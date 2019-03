5 Kameralı Nokia 9 PureView

Nokia telefonların evi HMD Global, dünyanın beşli kamera dizisine sahip ilk akıllı telefonu olan Nokia 9 PureView da dahil olmak üzere dört yeni Android akıllı telefonu tanıttı.

Meraklılar için görüntülemede inovasyon

Dünyanın ilk beşli kamera dizisine ve ZEISS Optik teknolojisine sahip Nokia 9 PureView, yeni nesil fotoğrafçılık teknolojisini ileri düzey fotoğrafçılık tutkunlarının kullanımına sunuyor. Bu beş kamera görüntüleri eş zamanlı olarak yakalayıp, özel olarak tasarlanmış bir yonga seti çözümü ve gelişmiş yazılım algoritmalarıyla uyum içinde çalışarak aynı anda hem parlak güneş ışığı hem de koyu gölgelerin olduğu alanlarda olağanüstü doku ve ayrıntı düzeyleri sunuyor. Her fotoğraf karesi, inanılmaz ayrıntılar için zengin bir megapiksel havuzu oluşturmak üzere verileri yakalıyor. 1200’e kadar derinlik katmanı yakalayabilen Nokia 9 PureView, RAW/DNG formatlarında çekerek Adobe Photoshop Lightroom veya güçlü Google Photos düzenleme paketi aracılığıyla muhteşem çekim sonrası işleme seçenekleri sunuyor.

Nokia akıllı telefon deneyimi: Hep daha iyisi

Android One’a verilen global portföy taahhüdü ile üç yıl boyunca aylık güvenlik güncellemeleri ve iki yıl boyunca işletim sistemi güncellemeleri yapmayı garanti ederek, hep daha da iyi olacak en iyi Android deneyimini ortaya koyan bir dizi Nokia akıllı telefon sunuyoruz. Her telefon, en yeni yapay zeka destekli inovasyon ve Google’ın en üst düzeyde güvenliğiyle güncelliğini koruyor. Kusursuz bir Android yüklemesiyle Nokia akıllı telefonlarda, gereksiz kullanıcı arayüzü değişiklikleri veya pil ömrünü tüketen ya da pili yavaşlatan gizli işlemler yer almıyor. Böylece yeni telefonunuzun keyfini daha uzun süre çıkarabilirsiniz. Yeni telefonların her biri daha fazla depolama alanına sahip olmanız için sınırlı sayıda önceden yüklenmiş uygulamayla ve her gün bir adım önde olmanıza yardımcı olan en yeni inovasyonlarla geliyor.

Android Enterprise Recommended Programının Bir Parçası

Nokia akıllı telefonlar, Android Enterprise Recommended programının bir parçası olarak kuruluşlara işlerini yaparken gönül rahatlığı ve daha düşük maliyetler sunarken, Nokia 9 PureView’dan Nokia 3.2’a kadar en çeşitli Android Enterprise Recommended cihaz portföyünü sunuyor. Android Enterprise Recommended programı, kurumsal müşterilere program tarafından onaylanan tüm akıllı telefonların donanım, yazılım, dağıtım, güvenlik güncellemeleri ve kullanıcı deneyimiyle ilişkili bir dizi üst düzey spesifikasyonu içeren tarafsız iş standartlarını karşıladıklarının Google tarafından doğrulanmış olduğu garantisini veriyor.

Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView’ın arkasındaki ZEISS Optik teknolojisine sahip dünyanın ilk beşli kamera sistemi, doğru canlı renklere sahip görüntüler için iki renkli sensöründen ve üç tek renk sensörden oluşuyor. Bu sensörler birlikte çalıştığında bir akıllı telefondaki tek bir standart sensörün 10 katı kadar ışığı toplayabiliyor. Her lens, fotoğrafçılık tutkunlarına hem güneş ışığı hem de koyu gölgelerin olduğu alanlarda ayrıntı ve aynı zamanda inanılmaz bir dokuyla birlikte geniş bir dinamik aralık sunmak için ışık ve derinlik verilerini toplamak üzere uyumlu bir şekilde çalışıyor. Özel olarak tasarlanmış bir yonga setiyle desteklenen Nokia 9 PureView, güncellenmiş Pro Camera kullanıcı arayüzü, Adobe Photoshop Lightroom, doğal siyah beyaz veya hızlandırılmış çekim modları ve gelişmiş yapay zeka aracılığıyla görüntüleriniz üzerinde benzeri olmayan bir kontrolle akıllı telefon fotoğrafçılığının geleceğine bir bakış atmanızı sağlıyor.

Nokia 9 PureView, gelişmiş Qualcomm Snapdragon yonga seti teknolojisi, 2 pOLED “PureDisplay” ekran, entegre Qi Wireless şarj ve ekran altı parmak izi sensörüyle kusursuz görünümüyle bir akıllı telefondaki en iyi deneyimi sunuyor. Bir Nokia akıllı telefondan beklediğiniz ince tasarımı ortaya koyan kusursuz bir görünüm için kamera çıkıntısı bulunmuyor. Ayrıca, hem öndeki hem de arkadaki Corning Gorilla Glass 5 sayesinde Nokia 9 PureView’ın gerçek hayatın zorluk ve aksiliklerinin üstesinden geleceğinden emin olabilirsiniz.