Sizin Fotoğraflarınız – 8

ViewSonic Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız “Sizin Fotoğraflarınız” köşesi web sitemizde de yayında…

ViewSonic Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız “Sizin Fotoğraflarınız” köşesinde yorumlamamızı istediğiniz fotoğraflarınızı siz de kolayca bize ulaştırabilirsiniz.

info@fotografdergisi.com mail adresine değerlendirilmesini istediğiniz (en fazla 2 adet) fotoğrafınızı gönderebilirsiniz. Tabi mail içerisinde adınız, soyadınız ve iletişim bilgileriniz de olsun. Her sayıda belli adet fotoğrafı seçerek, genel fotoğraf kuralları çerçevesinde değerlendirip, daha iyi nasıl olabileceğini ve yorumlarımızı sizlerle paylaşacağız.

“Sizin Fotoğraflarınız” köşesinde bu sayımızda Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nden Prof. Osman Ürper fotoğraflarınızı yorumladı. Kendisine katkılarından ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ali Başak

Günümüzde giderek betonlaşan ve boşluk hissinin kaybolmaya yüz tuttuğu kent olgusunu ele alan fotoğrafta, gün batımının sıcak ışığı olumlu bir atmosfer katarken, fotoğrafın sol bölgesinde oluşturulan netsizlik ile ilgi arka planda yükselen gökdelenlere yönlendirilmiş. Fotoğrafın sağ köşesinde yer alan ve siluete dönüşmüş yapraklar ise derinlik etkisine katkı sağlıyorsa da sol taraftaki netsizlikle oluşturduğu tezatlıkla görüntüye yapaylık etkisi kazandırmaktadır. Yapraklar kadraja alınmadan ve üstteki boşluk bir miktar daha azaltılarak fotoğraf mesajını daha net ifade edebilirdi. Fotoğraf çok hafif sola yatıyor.

Ayça Benice

Gün batımında ters ışıkta uçağın kanat bölgesinden çekilmiş fotoğrafta detay kayıpları ve düşük yoğunluklu belirginlik fotoğrafın etkisini azaltmış. Fotoğrafın çekim anı itibariyle gökyüzündeki bulutlar, aşağıda yer alan dağların ritmik siluetleri fotoğraf için cazip görünürken, uçağın kanadı bu cazibenin etkisini azaltmaktadır. Uçağın penceresinden kaynaklanan ışık yansımaları ve keskinlik kaybı gibi etkenler bu tarz çekimler için teknik sorunlar oluştursa da birçok kişi farklı bakış yüksekliğinin verdiği görsel cazibenin etkisiyle fotoğraf çekmekten kendini alıkoyamamaktadır. Ancak bu tip çekimleri yapmayı seviyorsanız koltuk numaranızı kanat bölgesinin uzağında olacak şekilde ya ilk on sıradan ya da yirminci sıra sonrasında tercih etmekte fayda bulunmaktadır. Sonrasında da fotoğrafların ışık, renk, kontrastlık ve keskinlik değerlerine yapılacak küçük müdahaleler seyir zevki daha yüksek fotoğraflar elde edilmesin sağlayacaktır.

Botan Şahin

Fotoğrafçıların sevdikleri bir ışık atmosferi olan fotoğrafta, kapalı bir havada koyu gri yağmur bulutların oluşturduğu gökyüzüne karşın ağaç ve zürafalar üzerindeki lokal ışığın dramatik etkisi içerik ve biçim açısından fotoğrafçıya anlık ve sürpriz bir şans tanımış. Ancak fotoğrafçının zamanlama ve kompozisyon konusundaki tercihleri bu etkiyi azaltıyor. Çerçevenin alt kısmında eğik bir biçimde sağdan sola ilerleyen demir çitlerin yanısıra önplanda bulunan zürafanın başının arkaya doğru çevirdiği bir anda deklanşöre basılmış olması fotoğrafın ışıkla güçlenen biçimsel yapısını zayıflatıyor. Kompozisyon ve zamanlama konusundaki tercihler daha doğru fotoğrafa ulaşabilmek için önem arz ediyor.

Osman Dereli

Karlı bir kış gününde Anadolu’dan bir yerleşim yerinde çekilmiş bu fotoğrafta sokağın uzayıp gidişi güçlü bir perspektif oluşturmuş. Ancak güneşli bir hava koşuluna rağmen sokak gölgede kalmış. Boş sokak ve kar fotoğrafta ıssızlık ve sessizlik duygusunu hissettiriyor. Bir sokak hayvanı, sokakta oynayan çocuk, yoldan geçen bir yetişkin veya bir araç fotoğrafta bir yaşam öğesi olarak canlılık katabilirdi.

Seçkin Çetin

Fotoğrafa ilk bakıldığında güçlü bir leke olarak ağaç dikkati çekiyor. Ağacın altındaki sıralanmış tekneler ise ilgiyi sağ tarafta hareket halindeki tekneye taşıyor. Tekne ve önündeki boşluk ise mekan algısını genişletiyor. Ufuk çizgisinin ikiye böldüğü çerçevenin üst kısmındaki bulutlar ise boşluk duygusunu tamamlıyor. Ancak dingin ve huzurlu bir doğa atmosferini betimleyen bu fotoğrafta en aydınlık bölgesi olarak sol önde yer alan kaya parçası, lastikler ve beton basamaklar ise bu havayı bozuyor. Bu bölgenin çerçeve dışında bırakılması fotoğrafın etkisini çok daha yukarıya taşıyabilirdi.

