Photokina 2018 Değerlendirmesi

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük fotoğraf fuarlarından biri olan Photokina’ya Canon Türkiye’nin davetlisi olarak katıldım. Photokina, 26-29 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın Köln şehrinde düzenlendi.

1950 yılından beri düzenlenen Photokina Fuarı, değişen pazar ortamları, yenilenen ürünler ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda köklü bir değişim geçiriyor. Gelişen görüntüleme teknolojisi, Photokina Fuarı’nda da bazı değişiklikler yapılmasını sağladı. Ana bölümler dışında yeni temalar ve çeşitli etkinlik programları hazırlandı. Fuarın en önemli yeniliği ise artık Photokina’nın her yıl düzenlenecek olması. Şimdiye kadar iki yılda bir düzenlenen fuar 2019 yılında 8-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Photokina 2018 nasıl geçti?

Şimdi gelelim Photokina 2018’e… Sanırım bu fuarı 2000 yılından bugüne kadar 6. defa ziyaret ettim. Öncelikle her sektörde olduğu gibi fuarcılık alanında da iyi ve kötü pek çok gelişme yaşanıyor. Fuarın eski zamanlarını bilenler şu andaki etkinliği biraz daha küçük ve sönük bulabilirler. Ancak ben şu anda da ilk kez gittiğimdeki heyecanla dolaştım fuar alanını.

İster amatör ister profesyonel olun ya da sadece ticari anlamda fotoğrafla uğraşın, dünyanın en büyük fotoğraf fuarında yüzlerce markayı bir arada görmek ve en yeni ürünleri herkesten önce incelemek önemli bir ayrıcalık.

4 günde 180.000 kişi ziyaret etti!

Fuar alanı en az iki gün ayırmanız gereken bir büyüklükte. Maalesef ben sadece 1,5 gün ayırabildim. Süre sınırlı olunca haliyle bazı salonları çok hızlı gezebildim. Fuara 66 ülkeden 812 firma katıldı ve fuarı 4 günde 127 ülkeden yaklaşık 180.000 kişi ziyaret etti.

Photokina 2018’de pek çok firmanın hazırladığı çekim platoları, workshoplar, eğitici seminerler, mesleki bilgilendirme toplantıları, eğlenceli aktiviteler, ürün deneyimleme noktaları ve çeşitli sergiler de yer aldı.

Photokina 2018’de Öne Çıkanlar…

Photokina 2018 pek çok yeni ürün tanıtımına ev sahipliği yaptı. Full frame aynasız fotoğraf makineleri ise sanırım bu fuarın en ilgi çeken ürünlerinden oldu. Fuardan kısa bir süre önce duyurusu yapılan, Canon’un ilk full frame aynasız modeli EOS R ilk kez bu fuarda fotoğraf severlerle buluştu. Canon EOS R modelini yakından görüp, detaylı bilgi almak isteyenler için epeyce büyük bir deneme alanı hazırlanmıştı. İlgi o kadar fazlaydı ki bu bölüme girişler sırayla ve kontrollü bir şekilde yapılıyordu. Tabi “basın” önceliğimizi kullanıp sıra beklemeden içeriye kolayca girebildik. Canon EOS R modeli Canon için gerçekten devrim niteliğinde bir sisteme geçişin ilk adımı… RF bayonete sahip bu ilk modelde, yeni RF objektifleri ve üç yeni lens adaptörü ile EF ve EF-S objektifleri de kullanmak mümkün.

EOS R sistemi ile uyumlu dört yeni objektifi de ilk defa fuarda görmüş olduk. RF 28-70mm f/2L USM, RF 50mm f/1.2L USM, RF 24-105mm f/4L IS USM ve RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM. Ayrıca L Lens serisindeki yenilenen EF 70-200mm f/4L IS II USM ve EF 70-200mm f/2.8L IS III USM’de ilgi gören objektifler oldu. Canon’un Photokina 2018’de neler tanıttığını ve diğer detayları burada okuyabilirsiniz.

