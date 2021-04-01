vivo GeceyiAydınlat Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

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vivo Türkiye ve Fotoğraf Dergisi işbirliği ile düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması sonuçlandı.

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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden vivo Türkiye ve Fotoğraf Dergisi işbirliği ile düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden düzenlenen fotoğraf yarışmasında katılım şartlarını yerine getiren katılımcıların fotoğrafları seçici kurula sunuldu ve ödül alan fotoğraf belirlendi. vivo #GeceyiAydınlat fotoğraf yarışmasında Gürhan Şahin birinciliği kazandı ve vivo Y70 akıllı cep telefonunun sahibi oldu. Kendisini tebrik ediyor, yarışmaya katılan tüm okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

sonuc inst vivo - vivo GeceyiAydınlat Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

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