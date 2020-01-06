Epson’dan Yeni FastFoto Tarayıcı

Albümlerden, evinizi süsleyen çerçevelerden, arşiv kutularında sakladıklarınızdan… Basılmış tüm fotoğraflarınızı Epson’un yeni FastFoto FF-680W modeliyle; yüksek hızda ve kalitede tarayarak sevdiklerinizle kolayca paylaşabilirsiniz.

Epson FF-680W, otomatik besleyicisi sayesinde 30 saniyede 30 fotoğrafa kadar tarama sunuyor¹. Arşivinde çok sayıda fotoğrafa sahip olanlar için zaman kaybını ortadan kaldıran yeni model; hızlı tarama, zenginleştirme ve kolay paylaşım sağlıyor.

El yazılı özel notlarınız da sizinle

FF-680W ile; ayırmaya gerek kalmadan 9×13 cm’den 21×91 cm’ye kadar standart, kare, panoramik ve anlık fotoğraflar dahil farklı şekiller ve boyutları taramak mümkün. Ayrıca, hem ön hem de arka yüzleri ne zaman tarayacağını bilerek fotoğrafların arkasındaki özel el yazılı notları otomatik olarak yakalayacak kadar da akıllı…

FastFoto FF-680W ile gelen yazılım sayesinde binlerce fotoğrafı zenginleştirmek hızlı ve kolaydır. Fotoğrafları manuel olarak düzenlemeyi seçebilirsiniz; ancak tüm fotoğrafların anında paylaşılmaya hazır olduğundan emin olmak için ayrıca seçebileceğiniz, etkileyici otomatik özellikler içeren bir paket de mevcut. Bu paket, fotoğraf kırpma, döndürme, soluk fotoğraflarda renkleri geri kazanma ve parlaklığı, kontrastı ve rengi arttırma özelliklerini içeriyor. Ayrıca, taramanın geliştirilmiş ve orijinal bir sürümünü otomatik olarak kaydetme seçeneği de var.

Epson FF-680W ile dosyaları paylaşmak ve depolamak son derece kolay. Yazılım, kullanıcının ihtiyacına uygun bir dosya türü seçmesine izin vererek; JPEG’leri ve büyük TIFF’leri, 600dpi optik çözünürlükte, maksimum görüntü kalitesiyle paylaşıma sokar. E-posta üzerinden gönderim, otomatik olarak Dropbox ve Google Drive gibi bulut hizmetlerine yükleme kolaylıkla mümkün2.

Çocuklarınızın çizimleri ve önemli belgeler de dijital arşivde

Çok yönlü tarayıcı FF-680W, fotoğraflardan daha fazlası için kullanılabilir. Dikey olarak A4 boyuta kadar, 45 ppm hızda bir dizi tek veya çift taraflı belgeyi arşivleyebilir3. Okul sertifikaları ve raporları, çocuklarınızın çizimleri, gazete kupürleri veya yönetimsel farklı matbu dokümanların tümünü hızlı ve yüksek kalitede tarayarak dijital arşive almak ve istenirse paylaşmak artık çok kolay. Ayrıca, OCR yazılımı sayesinde taranmış belgeler Word veya Excel’de düzenlenebilir ve PDF’ler aranabilir hale gelir.

¹Son fotoğrafın çıkarılmasından itibaren ortalama hıza bağlı olarak yatay yönde 300dpi’de otuz adet 10 cm x 15 cm fotoğraf tarama.

²Google Drive ve Dropbox hesaplarınıza tarama yapmak için birlikte verilen Epson FastFoto ve/veya Epson ScanSmart yazılımının bilgisayarınıza veya Mac’e kurulumunu gerektirir.

³300 dpi’de siyah-beyaz, gri tonlamalı veya renk modunda A4 boyutlu belge taramayı temel alır. Tarama hızı ağ koşullarına göre değişebilir.