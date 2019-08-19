EISA 2019-2020 Ödülleri Açıklandı

Avrupa Görüntüleme ve Ses Derneği (EISA-European Imaging and Sound Association), 2019-2020 ödüllerini açıkladı.

EISA 2019-2020 yılı fotoğrafçılık ödüllerinde Sony, Canon ve Nikon aldıkları ödüllerle öne çıktı.

Multimedya alanında Avrupa’nın en büyük kuruluşu olan EISA, tüm kategorilerdeki teknolojik ürünleri, büyük bir incelikle ele alması, kalite ve inovasyonu iyi değerlendirmesiyle bu alanda bir otorite olarak kabul ediliyor.

EISA fotoğrafçılık ödülleri hakkında detaylı ve tam listeyi burada bulabilirsiniz.