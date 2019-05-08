Canon’dan En Hafif DSLR: EOS 250D

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Hafif ve kompakt yapısı ile rahatlıkla taşınabilen EOS 250D, sahip olduğu özellikleri sayesinde amatör fotoğrafçıların yanı sıra tam bir aile fotoğraf makinesi olarak da konumlandırılabilir.

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Canon, fotoğraf çekme alışkanlarını değiştirecek yeni DSLR fotoğraf makinesi EOS 250D’yi fotoğraf tutkunlarının beğenisine sundu. Kendisi küçük marifetleri büyük olan dünyanın en hafif DSLR makinesi EOS 250D; 24.1 milyon piksel çözünürlüğü, 4K video kalitesi ve DIGIC 8 işlemcisi ile giriş seviyesindeki amatör fotoğrafçılara cam gibi netliğe sahip fotoğraf ve videolar sunuyor.

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Dünya genelinde birçok ödülün sahibi olan EOS 200D’yi takip eden EOS 250D; 24,1 MP dual pixel CMOS APS-C sensörü, 4K video kalitesi, süper hızlı ve hassas odaklanma ile akıllı cihazlarla anında bağlantı yapabilme gibi özellikler sayesinde profesyonel fotoğrafçılığa giriş seviyesindeki fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Hafif ve kompakt yapısı ile rahatlıkla taşınabilen EOS 250D, sahip olduğu özellikleri sayesinde amatör fotoğrafçıların yanı sıra tam bir aile fotoğraf makinesi olarak da konumlandırılabilir. Rehberli kullanıcı ara yüzüne sahip EOS 250D’de kullanılmaya başlandığı ilk andan itibaren ekrana gelen ipuçları ve tavsiyeler her yerde ve her zaman kolayca fotoğraf çekmeye ve makine özelliklerden maksimumda yararlanmaya yardımcı oluyor.

Yüksek kalitede fotoğraf ve videolar

DIGIC 8 görüntü işlemcisine sahip EOS 250D kullanıcılarına her an paylaşılabilecek netlikte yüksek çözünürlüklü fotoğraflar sunuyor. Canlı Görünüm otomatik odaklanma hassasiyeti, Gözden AF, Otomatik Işık İyileştirici, Dijital Lens İyileştirici, Vurgulu Ton Önceliği ve 9 noktalı AF özellikli optik vizör sayesinde EOS 250D, daha net ve çıplak gözle görüldüğü kadar iyi odaklanmış kareler elde edilmesine yardımcı olurken odaklanmalardan oluşabilecek sorunları da minimuma indiriyor. Sezgisel değişken açılı dokunmatik ekranı sayesinde farklı açılarda rahatça fotoğraf çekilmesine olanak tanıyan EOS 250D, aile üyelerinin olduğu kalabalık selfieler için en doğru tercih olarak öne çıkıyor.

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EOS 250D ile çek, anında paylaş

Camera Connect uygulaması ile iOS ve Android işletim sistemli akıllı cihazlara Bluetooth ve Wi-Fi üzerinden anında bağlanabilen Canon EOS 250D, çekilen fotoğraf ve videoların hızlı bir şekilde farklı cihazlara aktarılmasına ve hatta sosyal medya paylaşılmasına yardımcı oluyor.

Siyah, beyaz ve gümüş olmak üzere üç farklı renkteki şık gövdesi ile fotoğraf tutkunlarıyla buluşan EOS 250D, yaratıcılıklarının sınırlarını zorlamayı ve EOS ekosisteminin çeşitliliğinden yararlanmak isteyenleri bekliyor.

https://www.canon-europe.com/cameras/eos-250d/

Canon EOS 250D / Temel Özellikler:

  • 24,1 MP APS-C sensör ve DIGIC 8 işlemci

Düşük ışık altında bile üstün görüntü kalitesi

  • Optik vizör

Konuları gerçekte oldukları gibi, anlaşılır ve sade bir şekilde görün

  • 4K videolar

Yüksek çözünürlükte videolar

  • Dual Pixel CMOS AF

Canlı Görünüm modu kullanılırken fotoğraflara hızlı odaklanma ve pürüzsüz video çekimleri

  • Değişken açılı dokunmatik ekran

İstenilen açıdan çekim yapmayı ve fotoğraf makinesini alışık olunan hareketlerle kontrol etmeyi sağlar

  • Rehberli kullanıcı arayüzü öğrenmenize yardımcı olur

İstenilen görüntüyü elde etmeyi öğreten kullanışlı ve pratik tavsiyeler

  • Bluetooth ve Wi-Fi

Otomatik paylaşım için fotoğraf makinesi ile akıllı cihazlar arasında kesintisiz bağlantı

  • Yaratıcı Asistan

Yeni görünüşler ve güçlendirilmiş görüntüler sunar

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 4.499 TL + KDV

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