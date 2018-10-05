Timberland ve Unsplash fotoğrafçıları buluşturdu

Unsplash ile işbirliği yapan Timberland, dünyanın dört bir yanından fotoğrafçıları buluşturdu.

Yeni reklam kampanyası için dünyanın önde gelen fotoğrafçı topluluklarından Unsplash ile işbirliği yapan Timberland, dünyanın dört bir yanından fotoğrafçıları buluşturdu. Proje kapsamında Timberland markalı botlara kendi yorumlarını katan fotoğrafçıların eserleri, seçilen görsellerin kullanılacağı “Timberland Celebrating Boots” kampanyasıyla Ekim ayında görücüye çıkıyor.

İşbirliği geleneği DNA’sının bir parçası olan Timberland markası bu sezon “dünya çapında fotoğrafçıların sosyal platformu” olarak bilinen Unsplash ile bir araya gelerek ilk defa toplulukların öncülük ettiği bir kampanyaya imza atıyor. Celebrating Boots konseptine odaklanan kampanya, ikonik botlarıyla akıllarda yer eden Timberland’in dünyadaki imajına çeşitlilik, kapsayıcılık ve uluslararası bir akış açısı katmayı hedefliyor.

Unsplash platformunun değişik kanallar aracılığıyla duyurusunu yaptığı ve özel bir yarışma kurgusuyla hayata geçirilen kampanyaya, platforma kayıtlı fotoğrafçılar katıldı. Yarışmaya katılan fotoğrafçılar “Celebrate the Icons” koleksiyonu için portre ve manzara fotoğraflarının yanı sıra Timberland’in ikonik sarı botlarının ve diğer botlarının fotoğraflarını çekti.

Kampanyada yer alan fotoğrafçılar: Nathan Dumlao (ABD), Kyle Lotfus (ABD), Tom Sodoge (Almanya), Brunel Johnson (Benelüks), Clem Onojeghuo – (İngiltere), Dimitry Ilkevich (Rusya), Riccardo Mion (İtalya), Florian Perennes (Fransa) oldu.

Timberland ekibinin yarışmacıların fotoğrafları arasından seçtiği kareler Celebrating Boots kampanyasında kullanacak. Unsplash ve Timberland işbirliğinde gerçekleşen Celebrating Boots kampanyasının görselleri, Ekim ayında yayınlanacak.