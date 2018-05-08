PowerRay Su Altı Drone artık Türkiye’de

Powervision Technology Group tarafından geliştirilen PowerRay su altı drone’nun dağıtımı ülkemizde Bey Teknoloji tarafından yapılacak.

Powervision Technology Group tarafından geliştirilen PowerRay su altı drone’nun dağıtımı ülkemizde Bey Teknoloji tarafından yapılacak.

PowerRay su altını amatör ya da profesyonel amaçlarla keşfetmek isteyen herkes için devrim niteliğinde çözümler sunuyor. Cihaz su altını, suya girmeden keşfetmek, videolar ve fotoğraflar çekmek, tekne karinalarını ıslanmadan kontrol etmek, su sporlarıyla uğraşanların su içinde performanslarını takip etmek ya da sadece balık tutmak isteyen tüm kullanıcılara eşsiz bir deneyim sunabilecek yapıda. 30 metreye kadar dalabilen PowerRay güçlü aydınlatmaları sayesinde düşük ışık koşullarında dahi dalış imkânı veriyor.

Gerçek zamanlı görüntü akışı sağlayarak suya girmeden su altını keşfetmek isteyen kullanıcılara 1080p çözünürlükte, kolay ve zevkli bir su altı deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Üstelik su altının 4K UHD kalitesinde videolarını ya da 12MP çözünürlükte fotoğraflarını çekmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

PowerRay’e entegre edilebilen PowerSeeker balık bulucu ve cihazın Bait Drop fonksiyonu sayesinde oltalarını tam balığı buldukları noktaya bırakabilecek balıkçılar için hayat artık çok daha kolay olacak. PowerSeeker ünitesinin bağımsız bir ünite olarak kullanılabiliyor olması küçük ya da büyük tüm tekneler için balıkçılığı bir başka boyuta taşıyacak. Gelişmiş sonarı sayesinde 40 metreye kadar balık arayabilen PowerSeeker üzerine yerleştirildiği PowerRay sayesinde 30 metre derinliğe taşındığında, 70 metre derinliğe kadar ve 10cm hassasiyetle balık bulmaya imkân veriyor.

Powervision firması dünyaca ünlü Zeiss firmasıyla yaptığı anlaşmayla ufukları ayrıca genişletiyor. Zeiss’ın özel olarak PowerRay için kalibre edilmiş ZEISS VR ONE Plus sanal gerçeklik gözlükleri (VR Goggle) cihazı bakışlarınızla yönetmenize ve çepeçevre su altı deneyimi yaşamanıza imkân veriyor.

PowerRay şimdilik ülkemize iki konfigürasyonla ithal edilecek: PowerRay Explorer ve PowerRay Wizard.

Mobil aplikasyonlarıyla IOS ve Android cihazlarla uyumlu çalışabilecek PowerRay kablosuz olarak canlı görüntülerin mobil cihazlarınıza aktarılmasını sağlıyor. Buna ek olarak balık bulucunun sağladığı balık türlerinin görüntüleri, su altı bilgileri ve alarmlar mobil cihazlardan takip edilebilecek.

Bey Teknoloji 0212 212 50 03 nolu telefondan bilgi alınabilir.