip.

Gövdede gerçekleştirilen diğer iyileştirmeler arasında, daha yüksek konfor ve elde daha güvenli tutuş için iyileştirilmiş kavrama yeri; çap ve geribildirimi artırılmış ‘AF-AÇMA’ butonu; doğaçlama kontrol için yeni çok seçicili joystick tasarımı; pozlama telafi kadran kilit butonu ile tasarımı ve konumu yenilenen arka kadran bulunuyor. Birçok profesyonel kullanıcının yoğun talebi sonucunda, yeni fotoğraf makinesine yerleştirilen iki UHS-II uyumlu kart yuvası, hem kapasiteyi artırıyor hem de daha yüksek okuma/yazma hızlarına imkan veriyor.

Daha yüksek rahatlık için, fotoğraf makinesi ayar kayıt özelliği de genişletildi. Artık, neredeyse tüm fotoğraf makinesi ayarları, yerleştirilen bir bellek kartına kaydedilip buradan okunabiliyor. Aynı karta, 10’a kadar kombinasyon yüklenip aynı tipte tüm fotoğraf makinesi gövdelerine yüklenebiliyor.

1.5x piksel sayısına rağmen pil ömrü de iyileştirildi (CIPA ölçümü ile, şarj başına LCD ekran ile 670’e veya EVF ile 530’a kadar fotoğraf). Daha da yüksek kesintisiz çalıştırma süresi için, yeni opsiyonel VG-C4EM Dikey Kolda iki adet NP-FZ100 pil bulunurken, opsiyonel Çok Pilli Adaptör (NPA-MQZ1K) ise dörde kadar Z pili tutabiliyor. Gövdeye, aynı zamanda USB bağlantı noktası üzerinden de güç sağlanabiliyor.