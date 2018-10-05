Fotoğraf Dergisi 141. sayısı yayında…

Fotoğraf Dergisi’nin Ekim-Kasım sayısında Ara Güler için çok özel bir dosya hazırladık. 90. Yaş gününde kapılarını açan Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’ni konu alan bir çalışma yaptık.

Fotoğraf Dergisi’nin yeni sayısında konularında uzman fotoğrafçı, akademisyen ve editörler de sizler için birbirinden ilginç ve faydalı makaleler hazırladı. Pek çok yeni bölüm ve incelemenin de yer aldığı Fotoğraf Dergisi’ni ücretsiz olarak “Dergilik” ve “Magzter” uygulamaları ile cep telefonlarınızda ve tabletlerinizde indirip/okuyabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan okumak için bu linki tıklayabilirsiniz: http://bit.ly/2w3WHAU

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Ayrıca Türk Telekom e-dergi uygulamasıyla da indirip okuyabilirsiniz.