İnceleme: Woodpad Bambu Grafik Tablet Serisi

ViewSonic ürün ailesi içerisinde kısa bir süre önce ülkemizde de satışa sunulan Woodpad Bambu Grafik Tablet Serisi 10 inç ve 7 inçlik modellerden oluşuyor.

Bu seri, 10 inç ve 7 inçlik kullanım yüzeyi ile özellikle uzaktan eğitimde öğretmenler ve öğrencilerin ihtiyaçlarının yanında, grafik tasarımcılar, fotoğrafçılar ve diğer dijital sanatçılar düşünülerek geliştirilmiş çok yönlü bir çizim tableti…

Kolay taşınabilen, çok ince, hafif ve çevre dostu bambudan tasarlanmış olan bu seri, son derece hassas bir kaleme sahip. Woodpad Bambu Grafik Tablet neredeyse normal bir kalemle yazı yazıp, çizim yapıyormuşsunuz gibi bir deneyim sunuyor. Böylece ister ders anlatırken, ister not alırken, ister tasarım yaparken daha yaratıcı olmanızı ve bunları kolay bir şekilde dijital ortama aktarmanıza imkan tanıyor.

Özellikle biz fotoğrafçılar için olmazsa olmazlardan biri olan Photoshop gibi birçok görüntü işleme yazılımı ile uyumlu olan WoodPad, tasarımcıların favori programları üzerinde kolayca çizim ve tasarımlar yapabilmelerini sağlıyor. Zor dekupeler ya da fotoğrafların işlenmesi sırasında kullanımına alışmak ve tecrübe edinmek ise oldukça kısa sürüyor. Tabi ki herkesin el yeteneği farklı olabilir. Ancak bu tarz kolay kullanılabilen bir grafik tablet ile daha verimli çalışılacağını söylemek yanlış olmaz. Fotoğrafçılar ve tasarımcılar için bir önerimiz de bu serinin mutlaka 10 inç’lik modelinin tercih edilmesi yönünde… 7 inç’lik model biraz küçük kalabilir.

İnce ve hafif tasarımı, WoodPad’i istediğiniz yere götürmenizi sağlıyor ki bu çok büyük bir avantaj. Ürünü ister taşınabilir isterseniz de bir masaüstü bilgisayarda kullanmak mümkün. Tak ve çalıştır özelliği sayesinde herhangi bir yazılım yüklemeden, WoodPad’i kutudan çıktığı gibi USB kablosuyla Mac ya da PC üzerinde hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Batarya gerektirmeyen kalem ucunun 150.000 dokunuşa kadar dayanaklı olduğu belirtiliyor. Ayrıca 3 ekstra kalem ucu da kutu içerisinde geliyor.

0,25mm’lik kalem hassasiyetiyle WoodPad, biraz önce de söylediğimiz gibi kalem kağıt üzerinde çizim yapma deneyimini yaşatıyor. Kalem eğimi özelliği ise kalemi istediğiniz gibi tutma özgürlüğü sağlıyor. Böylelikle herhangi bir kısıtlama olmadan farklı açılardan çizim ve tasarımlarınızı yapabilmenize imkan sunuluyor.