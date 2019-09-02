Nikon Z7 ve Z6 için RAW Video Desteği

Nikon, Nikon Z7 ve Z6 fotoğraf makinelerinin bir özelliği olan N-Log videografisi için özel bir LUT'u (başvuru tablosu) kullanıma sunuyor.

Nikon, Nikon Z7 ve Z6 fotoğraf makinelerinin bir özelliği olan N-Log videografisi için özel bir LUT’u (başvuru tablosu) kullanıma sunuyor. Bu yılın ilerleyen günlerinde Z7 ve Z6 fotoğraf makineleri için doğrudan fotoğraf makinesinden RAW video çıkışını destekleyecek yeni bir donanım yazılımı güncellemesi yayınlanacak. Bu donanım yazılımı, Nikon’un RAW video çıkışı teknolojisini geliştirmedeki iş birlikçisi olan ATOMOS tarafından geliştirilen Ninja V 4K HDR monitör/kayıt cihazı üzerinde ProRes RAW video biçiminde kayıt yapmanıza olanak tanıyacak.

Bu donanım yazılımının yayınlanmasıyla, Nikon Z7 ve Z6 şu anda yalnızca profesyonel sinematik kameralarda mevcut bir özellik olan RAW video çıkışını destekleyen ilk tüketici fotoğraf makinesi olacak. RAW video dosyaları, durağan görüntü RAW verileri gibi en zengin bilgileri sağlar. RAW video çıkışı, post-prodüksiyon renk tonlamasına daha da fazla esneklik katarak Nikon aynasız fotoğraf makinelerinin profesyonel sinematik kameralarla aynı alanda güçlü şekilde varlık göstermesini sağlıyor ve onları tam ölçekli film üretimi için uygun bir seçenek haline getiriyor. RAW video çıkışı özelliği, size en yakın Nikon servis merkezi tarafından ücrete tabi olarak sağlanacak ek bir dahili yükseltme yapılmasını gerektirir.

Nikon’un N-Log’u için özel LUT, Rec. 709 renk alanı ile uyumludur. Ayrıca, RGB renklerine ek olarak parlaklık, doygunluk ve renk ayarına da olanak tanıyan bir 3B LUT’dir. LUT, post-prodüksiyon renk tonlamasında video kaydının görünümünü değiştirmek için kullanılan bir RGB renk değerleri ön ayar verisidir. Z 7 ve Z 6’nın N-Log HDMI çıkış kaydı, görüntü sensörünün tam dinamik aralığını ortaya çıkaran 10 bit kayıt için optimize edilmiştir. Daha esnek renk tonlamasına olanak tanımak için vurgularda ve gölgelerde zengin renk tonlaması bilgileri kaydeder.

LUT, https://downloadcenter.nikonimglib.com/ adresinden ulaşabileceğiniz Nikon İndirme Merkezi’ndeki Z6 ve Z7 sayfalarında ücretsiz olarak indirilebilir.

Not: RAW video çıkışının etkinleştirilmesine olanak sağlamak için, fotoğraf makinesinin dahili ayarlarının yetkili Nikon Servis Merkezi’nde verilecek servis sırasında değiştirilmesi gerektiğini lütfen unutmayın. Bu servis işlemi yerel servis merkezi tarafından uygulanacak ücretlere tabidir.