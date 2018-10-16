Photoshop CC iPad için geliyor!

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Fotoğrafçılar için vazgeçilmez görüntü işleme yazılımlarından biri olan Photoshop tam sürüm olarak iPad’e geliyor.

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Fotoğrafçılar için vazgeçilmez görüntü işleme yazılımlarından biri olan Photoshop tam sürüm olarak iPad’e geliyor. iPad için gelecek olan tam sürüm Photoshop CC versiyonu 2019 yılında kullanılmaya başlanacak.

Adobe Max iPad Pro PS CC 10152018 - Photoshop CC iPad için geliyor!

Özellikle iPad Pro modellerinin güçlü işlemcisi ve yüksek çözünürlüklü ekran kalitesi sayesinde pek çok profesyonel bu tablet modellerini kullanıyor. Tüm masaüstü sürümleri ile senkronize olarak çalışabilecek olan yeni Photoshop CC, layer mantığı ile çalışılmasına izin verecek ve tablete özel yeni bir arayüze sahip olacak.

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