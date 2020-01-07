Canon EOS-1D X Mark III Tanıtıldı

Canon, kısa bir süre önce ön duyurusunu yaptığı yeni üst seviye DSLR makinesi EOS-1D X Mark III modelini tanıttı. Firmanın yeni amiral gemisi olan bu DSLR, profesyonel spor, foto muhabiri, vahşi yaşam ve düğün fotoğrafçılarının kapsamlı geri bildirimleri kullanılarak tasarlandı.

EOS-1D X Mark III DSLR bazı teknik özellikleri:

Yeni tasarlanan Yüksek Ayrıntı Düşük Geçişli Filtre ile birleştirilmiş 20.1 Megapiksel full frame CMOS Sensör

ISO aralığı 100-102400 olan yeni DIGIC X Görüntü İşlemcisi; 50-819200 ’ye genişletilebilir

Derin Öğrenme Teknolojisini kullanarak konunun başını ve yüzünü izleyebilen yeni 191 noktalı optik vizör AF sistemi

AF Noktası seçiminin hızlı kontrolü için AF-On düğmesine yerleştirilmiş yeni Akıllı Denetleyici

Canlı Görüntüde hızlı ve doğru otomatik odaklama için Çift Piksel CMOS AF, -6 ~ 18 EV’de görüntü alanının %90x%100’ünü kaplar

Optik vizör çekimi sırasında saniyede 16 kareye ve mekanik veya sessiz deklanşörle Canlı Görüntü çekimi sırasında 20 fps’ye kadar çekim yapma

Çift CFexpress kart yuvasıyla 1000 veya daha fazla sürekli çekimde (RAW + JPEG) maksimum arabellek

10 bit 4: 2: 2 ile Canon Log’da sensörün tam genişliğini kullanarak 12 bit 5.5K RAW video dahili kayıt ve aşırı örnekleme 4K 60p video kaydı

Kameranın merkezinde Canon’un yeni geliştirilen 20.1 megapiksel tam kare CMOS sensörü, Yüksek Ayrıntı Düşük Geçişli Filtre ve DIGIC X görüntü işlemcisi var. Bu özellikler, profesyonel fotoğrafçılara daha yüksek çözünürlük, daha yüksek hassasiyet, daha az moiré ve daha düşük parazitli daha yüksek ISO aralıklarında gelişmiş görüntü kalitesi ile görüntü yakalamak için hızlı ve güçlü bir araç sağlamaya yardımcı olacaktır. Tek bir DIGIC X görüntü işlemcisi ve AF / AE için ayrılmış bir DIGIC 8 kullanarak, kameranın görüntü işleme performansı, güç tüketimini azaltırken, önceki modelden çok daha gelişmiş bir DSLR olduğu görülüyor. DIGIC X, EOS-1D X Mark II’de bulunan çift DIGIC 6+ ile karşılaştırıldığında yaklaşık 3,3 kat daha fazla görüntü işleme ve 380 kat Çift CMOS AF işleme performansı kapasitesine sahiptir.

EOS-1D X Mark III kamera, kullanıcılara aynı derecede etkileyici video özellikleri de sunuyor ve dahili günlük 5.5K RAW video ve 10 günlük 4: 2: 2 ile Canon 5.5’teki orijinal 5.5K okumadan türetilmiş kırpılmamış 4K 60p. Canon Log, kullanıcıların 12 adede kadar Yüksek Dinamik Aralık ve geniş pozlama enlemesine sahip 4K ve 1080p video dosyaları kaydetmelerine olanak tanıyarak çoklu kamera kurulumlarında diğer Canon kameralarla renk ayarlarını koordine etmeyi kolaylaştırır. Prodüksiyon sonrası kapsamlı işlem sırasında daha kolay ve daha yaratıcı bir özgürlük sağlamak için idealdir. Ayrıca, kameranın HDMI terminali, 4K 60p verilerini görüntüleme veya harici kayıt için başka bir cihaza iletmek için kullanılabilir.

EOS-1D X Mark III’ü geliştirirken Canon, hız ihtiyacı olan kullanıcı için tamamen elden geçirilmiş ve kapsamlı bir Otomatik Odaklama sistemi tasarlamaya ve kurmaya büyük önem verdi. 155 noktalı tüm çapraz tip noktalara sahip yeni 191 noktalı AF sistemi, kullanıcıların hızlı ve sorunsuz bir şekilde bir nesneyi izlemelerine yardımcı oluyor. Canon, bir görüntü sensörüne dayanan yeni bir kare piksel tasarımı içeren AF sensörünü yeniden tasarladı ve AF sensörünü merkez alanda 28 kat daha yüksek çözünürlük haline getirdi.

Canon’un devrim niteliğindeki Dual Pixel CMOS AF teknolojisi, 3869 manuel olarak seçilebilen AF pozisyonlarını ve 525 otomatik alanı kullanarak kullanıcılara hızlı ve doğru AF sağlar. Live View çekiminde EOS-1D X Mark III’ün AF sistemi yüz, kafa ve en dikkat çeken göz algılama AF izlemeyi destekler. Göz algılama AF, hareketli bir nesnenin gözünü kilitleyerek ve takip ederek yüksek hassasiyetli izleme sağlar. Live View modundayken, RAW ve RAW + JPEG dosya formatında 20 fps’ye kadar çekim yapabilen yüksek hızlı seri çekim sırasında AF / AE izleme desteklenir.

Geleneksel optik vizörü kullanarak, kamera, azaltılmış zaman gecikmesi ve görüntü karartması ile olağanüstü bir 16 fps’ye kadar çekim yapabilir. Gecikmeyi ve görüntü karartmasını azaltmak, bir fotoğrafçının hareketli nesneleri izleme yeteneğini büyük ölçüde artırır ve hiçbir çekimi kaçırmaz. OVF veya LCD’den çekim yönteminden bağımsız olarak, EOS-1D X Mark III, çift CFexpress kartlarını kullanarak bir seri çekimde 1000’den fazla görüntü çekebilir.

Canon EOS-1D X Mark III Ek Özellikleri: