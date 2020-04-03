İnceleme: HONOR 9X

Ülkemizde de bilinirliği her geçen gün artan ve başarılı satış rakamları ile dikkat çeken HONOR, oldukça genç bir marka. HUAWEI Technologies çatısı altında 2013 yılında Çin’de kurulan firma, en yeni teknolojiler ve yenilikleri müşterilerine sunabilmek için, “For the Brave / Cesurlar için” sloganıyla farklı bir çizgide ilerliyor.

Bir süre önce satışa sunulan HONOR 9X modelini inceledik. Oldukça şık ve dikkat çeken bir tasarıma sahip olan bu akıllı telefon modelinin en ilginç özelliklerinden birisi pop-up kamerası… Pop-up kamerası ile geniş ekran avantajı, dikkat çekici tasarımıyla farklı bir tarz ve uzun pil ömrüyle işlevselliği bir arada sunan 9X özellikle genç kullanıcıların ilgisini çekecek bir ürün.

Pop-up Kamera

HONOR 9X, 128 GB depolama alanına ve 4 GB RAM’e sahip. Sabit bir ön kamerası olmayan model, kasanın içine gizlenmiş pop-up kameraya sahip. Yenilikçi 16 MP pop-up kamerası, ekran alanından ödün vermediği için kullanıcılar izledikleri dizi/film gibi içeriklerde geniş ekranın keyfini rahatça çıkarabiliyor.

Açılıp kapanan kamera dayanıklı mı?

HONOR’un 5 yıl önce patent başvurusunda bulunduğu pop-up kamera özelliği, iki ayrı tasarımı kapsıyor. İlk olarak HONOR 7i’de görülen dönebilen kamera ve şimdi HONOR 9X’te yer alan pop-up kamera tasarımı… Huawei’in zorlu ürün testi standartlarından başarıyla geçen HONOR 9X pop-up kamera tasarımı, farklı ısı ve nem ortamlarında defalarca kaldırma ve dayanıklılık testlerine maruz tutulmuş. Uzun süreye yayılan testlerden sonra, 15 kg’a kadar ağırlık kaldırabilen ve kullanım ömründe 100 binden fazla kez açılıp kapanabilen pop-up kamera özelliği HONOR 9X modelinde ortaya çıktı. Telefonunuzla günde 20 kez ön kameranızı açıp kapasanız, pop-up kameranın başarılı performansı en az 10 yıl garanti ediliyor.

Ayrıca, ön kamera düşmeye karşı koruma mekanizmasıyla beraber geliyor. HONOR 9X’i elinizden kaydırdığınızda, sensör çok kısa bir sürede düşmeyi fark ediyor ve pop-up kamerayı otomatik olarak içeri çekiyor. Ayrıca 9X’in geçtiği test standartları, tozlu ortama karşı koruma, su geçirmezlik gibi farklı koşullara karşı da güvence sağlıyor.

HONOR mühendisleri 9X’in üst çerçevesinde daha küçük bir alıcı yerleştirip, alt çerçevesine ise ışık sensörü gibi bileşenleri saklayarak ekran konusunda taviz vermeyen, full HD+ çözünürlüklü 6.59 inç tam ekran deneyimini tüketicilere sunmuş oldu. Böylece çentiksiz tam ekran çözümleriyle telefonda dizi/film izlemek oldukça keyifli…

Bu modelde kullanılan 6.59 inç’lik FullView ekran, 2340×1080 çözünürlük sunuyor. 16.7 milyon renk ve 391 ppi oranıyla canlı ve detaylı bir izleme deneyimi sunuluyor. HONOR 9X, göz yorgunluğunun önüne geçmek için TÜV Rheinland sertifikalı Mavi Işık Filtresi de kullanıyor.



Arkada üç farklı kamera

Pop-up ön kamera dışında arkasında da üç farklı kameraya sahip olan 9X, fotoğraf ve video çekmeyi sevenler için de farklı özellikleri bir arada barındırıyor. 48 MP yapay zekalı ana kamerasıyla başarılı sayılabilecek gece çekimleri yaparken, video stabilizasyonu ile de akıcı videolar çekmek mümkün oluyor. Hemen altında yer alan 8 MP süper geniş açılı kamera, manzara ve genel plan çekimleri için uygun… 2 MP’lik derinlik kamerası ise bokeh efektini oluşturmak için kullanılıyor.



Tasarım ve işlevsellik…

USB Type-C girişiyle kullanım kolaylığı sunan HONOR 9X, 4000mAH değerindeki bataryasıyla gün boyu yeten pil ömrü sağlıyor. Özellikle Dinamik X tasarımıyla göze çarpıyor. Işığın açısına göre değişen 3 boyutlu X hologramı ile gençlere yönelik yapısını ortaya çıkaran 9X, aynı alanda bulunan parmak izi sensörüyle de ekstra güvenlik sunuyor. Android 9 işletim sistemiyle en güncel yazılım özelliklerine sahip olan HONOR 9X, kullanıcı dostu EMUI 9.1 ara yüzüyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.