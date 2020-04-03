Beş adımda evden çalışmayı verimli hale getirin

Beş adımda evden daha verimli çalışma için tüyolar...

Evde keyifli vakit geçirmek, dinlenmek ve hem kendiniz hem ailemiz için yapmamız gerekenleri biliyorsunuz. Peki, evden çalışırken daha verimli olmak için neler yapabilirsiniz? Morhipo MAG ekibi beş adımda evden daha verimli çalışmanın tüyolarını veriyor.

Kendinize özen gösterin

Motivasyonunuzu yüksek tutmak ve çalışma ruhuna girmek için evde çalışırken pijamalarınızla durmayın; rahat edeceğiniz kıyafetlerinizi giyin ve güne öyle başlayın. Evden çalışmanın en büyük getirisi konfor olsa da online toplantıların size sürpriz yapmasına izin vermeyin. Kedili pijamanız yerine rahat bir kazak giyerek her sürprize hazır olun. İş ve ev hayatı arasında net bir sınır çizmek ve motivasyonunuzu sağlamak için rahat bir pantolon da tercih edebilirsiniz.

Özel çalışma alanı oluşturun

Kendinizi işinize verebileceğiniz bir köşenizin olması önemli. Evde çalışırken dikkatinizi toplayabileceğiniz bir çalışma alanı hazırlayın ve çalışacağınız yerin yeterince ışık aldığından emin olun.

Yapılacaklar listesi hazırlayın

Hem ofiste hem de evde çalışırken işlerinizi sıraya dizmek her zaman vakit kazandırır ve hedeflerinize kolayca ulaşmanızı sağlar. O yüzden güne başlarken yapılacaklar listenizi hazırlamayı unutmayın.

Ev hayatından uzaklaşın

Çok büyük bir eviniz olmasa da çalıştığınız alanda mümkün olduğunca ev hayatından uzak kalın. Örneğin televizyonu açmayın, onun yerine müzik dinleyin. Evdeki zamanınızı eviniz için küçük dokunuşlarla geçirebilir, evinize bahar yeniliğini getirebilirsiniz. Böylece evinizin konforunu ve iç huzurunu bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

Mola vermeyi unutmayın

Evdeyken mola vermeyi unutmak daha kolay olabilir. Arada oturduğunuz yerden kalkın, birkaç esneme hareketi yapın, kendinize bir çay koyun ve çalışmaya devam edin.