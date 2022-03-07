ASUS, Zenbook 14 UM425(UA) modelini sık seyahat edenleri düşünerek tasarladı. Güçlü performans için AMD Ryzen 5000 serisi mobil işlemcileri kullanan cihaz, şık metal tasarımı, 16 saate kadar batarya ömrü, 14.3 mm inceliği ve 1.22 kg ultra hafifliği ile oldukça hareketli yaşam tarzına sahip olanlara bile konfor vadediyor.

ASUS’un içerik üreticileri için tasarladığı Zenbook serisinin kompakt ve güçlü üyesi UM425, seyahat dostu özelliklerle donatıldı. Zorlu görevlerde bile ultra hızlı yanıt veren AMD Ryzen 5000 serisi mobil işlemcilere sahip olan Zenbook, HDMI, USB Type-A ve USB-C dahil olmak üzere eksiksiz G/Ç bağlantı noktaları ve microSD kart okuyucusuyla dünyanın her yerinde kesintisiz bağlantıyı garantiliyor.

Dünyanın en ince 14 inç AMD destekli dizüstü bilgisayarlarından biri olan UM425, 14 mm inceliği ve sadece 1.22 kg’lık ağırlığı ile sırt çantasında kolaylıkla taşınarak her yere gidebilen ideal bir seyahat arkadaşı. 67 Wh şarj kapasitesine sahip olan Zenbook 16 saate kadar kesintisiz performans sergiliyor ve sürekli hareket halindeyken bile yarı yolda bırakmıyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde de 49 dakikada şarj oranını %60’a getirebiliyor. Tamamen metal tasarımıyla gücü şıklıkla buluşturan cihaz, klasikten şaşmayanlara gri, lüks ve sofistike bir görünüm isteyenlere ise leylak renk seçeneği sunuyor.

Konforlu ve güvenli

ZenBook 14, klavyeyi optimum yazma açısına getiren ve daha rahat yazmaya olanak tanıyan uçtan uca ergonomik klavye tasarımına sahip. ErgoLift ile ekran açık konuma getirildiğinde gövdenin havaya kalkmasıyla, hem alt kısımdan daha güçlü hoparlör sesi hem de daha iyi bir ısı dağılımı da sağlanmış oluyor. Zenbook’ta aynı zamanda sayısal tuş takımı kullanmak isteyen kullanıcılar için hızlı veri girişi için entegre LED aydınlatmalı sayısal tuş takımı olan ASUS NumberPad 2.0 dokunmatik yüzey de bulunuyor. Kullanıcısının yüzünü saniyeler içinde tanıyan ön kızılötesi (IR) kamerası sayesinde de oturum açmak hem hızlı hem de güvenli.

Çok yönlü ve hızlı performans

Kompakt yapısına rağmen gücüyle dikkat çeken UM425, Windows 11 Pro ile destekleniyor. Mükemmel çok yönlü performans için hızlı 1TB PCIe 3.0 x2 SSD kullanan Zenbook cihaza, en yeni WiFi 6 (802.11ax), Ryzen 7 5700U AMD mobil işlemci, 16 GB Ram ve AMD Radeon™ eşlik ediyor. Böylelikle veri aktarımları da çok daha hızlı hale geliyor.