Yıldıray Akbaş

İstanbul’un en fotojenik noktalarından biri olan Kız Kulesi ve arka planda yer alan tarihi yarımadanın Salacak’tan uzun pozlama ile elde edilmiş fotoğrafları her daim güzel ve etkileyici görüntüle elde etme imkanı tanır. Gece fotoğrafçılığında özellikle “Mavi Saat” olarak bilinen zamanda çekilen fotoğraflar teknik olarak daha doğru sonuçlar verir. Fotoğrafta günbatım sonrasında oluşan kızıl gökyüzü İstanbul’a olduğu kadar fotoğrafa da güçlü bir atmosfer katıyor. Ancak fotoğrafta Kız Kulesi’nin kenara sıkışmış şekilde kadrajda yer alması sağ taraftaki boşluk açısından dengesizlik yaratıyor. Altın Kesit kuralı gözetilerek yapılacak yerleştirme ile bu sorun kolayca çözülebilirdi. Ayrıca uzun pozlama denemesinde doğru diyafram değeri bulunarak önplandaki denizde detay ve renk kayıpları önlenerek fotoğrafın daha çekici hale gelmesi sağlanabilirdi. Hem gökyüzü hem de denize aynı oranda değer verilmesi de ayrıca olumsuz bir etki olarak fotoğrafa yansımaktadır.

Sercan Tanyeli

İstanbul’un tarihi sembollerinden biri olan tramvaydaki anne çocuk portresinde anne çocuk ve fotoğrafçı üçgenindeki bakışlar samimi bir duygu atmosferi yaratmış. Tramvayın koyu camı ve siyah zemin içerisinde ilgiyi bakışlar üzerinde yoğunlaştırıyor. Düz cam yüzeyindeki yansımalar ise fotoğrafa derinlik etkisi katıyor. Tramvayın camında yansıyan bayrak ve mimari detayları bu derinlik etkisini artırırken, özellikle bayrakla çakışan ve altındaki dört leke ise bu etkiyi biraz da olsa zayıflatıyor. Ayrıca tramvay ambleminin olduğu kırmızı şerit çok ilgi çekiyor ve anne ile çocuğun bakışlarındaki etkiyi bir nebze de olsa azaltıyor.

Sami Doğru

Galata Kulesi ve çevresini deniz tarafından betimleyen bu fotoğraf, muhtemelen bir deniz aracıyla seyahat halindeyken çekilmiş. Dikey mimari yapıların dikey kadraj tercihiyle oluşturulan kompozisyonunda çerçevenin sağ alt köşesinden giren deniz aracınınyatay çizgileri ve yapısı zıtlık ilişkisi oluşturarak anlatımı güçlendiriyor. Bu deniz aracının tamamı yerine yarıdan kesilerek kadraja dahil edilmesi ve fotoğrafın üst bölgesinde dikkat çeken Galata Kulesi ve kilisenin üst üste çakışması göz ardı edilmiş. Fotoğrafçı birkaç saniye beklemesi halinde, hareket ettiği için açısı değişecek ve bu çakışmayı önleyebilecekti. Fotoğrafın yine difüz bir ışıkta çekilmiş olması mat renkler elde edilmesinin yanı sıra derinlik etkisini de azaltıyor.

Cüneyt Akcakın

Dikey kadraj tercih edilerek çekilmiş bu fotoğrafın uzamını oluşturan sokağın yokuş yukarı eğimli etkisini doğru bir biçimde betimlenmesini sağlamış. Fotoğrafın alt çizgisinden başlayarak yukarı netsiz alana doğru ilerleyen koyu renkli ve keskin çizgili kanal ise derinlik etkisini güçlendiriyor. Fotoğrafın ön tarafında bulunan kadın ise bu eski ve renkli sokağın yaşam unsuru olarak katkı sağlıyor. Kadının kol ve bacaklarının bedenden ayrıksı çizgileri ise hareket unsurunu güçlendiriyor. Kadının arka planla kesişmemesine özen gösterilmiş ve düz bir arka planda kullanılmış olması da olumlu bir katkı olarak fotoğrafa yansımıştır.

Arda Gazal

Tarihle iç içe yaşamayı ne kadar sevdiğimizi yansıtan bu fotoğrafta tarihsel mekanın içinden dışını çevreleyen binalara doğru derinlik hissi uyandırıyor. İç-dış, eski-yeni gibi zıtlık unsurlarını barındıran ve farklı bir bakış açısına sahip bu fotoğrafın en önemli dezavantajı ise kapalı bir hava ve difüz ışıkta çekilmiş olmasıdır. Bu nedenle fotoğrafta görünen nesnelerin renkleri cansız ve mat çıktığı gibi, parlak bir ışık ve gölgeler daha etkin bir fotoğrafa dönüşmesini sağlayabilirdi. Ayrıca kadrajın ön bölümüne bu denli yer verilmesi de üst bölgenin etkisini zayıflatmış ve fotoğrafa olumsuz yansımıştır.