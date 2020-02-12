Fotoğraf Dergisi 149. Sayısında Hangi Konular Var?

Fotoğraf Dergisi’nin yeni sayısında bizleri her zaman olduğu gibi yine zengin bir içerik bekliyor.

Konularında uzman fotoğrafçı, akademisyen, gazeteci ve teknoloji editörleri tarafından hazırlanan Fotoğraf Dergisi’nin Şubat-Mart sayısı tam 138 sayfa. Pek çok farklı bölüm ve incelemenin de yer aldığı Fotoğraf Dergisi’ni “Dergilik” uygulaması ile bu linke tıklayarak https://dergilik.app/fotografdergisi cep telefonlarınıza ve tabletlerinize indirip/okuyabilirsiniz.

* Bilgisayarınızdan okumak için bu linki tıklayabilirsiniz: http://bit.ly/2w3WHAU

* Apple App Store ve Android Play Store’da “Fotoğraf Dergisi” uygulamasını indirerek dergimizi istediğiniz yerde okuyabilirsiniz.

* Ayrıca Türk Telekom e-dergi uygulamasıyla da indirip okuyabilirsiniz.

Fotoğraf Dergisi 149. Sayı (Şubat-Mart) İçindekiler:

Haberler – Sergiler

Yaban Hayat Fotoğrafçılığı – 2 / Ali Şenel

Havadan Fotoğraflamada Nelere Dikkat Edilmeli? / Cem Saner

Güney Hindistan – 2 / Cenk Gençdiş

Kısa Objektif Tarihi – 4 / Prof. Ergün Turan

Gün Batımı, Akşam ve Gece Çekimleri / İbrahim Zaman

Gezi Fotoğrafçılığı (Çiçekler) – 35 / Faruk Akbaş

Faruk Ertunç / Ömür Dediğin / Gültekin Çizgen

Romantik Yol / Prof. Güler Ertan

Halim Kulaksız ve İstanbul Panoramaları / Lütfi Özgünaydın

Paris’te Üç Önemli Sergi… / Mehmet Ömür

“İyi tasarım samimidir, açıktır…” / Söyleşi – Mete Mordağ

PhotoMaraton 2019 Ardından… / Murat Gür

Etkili Portre Fotoğrafı için Tavsiyeler – 16 / Prof. Oktay Çolak

Müziği İmgeleştirmek: Konser Fotoğrafçılığı / Serkan Tuna

Sizin Fotoğraflarınız / Nadir Ede

Özel Bir Yayın ve Sonrası / Tekin Ertuğ

Mobil Cihazlar için Photoshop Uygulamaları / Nezihi Gözen

Sizinki Kaç Bit? / Volkan Yetilmezer

Ürünler

İnceleme: Fujifilm X-Pro3 / Hüseyin Aldırmaz

İnceleme: Huawei FreeBuds 3

İnceleme: Huawei NOVA 5T / Ömer Serkan Bakır

İnceleme: LaCie Portable SSD 1TB

İnceleme: Lowepro Tahoe BP150

İnceleme: Viltrox NF-E1 Adaptör / Uğurhan Betin

İnceleme: Nikon Z50 / Ömer Serkan Bakır

İnceleme: Zhiyun Weebill S / Volkan Yetilmezer