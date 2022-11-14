Yeni duyurulan Fujifilm X-T5, kompakt gövdesinde arkadan aydınlatmalı 40.2 MP sensör “X-TransTM CMOS 5 HR” ve yüksek hızlı görüntü işleme motoru “X-Processor 5” gibi beşinci nesil cihazlara sahip. Önceki modelden, daha küçük ve daha hafif olmasının yanı sıra 7.0 stop kadar ulaşan 5 eksenli gövde içi görüntü sabitleme gibi gelişmiş özelliklere sahip.

X-T5’te elde edilen performans iyileştirmeleri arasında iyileştirilmiş görüntü kalitesi, standart hassasiyet olarak ISO125, 1/180000 sn’lik en yüksek deklanşör hızı ve fotoğraf varyasyonlarını genişletmek için Pixel Shift Multi-Shot kullanımı yer alıyor. Diğer özellikler arasında Pürüzsüz Cilt Efekti, hayvanları ve kuşları tespit edebilen Konu Algılama AF ve kullanıcıların yüksek kaliteli fotoğrafik görüntüler üretmesine yardımcı olan AI tabanlı yüksek hassasiyetli otomatik beyaz dengesi yer alıyor.

Kamera, X-T Serisinin imzası olan Center Viewfinder (Merkezi Vizör) stilini ve çevirmeli işlem tasarımını devralır. 1.84 milyon noktalı üç yönlü eğilebilir LCD ekran, dikey konumda veya bel seviyesinde çekim yapmayı her zamankinden daha rahat hale getiren yeni bir eklentidir. Bu kapsamlı performans ve özellikler dizisi, önceki modele göre daha hafif ve daha kompakt olan 557gram gövde içine yerleştirilmiştir. X-T5, hareketliliğinin önemli olduğu sokak / belgesel fotoğrafçılığından, üstün görüntü kalitesi gerektiren manzara fotoğrafçılığına ve portre fotoğrafçılığına kadar çok çeşitli fotoğraf türlerini kapsamak için mükemmel bir yol arkadaşı olacaktır. Kullanıcıların fotoğraf deneyimlerine rahatlık katan diğer özellikler arasında 6.2K/30P’de 10 bit 4:2:2 video kaydetme yeteneği, 0.8x vizör büyütme, 3.69 milyon nokta EVF ve çift SD kart yuvası yer alır.