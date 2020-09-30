Fotoğraflarınız güvende mi?

Evde veya işte, bilgisayar ve telefonlarımız her saniye en az 4 yeni zararlı yazılım tarafından yoklanıyor.

Evde veya işte, bilgisayar ve telefonlarımız her saniye en az 4 yeni zararlı yazılım tarafından yoklanıyor. Dijital hayatımız yoğun saldırı altında. Dijital olarak saklanan fotoğraflarımız da bu saldırılardan payını alıyor. Yedeklenmeyen fotoğraflar kayboluyor, siliniyor, çalınıyor veya siber hırsızlar tarafından kendi amaçları uğruna kullanılıyor. Ancak önlem almak mümkün. Siber güvenlik kuruluşu ESET, güzel anılarımıza şahitlik yapan fotoğraflarımızı korumak için neler yapılabileceğini paylaştı.

Hem dünyada hem de Türkiye’de ünlülerin özel fotoğraflarının hacklenerek, kendilerinden izin alınmadan yayınlandığını defalarca gördük. Fotoğrafların neredeyse tamamen dijitalleştiği bir dünyada bu risk varlığını sürdürecek. Kişisel ve özel verilerimiz, yeterli korunmayan sistem ve cihazlar nedeniyle açığa çıkıyor ve sızıyor.

Dijital fotoğrafcılığın bir başka büyük sıkıntısı ise fotoğrafların doğru depolanması sorunu. Dijital fotoğraflar dijital cihazlarda depolanıyor, ancak bu cihazlar da bozulabiliyor, kaybolabiliyor veya çalınabiliyor. Siber güvenlik kuruluşu ESET, bu nedenle amatör ve profesyonel fotoğrafçıları olası risklere ilişkin uyarıyor.

Fotoğrafları hedef alan 1 milyar düşman var

ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban’ın paylaştığı bilgiye göre fotoğraflarımızı çektiğimiz, sakladığımız telefonlarımız, SD kartlarımız, USB disklerimiz ve fotoğraflarımızı aktardığımız bilgisayarlarımız sürekli ve düzenli olarak çeşitli zararlı yazılımların hedefi pozisyonunda.

Virüsler, truva atları, solucanlar, rootkitler, botnetler, fidye yazılımları, casus programları, oltalama girişimleri gibi pek çok farklı tarzda siber saldırı aracı söz konusu ve bunların sayısı 2020 yılı itibarıyla 1 milyar adeti aşmış durumda. Elbette sorun sadece siber saldırılar değil, fotoğraflarımızın bulunduğu cihaz geri döndürülemeyecek şekilde bozulabilir, kaybolabilir veya fiziksel olarak çalınabilir.

Peki ne yapmalı? İşte öneriler…

Fotoğraflarınızı mutlaka yedekleyin. Böylece bilgisayarınız, telefonunuz ya da tabletiniz çalındığı veya kaybolduğu zaman resimlerinizi kaybetmemiş olursunuz. Yedekleme için mümkünse, devamlı intenet bağlantısı bulundurmadığınız bir hard disk tercih edin.

Yamaları ve güncellemeleri ihmal etmeyin. İşletim sisteminiz başta olmak üzere Adobe, Corel, Affinity gibi kullandığınız yazılımların güncellemelerini ve yamalarını takip edin ve mutlaka yükleyin, böylece korunmanın öncelikli adımlarından birini yerine getirmiş olursunuz.

Güncel güvenlik yazılımı kullanın. Bilgisayarınızda her zaman güncel ve orijinal bir antivirüs programı ya da internet güvenliği yazılımı kullanın. Dijital dünyadaki 1 milyar zararlı yazılım ve her gün yeni saptanan 350 bin virüsle başka türlü mücadele etmek mümkün değil. Güvenlik yazılımı, sadece fotoğraflarınızı korumakla kalmaz. Sizi pek çok dertten uzak tutar, internetin ve bağlı cihazlarınızın keyfini güvenle sürmenizi sağlar. ESET Internet Security’yi resmi sitesinden indirip, 1 ay boyunca tüm özelliklerini ücretsiz kullanabilir, deneyebilirsiniz.

Telefonlarınıza mobil antivirüs yazılımı yükleyin. Bilgisayarlara odaklanan tehditlerin artık daha fazlası telefonları ve tabletleri hedef alıyor. Cihazlarınızı korumasız bırakmayın, ücretli – ücretsiz pek çok güvenlik seçeneği var. Zaman kaybetmeden, Google Play’den ESET Mobile Security yazılımını indirebilir ve temel versiyonu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

“Telefonumu bul“ özelliğini aktifleştirin. Telefonunuzun markasına veya çalıştırdığınız sisteme bağlı olarak, üzerinde mutlaka bir “telefonumu bul” seçeneği yüklüdür. iPhone’larda “iPhone’umu Bul“, Samsung’larda “Mobil Chazımı Bul“ ve genel olarak Android’lerde “Cihazımı Bul“ özelliği bulunur. Elbette etkinleştirilmesi gerekir. Uygulama, kaybolması veya çalınması durumunda cihazınızı bulmanıza yardımcı olur. Bunun dışında telefonunuzda kullanacağınız mobil güvenlik yazılımları, genellikle birden fazla güvenlik özelliği barındırır. Örneğin ESET Mobile Security’nin Premium versiyonu, telefonun tespit edilmesi yanında uzaktan kilitlenmesi veya – cihazı bir daha asla göremeyeceğinizden eminseniz – içeriğinin silinmesi gibi özellikler de sunuyor.

SD kartları ve USB aygıtları virüslere karşı kontrol edin. Taşınabilir aygıtlar, virüslerin yayılmasını sağlayan en yaygın taşıyıcı durumundalar. Fotoğraf çekimine başlamadan veya başkasından aldığınız taşınabilir diski, antivirüs yazılımınız veya güncel bir virüs tarayıcı ile tarayın, tarama sürecini otomatik hale getirin.

Karmaşık şifreler kullanın. Fotoğraflarınızı sakladığınız veri depolama cihazları her zaman şifre korumalı olsun. Şifreler “123456“ gibi basit değil, harfli-rakamlı karmaşık şekilde oluşturulsun. Hatta en iyisi özel bir şekilde şifrelenmiş (encrypted) olsun, böylece yanlış ellere geçtiğinde işe yaramaz hale gelsin.

Fotoğraf Dergisi okuyucularına özel %20 indirim!

ESET’in en kapsamlı bireysel güvenlik yazılımı olan ESET Smart Security Premium (ESS), tüm korunma özelliklerinin yanında fotoğrafları şifreleme imkanı da sunuyor. Cihazınız kaybolsa veya çalınsa bile, fotoğraflar başkaları tarafından ulaşılamaz, görülemez. Ayrıca parola karmaşasından kurtaran parola yöneticisine de sahip olan ESS, Fotoğraf Dergisi okuyucuları için “FOTOGRAF“ kupon koduyla yüzde 20 indirimli. ESET Smart Security Premium, www.eset.com.tr üzerinden indirebilir durumda.