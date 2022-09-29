Sony Sinema Serisinin Yeni Üyesi: FX30

Sony, Sinema Serisinin yeni üyesi olan FX30’u duyurdu. Yeni FX30, Sinema Serisinin Çift Tabanlı ISO, Log çekim modları ve kullanıcı tarafından içe aktarılan LUT’ler gibi birçok profesyonel özelliğini birçok gelecek vadeden film yapımcısına hitap eden bir fiyat ile sunan bir 4K Super 35 kompakt Sinema kamerası olarak öne çıkıyor.

Sony, yeni FX30’u tanıtmanın yanı sıra iki yeni CFexpress Tip A Bellek Kartını da duyurdu; CEA-G320T ve CEA-G640T. Her ikisi de hem okuma hem de yazmada yüksek hızlı performansı destekleyen büyük kapasiteli kartlar olarak öne çıkıyor.

Sinemaya Ait Bir Görünüm Yaratmak

FX30, geleceği parlak film yapımcılarının sinemaya ait anlatımını en yeni görüntüleme sistemleriyle sunuyor. Yüksek hassasiyet, düşük gürültü ve 14+ genişlik durağı sağlamak için çift tabanlı ISO (800/2500) ile yeni bir arkadan aydınlatmalı 20,1 megapiksel APS-C Exmor R™ CMOS sensöre (Süper 35 format) sahip.

ILME-FX30, çeşitli video kayıt kodeklerini destekliyor. 6K’dan 60 fps’ye kadar yüksek hızda örnekleme yaparak 4K Super 35 (16:9) çekim yapabiliyor. ILME-FX30B ayrıca 120 fps’de 4K ve 240 fps’de full HD dahil olmak üzere yüksek kare hızlarında çekim yapma özelliğine sahip. Her iki 16:9 kayıt modu da 10-bit 4:2:2’de çekim yapabilirken, harici bir kayıt cihazına 4K, 16-bit RAW çıkışı için bir HDMI Tip-A konektörü kullanılabiliyor.

Sinema Serisinin geri kalanı gibi, FX30 da renk derecelendirmesinde daha fazla esneklik sağlayan S-Log3 gama eğrisi ile kayıt için Cine El, Cine El Quick ve Flexible ISO modlarını etkinleştirerek Log çekim modlarına sahip olmasıyla öne çıkıyor. Üç modun hepsi de son görüntüyü ön izlemek için uygun bir LUT ile izlerken video çekimine izin veriyor. Buna ek olarak, FX30, Sony’nin S-Cinetone™ gibi yerleşik sinematik görünümlerinden oluşan bir seçki içeriyor ve tek hareketsiz görüntüler çekebiliyor. Kamera, doğal tonlamalar ve gerçekçi renk üretimi için BIONZ XR işleme motoruyla gelişmiş görüntü işleme yetenekleri sunuyor.

Üreticilerin İhtiyaçlarını Desteklemek İçin Tasarlandı

FX30’da Sony’nin hızlı ve güvenilir otomatik odaklama özelliği yer alıyor ve aşağıdaki ayarları içeriyor:

Gerçek Zamanlı Göz Otomatik Odaklama (insan, hayvan veya kuş)

Gerçek Zamanlı İzleme

Detaylı Otomatik Odaklama Ayarları

Otomatik Odaklama Yardımı

Yaratıcılar ayrıca, alan derinliğini görselleştirmeyi kolaylaştıran Odak Haritasını kullanırken daha fazla kontrole sahip oluyor ve Solunum Telafisi, odaklama sırasında sabit bir görüş açısı sunuyor. Kamera ayrıca optik gövde içi 5 eksenli görüntü sabitleme ve zaman kodu senkronizasyonu sayesinde Aktif Modu kullanarak hücum çekimleri için etkili sabitleme sağlıyor.

Alan derinliğini görselleştirmeyi kolaylaştıran Odak Haritası, kullanıcıların daha fazla kontrole sahip olmasına yardımcı oluyor. Solunum Telafisi, ise odaklama sırasında sabit bir görüş açısı sunuyor. Kamera ayrıca optik gövde içi 5 eksenli görüntü sabitleme ve zaman kodu senkronizasyonu sayesinde Aktif Modu kullanıldığı hücum çekimleri için etkili sabitlemeye sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Kolay Kullanım ve Kompakt Form Faktörü

Kompakt ve hafif olan FX30, dişli aksesuar bağlantı noktalarına sahip düz tepeli bir tasarıma sahip olmasıyla elde çekim, düşük açılı çekimler, bir yalpa üzerine monte etme veya aksesuar ekleme ihtiyaçlarında kullanımı kolaylaştırıyor. FX30 XLR tutma birimine sahip olmasıyla, düşük açılı çekimler yapmak için kullanılabilen ve film yapımcılarının iki XLR ses girişi ve 4 kanallı kayıt için 3,5 mm stereo mini jak dahil olmak üzere çeşitli ses girişleri aracılığıyla kristal netliğinde ses yakalamalarına olanak tanıyor. Harici mikrofonlar, Çoklu Arayüz Yuvası veya mikrofon jakı aracılığıyla doğrudan kameraya bağlanabiliyor. FX30 ayrıca ses kaydı için dahili bir stereo mikrofona sahip olmasıyla da iş akışlarını kolaylaştırıyor.

FX30 ve FX30B modellerinde hem CFexpress Tip A kartları hem de SDXC/SDHC kartlarıyla uyumlu iki bellek kartı yuvası yer alıyor ve içerik oluşturucularına çok çeşitli çekim deneyimleri sunuyor. FX30 ayrıca yeni duyurulan yüksek kapasiteli CFexpress Tip A hafıza kartlarıyla da uyumlu şekilde çalışıyor.

FX30, yalnızca gelişmiş performans değil, aynı zamanda olağanüstü güvenilirlik de sunuyor. Yenilikçi bir ısı dağıtma yapısı ile kesintisiz 4K/60p kayıt imkanı sunarken, magnezyum alaşımlı kasaya sahip olmasıyla uzun süreli kayıt için güvenilir bir tercih olarak öne çıkıyor. Kapsamlı bir E mount lens, yüksek performanslı mikrofon ve diğer temel bileşenler seçimi, içerik oluşturucularına çok çeşitli özel ihtiyaçlar için olağanüstü esnek sistemler sunuyor.