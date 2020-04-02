Fotoğraf Makineleri ve Ekipmanlar Nasıl Dezenfekte Edilir?

Fotoğraf makinesi, lensler, kameralar ve ekipmanların temizliği, dezenfekte edilmesiyle ilgili kısa bir bilgilendirme...

Çeviri: Tolga Adanalı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği hazırladığı bir paylaşımla bu süreçte medya çalışanlarının kendilerini koruması adına fotoğraf makinesi, lensler, kameralar ile ekipmanları konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları, ekipmanların temizliği ve dezenfekte edilmesine ilişkin kısa bir bilgilendirme yaptı.

“Siz evde kalın, biz haber veririz…” sloganıyla görevlerine devam eden medya çalışanlarına her şeyden önce özverileri ve çabaların için teşekkür ediyoruz.

Dikkat edilmesi gerekenler:

Ekipmanlarınız, 48 saat insanlardan uzak durursa güvenlidir.

Ekipmanlarınızı temizlemeden önce eldiven ve maske takın.

Arkadaşlarınız ile fotoğraf makinesi, lens veya diğer ekipmanların alışverişinde bulunmayın.

Lenslerinizi, fotoğraf makinelerinizi ve flaşlarınızı temizlemek için izopropil alkol, klorlu ağartıcı amonyum bazlı temizleyiciler ile UV ışığı kullanabilirsiniz. El dezenfektanlarının da ana maddesi olan izopropil alkol genellikle tercih ediliyor. Ekipmanlarınıza herhangi bir zararı olmaz.

Alkolle makinenizi temizlerken fırça veya benzeri malzemeler yerine yumuşak bir bezi veya kağıt havluyu tercih edin.

Bezi alkollü dezenfektana (izopropil) batırmayın, bezinizi alkol ile hafif nemlendirerek silin.

Lensin veya fotoğraf makinesinin aynı noktasını veya LCD ekranı defalarca alkol ile silmeyin, matlaşma veya donuklaşma yapabilir.

Tripod veya benzeri ekipmanlarınızı sabunlu suya batırılmış, sıkılmış bez ile de silebilirsiniz.

Dezenfektanlar Hakkında…

Sabun ve Su: Ellerinizi en az 20 saniye sabunlu suyla yıkayın, durulayın.

İzopropil Alkol: El dezenfektanlarının içinde izopropil alkol vardır. Piyasada en çok satılan ürünler olan Devanit, Konix, Vera markalarını kullanabilirsiniz.

Klorlu Ağartıcılar: Sodyum hipoklorit içerir. Klorlu çamaşır sularından herhangi birini alabilirsiniz.

Kuarterner Amonyum Bazlı Temizleyiciler: Kuarterner amonyum bazlı temizleyiciler de virüslere karşı etkili ve ekipmanınıza herhangi bir zarar vermez.

Ultraviyole Işığı: Ultraviyole ışığı da koronavirüse karşı etkilidir. Virüsün DNA yapısını bozan ışıklar, online marketlerden sipariş edilebilir.

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