Nikon, Ağustos ayında duyurduğu full frame aynasız modelleri, 45 milyon piksellik Z7 ve 24 milyon piksellik Z6 ile yine fuarda en çok ilgi gören stantlardan oldu.

Zeiss ZX1 adında biraz “garip” bir makine duyurdu. 37.4 milyon piksellik full frame sensör, 4.3” dokunmatik ekran ve 35mm f/2 sabit bir objektife sahip olan bu modelin en ilginç yanı ise içerisinde Adobe Lightroom CC yazılımının bulunması. Dahili hafızası ise oldukça yüksek, tam 512GB.

Fuarda ilginç işbirliği haberleri de açıklandı. Bunlardan biri Leica, Sigma ve Panasonic tarafından ortak bir basın toplantısı ile duyurulan L-bayonet oldu. Bu üç marka L-bayonet sistem üzerinde hem makine hem de objektif üretebilecek.

Panasonic bu ortaklıktaki iki yeni full frame aynasız modelini de duyurdu. Lumix SR1 ve Lumix S1 modelleri Panasonic’in ilk full frame aynasız fotoğraf makineleri oldu. Panasonic uzun yıllardır tartışma konusu olan APS-C sensörden bile küçük micro 4/3 aynasız fotoğraf makineleri üretiyordu. Pazarın değişmesi ve müşteri talepleri neticesinde yeni çıkacak olan 47 milyon piksellik SR1 ve 24 milyon piksellik S1 modelleri L-bayonet sistemini kullanıyor olacak.

Leica S3, orta format tercih edenler için biraz pahalı olsa da yine dikkat çekici bir model olarak yeni duyuruldu. 64 milyon piksellik Leica S3, daha büyük ve parlak vizör, artırılan seri çekim hızı, 4K video kaydı gibi özelliklerle 2019 yılında pazara sunulacak.

Zenit adı pek çok fotoğraf severi heyecanlandırmaya yeter bile… Fuardaki dikkat çeken ürünlerden biri de Leica işbirliği ile yapılan Zenit M modeli oldu. Leica M type 240 modeli üzerinde tasarlanan Zenit M, Zenitar 35mm f/1.0 objektif ile sınırlı sayıda üretilecek. 24 milyon piksellik full frame sensör bulunan makinenin arka kısmında “Tasarım KRASNOGORSK – Russia” yazısı göze çarpıyor.

Ricoh, profesyoneller tarafından da beğeniyle kullanılan GR II modelinin yenisini duyurdu. Ricoh GR III modeli, 24 milyon piksellik APS-C sensöre sahip kompakt bir fotoğraf makinesi. Üzerinden kullanılan objektif ise 28mm f/2 değerinde. Yeni modelde görüntü kalitesi epeyce iyileştirilmiş. Yeni bir arayüz kullanılarak çoğu özellik güçlendirilmiş.

Sigma 2019 yılında, işortağı olduğu L-bayonet yapısına uygun, foveon sensörlü yeni bir aynasız fotoğraf makinesi çıkaracağını duyurdu. Daha önce çıkardığı foveon sensörlü fotoğraf makineleri ile başarı yakalayamayan Sigma’nın tekrar fotoğraf makinesi işine girmesi bana ilginç geldi. Sigma fuarda ayrıca 5 yeni objektif duyurdu: 70-200mm f/2.8 DG OS Sport, 28mm f/1.4 DG Art, 40mm f/1.4 DG Art, 56mm f/1.4 DC DN ve 60-600mm f/4.5-6.3 DG OS Sport.

Sony fuarda full frame fotoğraf makinelerinin yanında, yeni 24mm f/1.4 GM objektifi tanıttı. Düzenlenen basın toplantısında E-bayonet yapısına sahip 12 adet yeni objektifin yakında çıkacağı bilgisi verildi.

Fujifilm, orta format GFX 50R ve 100 milyon piksellik GFX 100 modelini duyurdu. Daha önce tanıtılan X-T3 modeline de bakanlar vardı tabi…

Tokina’nın bir süre önce duyurduğu Opera 50mm f/1.4 objektifini Photokina’da görme şansını yakaladık. Sağlam bir gövdede yüksek optik performans sunan bu objektif Canon ve Nikon gövdeler için üretilecek.

