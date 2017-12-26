Fotoğraf Dergisi 136. sayısı yayında…

Fotoğraf Dergisi 136. (Aralık 2017-Ocak 2018) sayısı yayında…
Fotoğraf Dergisi’nin yeni sayısında konularında uzman fotoğrafçı, akademisyen ve editörleri sizler için birbirinden ilginç ve faydalı makaleler hazırladı. Pek çok yeni bölüm ve incelemenin de yer aldığı Fotoğraf Dergisi’ni ücretsiz olarak “Dergilik” ve “Magzter” uygulamaları ile cep telefonlarınızda ve tabletlerinizde indirip/okuyabilirsiniz.
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Fotoğraf Dergisi 136. Sayısında…
HABERLER
NADİR EDE “Göçmen Anne”
FARUK AKBAŞ / Gezi Fotoğrafçılığı: Yeme İçme
SERHAN SERTER / İnsanı Önemli Zamanında Anlatmak
MERİH AKOĞUL / Fotoğraf Günlüğü
GÜLTEKİN ÇİZGEN / “Misafir” – Kerem Yücel
ALİ ŞENEL / Doğa ve Yaban Hayat Fotoğrafçılığı: Dinamik Aralık ve Alan Derinliği
VOLKAN YETİLMEZER / Video İçin Hangi Tripodu Almalıyım?
PROF. OKTAY ÇOLAK / Etkili Portre Fotoğrafı İçin Tavsiyeler
HAYRETTİN BİLGİN / Portfolyo
CENK GENÇDİŞ / Olympus Yollarda – Küba’da Fotoğraf
PROF. GÜLER ERTAN / Etkinlikler, Yarışmalar
TEKİN ERTUĞ / Kaybettiğimiz Ustalardan Pasajlar
MEHMET ÖMÜR / Paris’te Fuar Üçlemesi
PROF. ERGÜN TURAN / Yansıyan Işık Şiddetini Etkileyen Faktörler ve Pozlandırma Problemleri
GÖKHAN KORKMAZGİL / Akıllı Telefonlar ve Fotoğraf Makinelerimizin Geleceği
NEZİHİ GÖZEN / 2018 Model Lightroom CC
PELİN ULCA / Telefonunuzla Etkili ve Yaratıcı Fotoğraflar Çekmek İçin 8 İpucu
LÜTFİ ÖZGÜNAYDIN / Çukurova – Yaşar Kemal
ÜRÜNLER
İNCELEMELER: Samyang XP 14mm F/2.4 • LaCie 2Big Dock Thunderbolt 3 16TB • Nokia 8 • Zhiyun Crane 2 • Lomo’Instant Automat Glass Magellan • Canon Powershot G1 X Mark III
PROF. MEHMET BAYHAN / Son Kare
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