Bu yıl 47’incisinin çekimleri İtalyan fotoğrafçı Paolo Roversi tarafından Paris ve Verona’da gerçekleştirilen 2020 Pirelli Takvimi’nin kamera arkası görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

Pirelli’nin artık efsaneleşen ve her yıl merakla beklenen takviminin, İtalyan fotoğrafçı Paolo Roversi tarafından hazırlanan 2020 edisyonunun kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. 2020 teması “Juliet’i Aramak” olarak belirlenen takvim için Roversi, “Ben hala Juliet’imi arıyorum ve tüm hayatım boyunca da arayacağım. Çünkü, Juliet bir rüya…” yorumunda bulundu.

Bu yıl 47’incisinin çekimleri İtalyan fotoğrafçı Paolo Roversi tarafından Paris ve Verona’da gerçekleştirilen 2020 Pirelli Takvimi’nin kamera arkası görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

Eserlerinde zamanı askıya almış hissi veren ünlü İtalyan fotoğrafçı Paolo Roversi, 2020 Pirelli Takvimi için “Juliet’i Aramak” teması ile deklanşörün başına geçti. Fotoğrafçının farklı kültür ve ülkelerin aktrislerini ve şarkıcılarını içeren projesi, ipucunu Shakespearean (Şekspiryen, Shakespeare tarzı) draması ve kadın kahraman tarafından somutlaştırılan sevgi, güç, gençlik ve güzelliğin kesişiminden aldı.

Juliet rolü için 9 ünlü isim seçildi

Roversi Juliet rolünü yorumlamak için 9 kişiyi seçti. Bu kişiler arasında İngiliz aktrisler Claire Foy, Mia Goth ve Emma Watson, Amerikan aktrisler Indya Moore, Yara Shahidi ve Kristen Stewart, Çinli şarkıcı Chris Lee, İspanyol şarkıcı Rosalia ve Fransız-İtalyan sanatçı Stella Roversi bulunuyor. Mayıs ayında bir hafta boyunca Paris ve Verona’da çekim yapan Roversi takvimini şöyle yorumluyor: “Ben hala Juliet’imi arıyorum ve tüm hayatım boyunca da arayacağım. Çünkü, Juliet bir rüya”