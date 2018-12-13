Akıllı Telefonlarda Yapay Zeka ve Fotoğraf Deneyimi Gelişiyor

MediaTek’in yeni işlemcisi Helio P90, güçlü bir Yapay Zeka donanımı ve ile düzey kamera uygulamalarını enerji verimliliğiyle bir arada sunuyor.

Dünyanın önde gelen işlemci geliştiricisi MediaTek, uzun zamandır merakla beklenen gelişmiş yapay zeka mimarisine sahip yeni yonga seti Helio P90’ın lansmanını gerçekleştirdi. MediaTek Helio P90, daha ileri düzey yapay zeka uygulamaları için geliştirilen yeni nesil mimari ve APU 2.0 yapay zeka işlemci birimiyle geldi. Yeni yonga seti Helio P90, endüstri standartlarının önüne geçen 1127 GMACs (2.25TOPs) performansıyla, mobil cihazlarda en üst düzey yapay zeka gücü sunuyor.

MediaTek’in donanıma entegre yapay zeka mimarisi teknolojisiyle geliştirilen Helio P90, yerleşik zeka işlemci birimi APU 2.0 ile, yapay zeka uygulamalarında Helio P70 ve Helio P60 işlemcilere oranla 4 kata kadar daha fazla güç sunuyor, deneyimi bir sonraki seviyeye taşıyor. Bu özellik, kullanıcıların akıllı telefonlarında yapay zekadan daha hızlı, daha kolay ve daha verimli bir şekilde yararlanmalarını sağlıyor; aynı zamanda da batarya ömrünü uzatıyor.

MediaTek’in yüksek performanslı yeni nesil işlemcisi Helio P90, Google’ın görseller üzerinden tanıma ve arama yapılabilmesini sağlayan Google Lens uygulaması ve artırılmış gerçeklik platformu ARCore ile de tam uyum gösteriyor. MediaTek ve Google arasında yakın iş birliği ile yürütülen çalışmalar sayesinde, akıllı telefon üreticileri bu uygulamaları cihazlarına Helio P90’la entegre edebilecekler. MediaTek, Helio P90 müşterisi üreticilere, ARCore ve Lens referanslarını da içeren güçlü bir yazılım desteği de sunuyor.

Yapay zeka odaklı kamera deneyimleri için özel tasarlanan imaj sinyal işlemcisi (ISP), yapay zeka motoru sayesinde, düşük ışık düzeylerinde ya da hareket durumunda bile, yüksek bir yüz ve ortam tanıma performansı sunuyor.

Helio P90’ın güçlü yapay zeka motoru, vücut hareketlerinin hızlı şekilde takibi ve analizi gibi karmaşık işlemleri, kullanıcılar için dinamik deneyimler haline getiriyor. İşlemci, Google Lens’in ve ARCore’un yanı sıra, sanal gerçeklik, yüz tanıma, gerçek zamanlı imaj güzelleştirme, derin makine öğrenimi, obje ve ortam tanıma, gerçek objeleri sanal gerçeklikle birleştiren hızlı karma gerçeklik gibi uygulamaları da destekliyor. Fotoğraf ve video çekimlerinde gerçek zamanlı iyileştirmeleri mümkün kılıyor. Akıllı cihaz üreticileri ayrıca, MediaTek’in NeuroPilot Yapay Zeka teknolojileri sayesinde, TensorFlow, TF Lite, Caffe ve Caffe2 gibi çerçeve uygulamaları da kullanabiliyorlar.

48MP süper büyük kamera ya da 24+16 MP çiftli kamera kullanımını da destekleyen Helio P90, akıllı telefonlarda en yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video çekim imkanı da sunuyor. Kullanıcılar, saniyede 30 kare (30 FPS) hızla 48MP, ya da HD kalitesinde 480FPS süper yavaş hızlı çekim yapabiliyor. MediaTek’in üçlü imaj sinyal işlemci seti (Triple ISPs) teknolojisiyle sağlanan 14-bit RAW ve 10-bit YUV işleme gücü, fotoğraf meraklılarına en güzel görüntüleri yakalama ve işleme olanağı sağlıyor.