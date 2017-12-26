Fotoğraf Dergisi 136. sayısı yayında…

Fotoğraf Dergisi’nin yeni sayısında konularında uzman fotoğrafçı, akademisyen ve editörleri sizler için birbirinden ilginç ve faydalı makaleler hazırladı. Pek çok yeni bölüm ve incelemenin de yer aldığı Fotoğraf Dergisi’ni ücretsiz olarak “Dergilik” ve “Magzter” uygulamaları ile cep telefonlarınızda ve tabletlerinizde indirip/okuyabilirsiniz.

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Fotoğraf Dergisi 136. Sayısında…

HABERLER

NADİR EDE “Göçmen Anne”

FARUK AKBAŞ / Gezi Fotoğrafçılığı: Yeme İçme

SERHAN SERTER / İnsanı Önemli Zamanında Anlatmak

MERİH AKOĞUL / Fotoğraf Günlüğü

GÜLTEKİN ÇİZGEN / “Misafir” – Kerem Yücel

ALİ ŞENEL / Doğa ve Yaban Hayat Fotoğrafçılığı: Dinamik Aralık ve Alan Derinliği

VOLKAN YETİLMEZER / Video İçin Hangi Tripodu Almalıyım?

PROF. OKTAY ÇOLAK / Etkili Portre Fotoğrafı İçin Tavsiyeler

HAYRETTİN BİLGİN / Portfolyo

CENK GENÇDİŞ / Olympus Yollarda – Küba’da Fotoğraf

PROF. GÜLER ERTAN / Etkinlikler, Yarışmalar

TEKİN ERTUĞ / Kaybettiğimiz Ustalardan Pasajlar

MEHMET ÖMÜR / Paris’te Fuar Üçlemesi

PROF. ERGÜN TURAN / Yansıyan Işık Şiddetini Etkileyen Faktörler ve Pozlandırma Problemleri

GÖKHAN KORKMAZGİL / Akıllı Telefonlar ve Fotoğraf Makinelerimizin Geleceği

NEZİHİ GÖZEN / 2018 Model Lightroom CC

PELİN ULCA / Telefonunuzla Etkili ve Yaratıcı Fotoğraflar Çekmek İçin 8 İpucu

LÜTFİ ÖZGÜNAYDIN / Çukurova – Yaşar Kemal

ÜRÜNLER

İNCELEMELER: Samyang XP 14mm F/2.4 • LaCie 2Big Dock Thunderbolt 3 16TB • Nokia 8 • Zhiyun Crane 2 • Lomo’Instant Automat Glass Magellan • Canon Powershot G1 X Mark III

PROF. MEHMET BAYHAN / Son Kare