Photoshop CC iPad için geliyor!

Fotoğrafçılar için vazgeçilmez görüntü işleme yazılımlarından biri olan Photoshop tam sürüm olarak iPad’e geliyor.

Fotoğrafçılar için vazgeçilmez görüntü işleme yazılımlarından biri olan Photoshop tam sürüm olarak iPad’e geliyor. iPad için gelecek olan tam sürüm Photoshop CC versiyonu 2019 yılında kullanılmaya başlanacak.

Özellikle iPad Pro modellerinin güçlü işlemcisi ve yüksek çözünürlüklü ekran kalitesi sayesinde pek çok profesyonel bu tablet modellerini kullanıyor. Tüm masaüstü sürümleri ile senkronize olarak çalışabilecek olan yeni Photoshop CC, layer mantığı ile çalışılmasına izin verecek ve tablete özel yeni bir arayüze sahip olacak.