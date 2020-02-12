Fotoğraf Dergisi 149. Sayısında Hangi Konular Var?

Fotoğraf Dergisi’nin yeni sayısında bizleri her zaman olduğu gibi yine zengin bir içerik bekliyor.
Konularında uzman fotoğrafçı, akademisyen, gazeteci ve teknoloji editörleri tarafından hazırlanan Fotoğraf Dergisi’nin Şubat-Mart sayısı tam 138 sayfa. Pek çok farklı bölüm ve incelemenin de yer aldığı Fotoğraf Dergisi’ni “Dergilik” uygulaması ile bu linke tıklayarak https://dergilik.app/fotografdergisi cep telefonlarınıza ve tabletlerinize indirip/okuyabilirsiniz.
* Bilgisayarınızdan okumak için bu linki tıklayabilirsiniz: http://bit.ly/2w3WHAU
* Apple App Store ve Android Play Store’da “Fotoğraf Dergisi” uygulamasını indirerek dergimizi istediğiniz yerde okuyabilirsiniz.
* Ayrıca Türk Telekom e-dergi uygulamasıyla da indirip okuyabilirsiniz.
Fotoğraf Dergisi 149. Sayı (Şubat-Mart) İçindekiler:
Haberler – Sergiler
Yaban Hayat Fotoğrafçılığı – 2 / Ali Şenel
Havadan Fotoğraflamada Nelere Dikkat Edilmeli? / Cem Saner
Güney Hindistan – 2 / Cenk Gençdiş
Kısa Objektif Tarihi – 4 / Prof. Ergün Turan
Gün Batımı, Akşam ve Gece Çekimleri / İbrahim Zaman
Gezi Fotoğrafçılığı (Çiçekler) – 35 / Faruk Akbaş
Faruk Ertunç / Ömür Dediğin / Gültekin Çizgen
Romantik Yol / Prof. Güler Ertan
Halim Kulaksız ve İstanbul Panoramaları / Lütfi Özgünaydın
Paris’te Üç Önemli Sergi… / Mehmet Ömür
“İyi tasarım samimidir, açıktır…” / Söyleşi – Mete Mordağ
PhotoMaraton 2019 Ardından… / Murat Gür
Etkili Portre Fotoğrafı için Tavsiyeler – 16 / Prof. Oktay Çolak
Müziği İmgeleştirmek: Konser Fotoğrafçılığı / Serkan Tuna
Sizin Fotoğraflarınız / Nadir Ede
Özel Bir Yayın ve Sonrası / Tekin Ertuğ
Mobil Cihazlar için Photoshop Uygulamaları / Nezihi Gözen
Sizinki Kaç Bit? / Volkan Yetilmezer
Ürünler
İnceleme: Fujifilm X-Pro3 / Hüseyin Aldırmaz
İnceleme: Huawei FreeBuds 3
İnceleme: Huawei NOVA 5T / Ömer Serkan Bakır
İnceleme: LaCie Portable SSD 1TB
İnceleme: Lowepro Tahoe BP150
İnceleme: Viltrox NF-E1 Adaptör / Uğurhan Betin
İnceleme: Nikon Z50 / Ömer Serkan Bakır
İnceleme: Zhiyun Weebill S / Volkan Yetilmezer
YORUMLAR