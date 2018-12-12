ZEISS kameralı Nokia 8.1

HMD Global, amiral gemisi serilerinin yeni üyesi Nokia 8.1’i tanıttı. Ödüllü Nokia 7 plus gibi Nokia’nın diğer akıllı telefonlarıyla aynı sınıfta olan Nokia 8.1, oldukça hassas, sektörünün öncü kamera sensörü, ZEISS Optik ve Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliği ile sıra dışı fotoğraf kalitesi sunarak çıtayı yukarı çekiyor. Kusursuz renk üretme özelliğiyle gelen HDR 10 desteğine sahip özel PureDisplay ekran teknolojisi, güneş ışığının parlaklığına bile meydan okuyarak üstün görüntüleme deneyimi sunuyor. Telefonda yer alan yonga seti, her şarjda iki güne kadar kusursuz performans sunuyor.

Bütün bunlar Nokia akıllı telefonlarından beklenen kusursuz işçilik kalitesiyle modern bir kutuda sunuluyor. Yeni Android yazılımı olan Android 9 Pie kullanan Nokia 8.1, inovatif özellikleriyle birlikte en iyi Android deneyimini sunuyor.

Nokia 8.1’in az ışıktaki harika performansı, sahip olduğu harika yazılım ve donanım birlikteliğinden kaynaklanıyor. Net ışık yakalamak için sahip olduğu 1,4 mikron pikselli 1/2.55’’ değerine sahip olan hassas sensörüyle ZEISS Optikleri kullanan 12MP’lik ana kamerası, ayrıntılı görüntüler sunuyor. Bütün bunların Optik Görüntü Sabitleme (OIS) teknolojisi ve süper hızlı otomatik odaklama özellikleriyle birleşmesi, fotoğraf çekerken eliniz titrese bile net görüntüler elde etmenizi sağlıyor. Geniş diyafram açıklığı, Pro Camera moduyla elle kontrol edebileceğiniz pozlama sürelerini uzatmanıza izin vererek, az ışıklı ortamlarda bile net fotoğraflar yakalamanıza imkan tanıyor.

Uyarlanabilir 20MP çözünürlüğündeki ön kamera, dört ayrı pikselin yakalayabildiği en çok ışığı bir süper pikselde birleştirerek gece karanlığında bile selfie çekilebilmesini sağlıyor. Ayrıca, 4K video özelliğiyle bir profesyonel gibi çekim yaparak, Nokia’nın gerçekten farksız ses kaydı yapmasını sağlayan üç boyutlu çevresel stereo ses kaydetme özelliğiyle eski anılarınızı hâlâ oradaymış gibi yaşayabilirsiniz.

Nokia 8.1’in ikinci bir 13MP çözünürlüğündeki sensörüyle desteklenen kendine özel yüzeysel alan derinliği özelliğiyle güçlendirilmiş popüler “bokeh” efekti ile stüdyo tarzı portreler oluşturmaya olanak tanıyor. Fotoğraflarınız üzerinde en üst düzey kontrolü sağlamanıza olanak veren Pro Camera kullanıcı arayüzüyle, yaratıcılığınızı serbest bırakın veya yapay zekayla güçlendirilmiş 3D karakterler, maskeler ve eğlence filtreleriyle fotoğraf ve videolarınızdaki #Bothie oyununuzu bir üst seviyeye taşıyın. Üstelik bunların hepsini kamera uygulamasından çıkmadan canlı yayında kullanabilirsiniz.