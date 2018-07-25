İnceleme: Sony 64GB SF-G Serisi UHS-II SDXC

Çözünürlük değerleri henüz 20 milyon pikselin üzerine çıkmamışken ve Full HD çekimin yeni yaygınlaşmaya başladığı yıllarda hafıza kartı seçimi çok daha kolaydı. Çünkü piyasadan satın alacağınız ortalama bir fiyata sahip SD hafıza kartları işinizi kolayca çözebiliyordu. Son yıllarda ise hafıza kartı seçimine hiç olmadığı kadar dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekiyorsanız, aynı anda hem RAW hem de JPEG kayıt yapıyorsanız, seri fotoğraf çekimine ihtiyaç duyuyorsanız ve 4K video kaydı sizin için önemliyse seçeceğiniz hafıza kartına çok dikkat etmeniz gerekiyor.

Biz de sizler için dünyanın en hızlı hafıza kartlarından olan Sony SF-G Serisi UHS-II SDXC kartları inceledik. Kullandığımız kart bu serinin 64GB’lık versiyonu…Bu kart 299MB/s’ye varan yüksek hızlarda kesintisiz yazma ve 4K video çekimi için optimal eşi görülmemiş yazma hızları sunuyor.

Sony, yeni SF-G Serisi ile SD kart yelpazesinin hızını ve verimliliğini artırmayı başardı. Performans ihtiyaçları ve dosya boyutları büyümeye devam ederken, SF-G Serisi SD kartlar, profesyonel fotoğrafçılar, DSLR ve aynasız fotoğraf makinesi kullanıcıları ve video grafikerler için optimize edilen gelişmiş özellikler sunuyor.

Sony’nin gelişmiş cihaz yazılımı sayesinde 299 MB/s’ye varan yazma hızına sahip SF-G Serisindeki ürünler, dünyanın en hızlı SD kartları oldu. Yüksek yazma hızı, dijital görüntüleme cihazlarının maksimum performans göstermesini sağlarken UHS-II destekleyen fotoğraf makineleri ile yüksek çözünürlüklü görüntülerin daha uzun süreli kesintisiz çekimine imkân veriyor. Aynı zamanda, kullanıcıların kritik bir anı kaçırmaması için arabellek temizleme süresinin kısaltılmasına da yardımcı oluyor.

SD Kartlar, Sony’nin algoritmasını kullanarak veri yazma hızlarının düşmesini önlüyor ve fotoğraf makinesinin art arda yüksek hızlı çekim yapma yeteneğine de katkıda bulunuyor.

Aynı zamanda SD kartlar, 300MB/s’ye kadar okuma hızına da sahip. Kartlar, bir bellek kartı okuyucusuyla eşleştirildiğinde, yüksek boyuttaki verileri ve dosyaları bilgisayara çok hızlı şekilde aktarıyor. Bu da, profesyonellerin daha etkin veri akışıyla çalışmasına katkıda bulunuyor.

Sony’nin SD kartları, değerli içeriklerin güvenliğini sağlamak üzere, su geçirmez ve antistatik özelliklere sahip; son derece güvenilir ve dayanıklı… Ayrıca, Sony’nin ücretsiz indirilebilen Dosya Kurtarma yazılımları da, RAW dosyaları ve 4K XAVC-S video dosyaları gibi yanlışlıkla hasar gören veya silinen fotoğraf ve videoların kurtarılmasını da sağlıyor.