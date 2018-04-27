Dijital bahar temizliği için 7 ipucu

Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET, daha iyi performans sağlamak ve daha güvenli bilgisayar, telefon ve tablet kullanımı için dijital bahar temizliği tavsiye ediyor.

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte yoğun ve telaşlı çalışma günlerinin yerini yavaş yavaş esnek çalışma saatleri almaya başlıyor. Uzun haftasonu tatilleri, yıllık izinler, daha geç gelip daha erken işten ayrılma zamanları. Bu günler aynı zamanda bilgisayarlarınızı ve mobil cihazlarınızı gözden geçirmeniz için de en uygun dönem.

Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET, daha iyi performans sağlamak ve daha güvenli bilgisayar, telefon ve tablet kullanımı için dijital bahar temizliği tavsiye ediyor. İşte bahar temizliği için 7 ipuçu:

Parola değişikliği yapın! Şifre ve parolalarımız, siber saldırılar karışında en önemli güvenlik kalkanlarından biri olmayı sürdürüyor. Bu nedenle üşenmeyin; e-postalarınızda, sosyal medyada, alışveriş ve bankacılık işlemlerinizde kullandığınız parolaları yenileyin. Şifrelerinizi “123456“ gibi basit değil, harfli-rakamlı karmaşık şekilde oluşturun.

Telefonunuza bilgisayar muamelesi yapın! İnternete daha çok telefondan bağlanmaya başladık. Hatta telefonlar sayesinde her an online bağlantıdayız. Siber suçlular da bunun farkında. Bilgisayara yönelik siber tehditlerin neredeyse tamamı artık telefon ve tabletlere uyarlandı, hatta telefonlara özgü saldırılar da gelişti. Bu nedenle telefonunuza bilgisayar muamelesi yapın ve bir mobil güvenlik yazılımıyla koruyun.

Masaüstünden boşaltın! Bahar temizliğine önce bilgisayarın masaüstünü temizlemekle başlayın. Gereksiz dosyaları silin, kullanmadığınız programları denetim masasındaki “Program Kaldır“ bölümünden kaldırın. Geçici dosyalarınızı temizleyin ardından çöp sepetini boşaltın.

Yedekleyin! Önemli verileri ve fotoğraflarınızı mutlaka başka bir dijital ortam veya cihaza yedekleyin. Böylece bilgisayarınız, tabletiniz ya da akıllı telefonunuz bozulduğu veya kaybolduğu zaman verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz.

Güncelleyin! Hem işletim sistemi hem de kullandığınız yazılımlara yönelik güncelleme uyarılarını dikkate alın ve sistem yamalarını yüklemeyi ihmal etmeyin! Özellikle işletim sisteminde oluşan açıklar, siber suçlular tarafından önemli bir virüs bulaştırma aracı olarak değerlendiriliyor.