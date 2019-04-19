Ricoh GR III, yüksek kalite ve yüksek çözünürlüğü, hafif ve kompakt gövdesinde birleştiriyor.

Görüntü kalitesini, enstantane özelliklerini ve taşınabilirliği optimize eden GR serisinin bu en yeni modeli, görüntü sensörü ve görüntüleme motoru gibi yeni tasarlanmış bileşenlerle donatılmış. Kendinden önceki modellerinden daha küçük bir boyuta sahip kompakt bir gövdeye rağmen, yüksek çözünürlüklü görüntüler üretmek için yaklaşık 24.2 MP APS-C CMOS görüntü sensörüne sahiptir. Ayrıca, yüksek hızlı hibrit AF sistemi, geliştirilmiş bir SR (Sarsıntı Azaltma) mekanizması ve sezgisel kontrol için çalışabilirliği ve işlevselliği artırmak için dokunmatik ekran kullanımı gibi yeni özellikler de sunar.

Akıllı telefonlarla daha iyi bir arayüz için GR III, aynı zamanda çift kablosuz iletişim ve bir USB Type-C konektöre sahiptir.

TIPA 2019’da “En İyi İleri Seviye Kompakt Kamera” seçilen Ricoh GR III, günümüz fotoğrafçılarının ihtiyaçları için en yeni fonksiyonlarla donatılmış GR serisinin en üst modelidir.

Ana Özellikler:

Yeni tasarlanmış, yüksek çözünürlüklü GR lens

GR III, yüksek görüntüleme performansını ince bir tasarımda birleştiren, yeni geliştirilen GR LENS 18.3mm F2.8’i içermektedir. Süper ince optiği, dört grupta altı optik elementten oluşurken, 28mm görüş açısını (35mm formatında) ve bir önceki modelin maksimum F2.8 maksimum açıklığını korur. Yüksek kırılma, düşük dağılımlı cam eleman ve cam kalıp elemanın optimum şekilde konumlandırılması, bozulma ve renk sapmalarını minimuma indirirken, GR serisinin geçmişindeki en net görüntüleri sunmasını sağlar. Ayrıca, arka ışığa karşı çekim yaparken parlama ve hayalet görüntü oluşumunu en aza indirir. Çeşitli ortam koşullarında çeşitli objelerin yüksek kontrast ile yüksek çözünürlüklü görüntülerini çekmek için ayrıca en az altı santim odaklama mesafesindeki bir makro çekim özelliğine sahiptir ve diyaframı iki stop ile açmak için bir ND (Nötr Yoğunluk) filtresi içerir. Dokuz yapraklı diyaframı, doğal bir bokeh (odaklanma) efekti ve açık diyafram açıklığında gerçek bir derinlik duygusu yaratır.

Yüksek kaliteli, yüksek çözünürlüklü görüntüler

GR III, büyük bir APS-C boyutlu CMOS görüntü algılayıcısını ve yeni geliştirilen bir GR ENGINE 6 görüntüleme motorunu içerir. Yaklaşık 24.24 efektif megapiksel özelliği sayesinde, bu görüntü sensörü derecelendirme açısından zengin süper yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlar. Ayrıca, çok tonlu 14 bit RAW görüntü kaydı ile uyumludur. Kamera ayrıca, görüntü sensörü tarafından sağlanan görüntü verilerini optimize etmek için tasarlanmış ve süper yüksek hassasiyetli fotoğrafçılık için ISO 102.400’ün en yüksek hassasiyetini sağlayan hızlandırıcı ünitesine sahiptir.

Yüksek hızlı otomatik netleme işlemi için hibrit AF sistemi

GR III, yüksek hızlı odaklama işlemini sağlayan faz algılama tipi AF mekanizmasıyla odaklama hassasiyetinde üstün olan kontrast tipi bir AF mekanizmasını birleştiren karma bir AF sistemine sahiptir. Her iki mekanizmadan da yararlanarak daha hızlı ve daha responsive otomatik odaklama işlemi sağlar.

