Huawei Mate 20 Serisi tanıtıldı

HUAWEI Tüketici Elektroniği İş Birimi, uzun süredir beklenen güncel Mate serisini tanıttı. Dünyanın ilk 7nm yapay zekâ destekli yonga setine sahip Kirin 980’le birlikte gelen yeni Mate 20 serisi, devrim niteliğinde birçok özellikle beraber, üst düzey bir kullanıcı deneyimine imza atıyor.

Dual-NPU (çift ağ işleme birimi), ultra geniş açı lens desteğiyle gelen üçlü Leica kamera, yapay zekâ destekli video özellikleri, HUAWEI SuperCharge 40W hızlı şarj ve ters yönde şarj özelliği ile Android P tabanlı EMUI 9.0 yazılımı, serinin öne çıkan ve fark yaratan özellikleri arasında yer alıyor. HUAWEI Mate 20 serisi; 6,53 inç, 6,39 inç ve 7,2 inç boyutlarındaki, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X ve PORSCHE DESIGN Mate 20 RS modellerinden oluşuyor.

HUAWEI Mate 20 serisinde neler var?

Kirin 980, günlük yaşamda kullandığımız yapay zekâ uygulamalarını mükemmel bir şekilde destekliyor.

Ultra geniş açı lens desteğiyle gelen üçlü Leica kamera, özellikle geniş alanlara, son derece detaylı kareler çekmek için tasarlandı.

Kameranın makro performansıyla kullanıcılar, 2,5 cm yakınlığa kadar mükemmel sonuçlara imza atabiliyor.

Yapay zekâ destekli video özellikleriyle herkesin sinematik filmler çekebilmesi mümkün olabilecek.

Sektöre öncülük edecek güçlü pil performansı, bir günden daha uzun süre aktif kullanıma imkân veriyor.

Sınıfının en iyisini sunan şarj teknolojisiyle cihazın dolumu çok kısa sürede gerçekleşiyor.

HUAWEI Mate 20 Pro, ters yönde şarj özelliğinin olmasının yanı sıra, bunu kablosuz olarak da yapabiliyor.

Yeni üçlü Leica kamera ile fotoğraf çekiminde yepyeni bir soluk

HUAWEI Mate 20 Serisi piyasadaki en iyi akıllı telefon kameralarından birine sahip. Ultra geniş açı lens desteğiyle gelen üçlü Leica kamera, kullanıcılara geniş bir perspektiften çekim seçeneği sunuyor ve sinematik sonuçlara imza atmalarını sağlıyor.

Mate 20 serisinin yeni kamera sistemi, objektiften 2,5 cm uzaklığa kadar nesnelerin net görüntülerinin çekilmesine imkân veren makro özelliği ile de bir ilke imza atıyor. Cihazın ultra geniş açılı ve makro desteği sunan lens yapısı, Mate 20 serisini aynı zamanda çok yönlü bir kamera haline getiriyor.

HUAWEI Mate 20 Serisi, yapay zekâ destekli kamera moduna da sahip. Kullanıcılar bu modu kullanarak, çektikleri video içeriklerinin tonunu, doygunluğunu ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Cihaz ayrıca hazır modlara da sahip. Mate 20 serisi, görseldeki insan unsurlarını ayırarak ve etrafındaki renklerin canlılığını artırarak, kişileri daha çarpıcı bir şekilde vurgulayabiliyor. Ürünün “AI Spotlight Reel” özelliği ise klipleri otomatik olarak tanımlıyor ve 10 saniyelik bir montajı otomatik olarak üretiyor. Seri ayrıca, 16:9 oranına göre çok daha sinematik bir etki yaratan 21:9 formatını da hem fotoğraf hem de video çekimlerinde destekliyor.

HUAWEI Mate 20 serisi akıllı telefonların Kasım ayında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.