Son zamanlarda hayli sıkıntılar yaşayan GoPro tüm bunlara rağmen fuarda yerini almıştı. Yeni ürünü GoPro Hero7’yi duyurdu.

Tamron, güzel bir stant tasarımı ve workshoplar ile kullanıcıların ilgi odağı yerlerden biri oldu. Fuarda bir süre duyurduğu SP 15-30mm f/2.8 Di VC USD G2, 28-75mm Di III RXD, 17-35mm f/2.8-4 Di OSD ve ürün yelpazesindeki diğer objektifler tanıtıldı.

Huawei, fuardaki (benim gördüğüm) tek cep telefonu firmasıydı. Lecia’nın hemen yanında yer alan standında fazla gösterişe kaçmadan ve sanki çok öne çıkmak istemiyormuş gibi bir görüntüye sahipti. En iddialı modellerinden P20 Pro doğal olarak en çok ilgi gören akıllı telefon oldu.

Görüntüleme teknolojilerinin yapay zeka ile desteklenmesi, değer yaratma zincirinin tüm alanlarına ulaştı. Cewe, sesli komutlarla birkaç saniye içinde fotoğraf kitaplarının nasıl oluşturulabileceğini ve akıllı telefonla nasıl sipariş verilebileceğini gösterdi. Görüntü seçimi ve düzeni ise yine yapay zeka ile gerçekleşti.

Baskı tarafında da çeşitli fotoğraf kağıdı ve baskı malzemeleri üreten firmalar fuarda yerini almıştı. Amatör baskılardan, yüksek kaliteli malzemelere, müze kalitesinde geniş format baskılara kadar farklı segmentte ürünler vardı. Canon, Epson ve HP gibi baskı konusunda öne çıkan firmalar yeni ürünlerini tanıttı.

Fuarda yerli firmalardan Miops’un da standını görmek çok güzel oldu. Miops önceleri sadece bir tetikleyici ile İstanbul’da ürün geliştirme çalışmaları yaparken şimdilerde çok farklı ürün ve aksesuarları ile tüm dünyaya ürünlerini pazarlıyor.

Görüntü işleme ve yazılım bölümleri, fotoğrafçılar ve meraklıların yanı sıra grafik sanatçıları ve ilüstratörler tarafından da merakla izlendi.

Özellikle ses alanında net büyüme ile salon 5.2’deki hareketli görüntü bölümü bu segmentin gelecekte Photokina’da gelişeceği yönü gösterdi. Bu arada Mayıs ayındaki yeni fuar tarihleri nedeniyle, katılımcı sayısında ve yeni ürünlerde net bir artış bekleniyor. Photokina’ya ilk kez katılan Sennheiser, akıllı telefonlar için kablosuz Memory Mic’i sunarken, gazetecilerin ve içerik oluşturucuların yüksek kalitede ses ile kolayca ve hızlı bir şekilde video üretebilmelerini sağlıyor. HumanEyes akıllı telefona basit bağlantı için ilk mini sanal gerçeklik gözlüklerini sundu.

Amatör ve profesyonel aksesuarlar konusunda da oldukça zengin bir fuar oldu. Taşınabilir LED ışıkların çeşitliliği karşısında şaşırdığımı itiraf etmeliyim. O kadar farklı tasarımlar vardı ki Çinliler bu işi abartmış dedik sonunda… Diğer tarafta her zamanki gibi tripod, çanta, filtre, flaş ve yardımcı ekipmanlar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Bir Photokina daha kısaca böyle geçti. Yazımda her firmadan ve her üründen maalesef bahsedemedim. Ancak yukarıda yazdığım firmalar dışında da fuara katılan şu markaların adını anmak isterim: ARRI, BenQ, DJI, Eizo, Joby, Lowepro, Manfrotto, Olympus, Phase One, Tamrac, Wacom, Hasselblad, Profoto.