Geliştirilmiş SR mekanizması

Üç eksenli, dört aşamalı sarsıntı azaltma: Orijinal olarak geliştirilen SR (Sarsıntı Azaltma) mekanizması sayesinde, GR III, deklanşöre basıldığında kamera sarsıntısını etkin bir şekilde telafi eder. Üç eksenli mekanizması, kamera sarsıntısının olumsuz etkilerini dört deklanşör adım kadar azaltır.

Orijinal olarak geliştirilen AA Filtre Simülatörü, kullanıcının yalnızca AA filtre efektini açıp kapatmasını değil, aynı zamanda belirli bir konu için en uygun seviye efekti seçmesini de sağlar.

Kompakt, fonksiyonel gövde tasarımı

Büyük APS-C boyutlu görüntü sensörünün kullanılmasına rağmen, GR III oldukça kompakt ve fonksiyoneldir. Dış gövdesi, taşınırken güvenilirliği ve dayanıklılığı artırmak için oldukça sert yapılı magnezyum alaşımından yapılmıştır.

Yüksek çözünürlüklü dokunmatik LCD ekran

GR III, yaklaşık 1.037.000 noktaya sahip 3.0 inç yüksek çözünürlüklü LCD ekrana sahiptir.

GR serisi geçmişinde ilk kez sunulan dokunmatik ekran; AF kare kaydırma, menü seçimi ve görüntü büyütme ve oynatım sırasında ilerletme gibi çeşitli kamera işlevlerinin dokunmatik olarak kontrolünü sağlar. Ayrıca dış mekan çekimlerinde daha iyi görüş sağlamak üzere ışığın yansımasını ve dağılmasını etkin bir şekilde azaltmak için LCD dokunmatik ekran ile takviyeli camdan yapılmış koruyucu bir örtü arasına özel reçinenin yerleştirildiği hava boşluksuz bir yapıya sahiptir. Dış Mekan Görüntüleme Ayarı, zayıf aydınlatma koşullarında daha iyi görünürlük için monitörün parlaklığının istenen seviyeye anında ayarlanmasını sağlar.

İstenen görsel efektler için görüntü kontrol fonksiyonu

GR III’ün yeni Görüntü Kontrolü işlevi, efekt modlarını geleneksel görüntü ayarı işlemine entegre eden yeni bir son işlem dokunmatik kontrol türü sağlar. Kullanıcı, 10 temel görüntü kontrol modunu kullanarak doygunluk, ton, tuş, kontrast vb gibi çeşitli parametreleri kolayca istenilen seviyeye ayarlayabilir ve kendi tercihlerine göre bir son dokunuş yaratabilir. Görüntü kontrol işlevine özel bir ayar olarak ayarlanmış bir dizi parametre eklenebilir.

Bluetooth ve kablosuz LAN ikili iletişim

GR III, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar gibi mobil cihazlarla kolay eşleştirme için kablosuz bağlantı işlevleri sağlar. Özel Image Sync uygulamasını yükleyerek *bir mobil cihazda, kullanıcı cihazın monitöründe bir Canlı Görüntü görüntüleyebilir, deklanşörü serbest bırakabilir ve cihazdan çeşitli komutlar gönderebilir. Kablosuz LAN bağlantısı, yakalanan görüntülerin SNS sitelerine yüklenmesini de kolaylaştırır. Kamera, kameranın çalışmasını kolaylaştırmak için kesintisiz Bluetooth® bağlantısı da sağlar. Bluetooth® bağlantısı sayesinde, sadece uygulamanın çekim modunu seçerek kamera etkinleştirilebilir ve Uyku Modunda olmasına rağmen kablosuz LAN bağlantısı kurabilir. Image Sync uygulaması ile bağlanarak, akıllı telefon tarafından elde edilen konum verileri, çekilen görüntülere kaydedilebilir.

Diğer özellikler: