Intenso USB Bellekler…

1998 yılında kurulan Intenso, çeşitli aksesuarlar ve depolama ürünleri sektöründe müşteri ihtiyaçlarına cevap verirken, fiyat/performans oranını da en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor. Ülkemizde piyasaya sunduğu pek çok ürünle tanınan Intenso’nun kolay ve hızlı veri taşımamıza yardımcı olan USB belleklerinden kısaca bahsetmek istiyoruz.

USB bellekler, kompakt boyutları ve hafif olmaları nedeniyle hem kolay taşınabilir hem de veri depolama konusunda oldukça kullanışlı cihazlardır. Özellikle dizüstü bilgisayarlarla birlikte herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan seyahatlerde ve farklı ortamlarda kullanılabilen USB bellekler, fotoğraf ve video dosyalarını kolayca taşıyabileceğimiz depolama cihazlarıdır. Tabi kapasiteleri ve yapıları gereği tüm fotoğraf arşivinizin sürekli yedeklenmesi için bu ürünleri tavsiye etmiyoruz. USB belleklerin hızlı tüketilen ve kolayca kaybolabilecek birer ürün olduğunu da unutmamak gerekir. Ancak fotoğraf ve videolarınızı bir yerden başka bir yere taşımak ve seyahatlerde kısa süreli yedekleme yapmak için bize ideal bir çözüm sunuyorlar. Intenso markasının USB bellek ürün ailesi temelde USB 2.0 ve USB 3.2 şeklinde iki ana başlık altında toplanıyor.

Ülkemizde şu anda Rainbow Line, Basic Line, Speed Line ve birkaç yeni seri daha satışa sunuluyor. Yakında yeni çıkacak olan profesyonel ürünleri de görmeye başlayacağız. Özellikle yüksek kapasite ve hızlı veri aktarımı için Speed Line serisini önerilebiliriz. Bu seride 16GB ile 256GB kapasiteleri arasında 5 model bulunuyor. 70MB/sn’ye varan veri aktarım hızlarına ulaşan bu USB bellekler büyük dosyaları taşımak için de ideal…

Son olarak USB bellek kullanımında en sık yapılan bir hatadan bahsetmek istiyoruz. Özellikle veri aktarımı sırasında ya da işlem bittiğinde çekip çıkarılan USB belleklerde dosya hataları ve veri kaybı görmek mümkün. Bu yüzden USB belleklerle işimiz bittikten sonra “aygıtı çıkar” komutu ile bu cihazları bilgisayarlarımızdan çıkarmamızda fayda var.