Cep Telefonu Ekranını Bilgisayara Taşıyın!

Dell, geliştirdiği yeni teknolojilerle kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Cep telefonuna gelen mesajları ve çağrıları bilgisayar üzerinden cevaplamayı mümkün kılan Dell Mobile Connect, cep telefonu uygulamalarını ekrana taşıyarak verimlilik artışı ve zaman tasarrufu sağlıyor.

iOS ve Android işlemcili telefonlarla uyumlu çalışan teknoloji, bilgisayarla Wi-Fi veya Bluetooth üzerinden bağlantı kuruyor. Dell’in yeni seri XPS, Inspiron, Vostro, Alienware, ikisi bir arada ve hepsi bir arada bilgisayarlarıyla uyumlu olan yazılım ile gelen çağrılar bilgisayar ekranına yansıtılıp, bilgisayar mikrofonu kullanılarak cevaplanabiliyor. Telefon defterini de bilgisayara taşıyan teknoloji sayesinde gelen kısa mesajlara da hızlı bir şekilde yanıt verilebiliyor.

Popüler uygulamalardan gelen bildirimleri kaçırmayın

Twitter, Instagram ve Facebook gibi popüler uygulamalardan gelen bildirimlerin bilgisayar ekranında görülmesini sağlayan yazılım ile bilgisayar başındayken telefona bakma derdi son buluyor. En sevilen mobil oyunlar da dahil olmak üzere Android uygulamaları da ekrana taşıyan Dell Mobile Connect, eğlence deneyimini de katlıyor. Kolay bağlantı ile pratik kurulum imkanı sunan Dell Mobile Connect’i kullanmak için tek yapılması gereken uygulamayı App Store veya Google Play Store’dan indirmek.

Dell’in bu yeni teknolojisi hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için http://www.dell.com/en-us/shop/dell-mobile-connect/ab/dell-mobile-connect#Mobile-conncet-video internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.