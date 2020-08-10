Bu yazıcılar 3 yıllık mürekkeple geliyor

Epson, hızlı ve düşük maliyetli EcoTank serisine iki yeni model daha ekledi.

Epson, hızlı ve düşük maliyetli EcoTank serisine iki yeni model daha ekledi. EcoTank L15150 ve L15160 modelleri, ilk alımda 3 yıl yetecek mürekkeple geliyor. İlk sayfayı 5,5 saniye gibi kısa bir sürede basan ürünler dakikada 25 sayfa yazdırabiliyor. Baskı, tarama, kopya ve faks işlevli modeller, mobil telefonlar, tablet ve dizüstü bilgisayardan kolay bağlantı özellikleriyle hayatı kolaylaştırıyor.

EcoTank L15150 modeli ilk sayfayı 5,5 saniye gibi kısa bir sürede yazdırabilirken hızlı çift taraflı baskı ve yüksek hızlı Otomatik Belge Besleyici ile günlük işleri hızlandırıyor. Dakikada 25 sayfa tek renk, 12 sayfa ise renkli baskı yapabiliyor.

EcoTank L15160 modeli ise diğer modelin tüm özelliklerine ek olarak hem renkli hem de tek renk baskıda dakikada 25 sayfa yazdırabiliyor. Büyük ön mürekkep tanklarını doldurmak, yeniden kapatılabilir, sezgisel ve damlatmayan mürekkep şişeleri ile daha kolay hale geliyor.

Cepten ve tabletten kolay bağlantı

Yeniden doldurmayı en aza indiren bu EcoTank modelleri, küçük ofis ve ev kullanıcıları için ideal. Evden çalışan kullanıcılar için yüksek performans sunarken küçük işletmeler ve ofisler için de tüm beklentileri fazlasıyla karşılayacak kapasitede. Daha fazla mürekkebe ihtiyaç duymadan binlerce sayfa baskı alabiliyor ve iki adet A3 kağıt tepsisi 500 sayfaya kadar kapasite sunuyor. 50 sayfalık cömert arkadan besleme ve A3 ADF ile elle sayfa yükleme işlerinden kurtarıyor. A3+ baskı, tarama, fotokopi ve faks ile A3 işleri için tasarlanan modeller, 10,9 cm LCD dokunmatik ekran ve sabit tuşlar sayesinde iş süreçlerinde hayatı kolaylaştırıyor.

EcoTank kullanıcıları, mobil telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlardan kolayca baskı alabiliyor, Wi-Fi ve Wi-Fi Direct ile Epson iPrint uygulamasını kullanarak yazdırılacak olan belgeleri akıllı cihazlara gönderebiliyor.

Epson EcoTank L15150 Temel Özellikleri:

Ultra yüksek baskı ve tarama hızı: 25 ipm’ye kadar

Sayfa başına ultra düşük maliyet: Ekonomik mürekkep tankı sistemi

Kullanımı kolay ön mürekkep tankı: Gelişmiş mürekkep şişeleriyle sorunsuz ve temiz doldurma keyfi

Mobil baskı ve bağlanabilirlik: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet ve ücretsiz mobil baskı uygulamaları

Kurumlar için tasarlandı: A3+ çok işlevli, 2x A3 250 sayfa ön tepsi, 50 sayfa A3 ADF

Epson EcoTank L15160 Temel Özellikleri: