İnceleme: Lexar Professional Go – Hub’lı Taşınabilir SSD

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

İçerik üreticileri için esnek çözümler sunan Lexar Professional Go hub’lı taşınabilir SSD inceleme konuğumuz oldu. Günümüzde içerik üretimi dendiğinde aklımıza sadece profesyonel kameralar gelmiyor. Artık cep telefonlarıyla da profesyonel kalitede içerikler üretilebiliyor. Hem mobil fotoğrafçılık alanında hem de video çekiminde piyasada ciddi bir rekabet yaşanıyor. Özellikle yeni nesil iPhone modelleri çekim formatları tarafında da profesyonel kameraları aratmıyor.

1TB/2TB Depolama Seçenekleri

Yeni taşınabilir SSD’nin öne çıkan özelliklerine biraz yakından bakalım isterseniz. Taşınabilir SSD, 1TB ve 2TB’lık depolama seçeneklerine sahip. Üzerinde type-C bağlantı noktası yer alıyor. Bu sayede kablosuz, tak çalıştır özelliği oluyor. Yani bu ürünü bir bilgisayara, telefona veya tablete takarken karışık ve kullanışsız kablolardan kurtulmuş oluyorsunuz. Ancak kişisel fikrimi soracak olursanız bu modelin kullanımı telefonlarla çok daha uygun olacaktır. Bu ürünü piyasada bulunan taşınabilir SSD’lerden ayıran önemli fark kutu içeriğinde gelen hub ve cold shoe bağlantısı olmuş.

Zengin Kutu İçeriği

4 adet USB-C bağlantı noktasına sahip olan hub sayesinde farklı ekipmanlarımızı da çekimlerde kullanabiliyoruz. Kısaca bu hub, çekime uygun ekipmanlarımızı profesyonelce kullanmamızı sağlıyor. Ayrıca kurulumu özelleştirerek gerçek bir esneklik sunuyor bizlere. Esasında öncesinde kutu içeriğini tam olarak anlamamız gerek. Bu ürünün kutu içeriği benim daha önce hiç görmediğim kadar zengin… Kutu içerisinden şık bir taşıma çantası, SSD koruma kutusu, silikon kılıf, hub, cold shoe bağlantı aparatı, iki farklı type-C adaptör, etiketler ve anahtarlık bağlantı kayışı çıkıyor. Tüm bu saydığım aksesuarlar taşıma çantasına sığabiliyor.

Hub ve Cold Shoe Detayları…

Kutu içeriğinde gelen hub ve cold shoe bağlantı aparatı az önce de söylediğim gibi bu ürünün en can alıcı noktası… Bu taşınabilir SSD’yi esnek kombinasyonlarla kullanabilmemiz için bu iki aparat çok önemli. SSD’yi direkt olarak telefona takmak varken neden araya bir hub takıyoruz onu da biraz açalım isterseniz. Bu hub sayesinde SSD’yi kullanırken telefona güç bağlantısı veya bir powerbank takabiliyoruz. Hatta aynı anda bir mikrofon da bağlayabiliyoruz bu hub’a. Böylece tek bir ekipman seti kullanarak çeşitli senaryolar için çekim yeteneklerimizi geliştirebiliyoruz.

Yine kutu içeriğinde gelen cold shoe bağlantı aparatı ise özellikle video çekimlerinde kullandığımız sabitleyiciler, grip veya tutucularla bu SSD’nin daha verimli kullanılmasını sağlıyor. SSD’yi bu aparata taktığınızda telefona kablo ile bağlayabiliyorsunuz. Bu aparat takılıyken el sabitleyicilerinde de denge sorunu olmadan kullanmak mümkün. Tabi öncesinde bir ayarlama yapıp test etmek gerekiyor. Bende farklı tutucu ve ekipmanlarla test ettim bu bağlantıyı…

Clod shoe aparatını ayrıca fotoğraf makinelerinin flaş kızağına takarak da kullanmak mümkün. Uygun kameralarla yine verimli bir işleyiş sağlanabiliyor. Mesela Panasonic’in bazı fotoğraf makinelerinde yapılan çekimler anında bu SSD’ye yazılabiliyor. SSD’nin üzerinde beyaz bir etiket var, belli dikkatinizi çekmiştir. Kutudan bu etiketin yedekleri de çıkıyor. Etiket üzerine çekim adını veya notlar yazmak mümkün. Böyle küçük detayların düşünülmüş olması hoşuma gitti doğrusu…

Sadece 13 gram

SSD ölçüsü 4.3×2.5cm. Ağırlığı sadece 13 gram. Hub ile birlikte ağırlığı ise 36 gram. Taşınabilir SSD aynı zamanda IP65 derecesine sahip. Yani toza ve suya karşı dayanıklı bir yapıda. Ayrıca kullanımda koruma sunan silikon kılıfla birlikte geliyor. Çantanızda taşırken koruma amaçlı bir de sert plastik taşıma kutusu bulunuyor. Durum böyle olunca SSD’yi sorunsuz bir şekilde güvenle kullanmanız mümkün oluyor. Özellikle seyahatlerde farklı cihazlarla yaptığınız çekimleri yedeklemek ve düzenlemek için de kullanılabiliyor.

Apple ProRes kaydına imkan tanıyor!

Bu taşınabilir SSD’yi en çok iPhone ile içerik üreten profesyoneller sevecektir diye düşünüyorum. Bu depolama cihazını iPhone 15 – 16 – 17 Pro ya da Max modelleriyle son derece uyumlu kullanabilirsiniz. Bu telefon kameraları ile çektiğiniz Apple ProRes videoları doğrudan Lexar Professional Go SSD’ye kaydedebilirsiniz.

1TB ve 2TB kapasiteli bu SSD’ye Apple ProRes 4K 60fps video çekimi yapılabilmesi ve post prodüksiyon işlemlerinin doğrudan sürücü üzerinde gerçekleştirilmesi bence müthiş bir detay… Bu sayede iş akışı verimliliği sınırlanmadan iPhone ile kaliteli içerikler hazırlamanız da mümkün hale geliyor. Az önce saydığım iPhone modelleriyle 4K 60fps Log çekim yapmanız için mutlaka harici bir depolama cihazı bağlamanız gerekiyor. Bu yüksek kalitede ve çok büyük veri oluşturan çekim formatını başka türlü kullanmanıza izin verilmiyor.

Tabi bu noktada da hızlı ve sizi yarı yolda bırakmayacak bir ürüne ihtiyaç duyuluyor. İşte Lexar Professional Go bu konuda tüm ihtiyacınızı karşılamaya çalışıyor. Taşınabilir SSD’nin kağıt üzerinde 1050 MB/sn okuma ve 1000 MB/sn yazma hızı sunduğu söyleniyor. Ben de bilgisayarda yaptım test sonucunda bu değerlere çok yakın sonuçlar aldım.

Sonuç olarak özetleyecek olursak, Lexar Professional Go taşınabilir SSD, zengin kutu içeriği, esnek kullanım için hub bağlantısı, dayanıklılığı, tak çalıştır kolaylığı, küçük ve hafif yapısı ile dikkat çekiyor. Belki de en önemlisi Apple ProRes video kaydını kolayca yapabilmenizi sağlıyor. Böylece elimizdeki iPhone’lar profesyonel bir kameraya dönüşebiliyor.

Lexar Professional Go taşınabilir SSD incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.