İnceleme: Lomo’Instant Automat Glass Magellan

Lomography’nin Fujifilm Instax şipşak filmlerini kullanan Lomo’Instant Automat Glass Magellan modelini inceledik. Geniş açı cam lenslere sahip olan Automat Glass Magellan, tasarımından kullanım özelliklerine kadar tüm detayların özenle çalışıldığı bir model olmuş. Gövde üzerinde kullanılan özel malzeme makinenin tutuşunu kolaylaştırdığı gibi çok şık bir görüntü veriyor. Lomo’Instant Automat Glass modelini diğer pek çok şipşak makineden ayıran en büyük özelliklerden biri keskin görüntü veren çoklu katmanlı cam lensler kullanılması. Bunun sonucunda da yansımalar azaltılmış, daha canlı renkler, güzel ve keskin detaylar veren mini şipşak baskılar elde edilmesi sağlanmış.

Makinenin kullanımı tahmin edebileceğiniz gibi çok kolay. Sadece objektif üzerinden makineyi açarken netlik mesafenizi ayarlamanız gerekiyor. 1 metreden sonsuza, 0.60cm ve 0.30cm mesafeden çekimler için bu ayarlardan birini seçmeniz gerekiyor. Makine üzerinde 21mm’e denk gelen f/4.5 diyafram değerine sahip bir objektif yer alıyor. Diğer pek çok modele göre az ışıklı ortamlarda bile flaşsız fotoğraf çekilebiliyor.

Lomo’Instant Automat Glass, doğru pozlanmış fotoğraflar için diyafram değeri, enstantane hızı ve flaş gücünü otomatik olarak ayarlıyor.

Ürünün kutusundan aynı zamanda uzaktan kumanda olarak kullanılan lens kapağı, close-up lens filtresi ve çoklu pozlamalar için splitzer aparatı çıkıyor.

Teknik Özellikler:

Film Formatı: Fujifilm Instax Mini film

Pozlama Alanı: 62x46mm

Lens Odak Uzaklığı: 38mm (21mm dengi)

Otomatik Pozlama Tipi: Programlı Otomatik

Diyafram: f/4.5, f/22

Enstantane Hızı: 8sn‐1/250sn ve B modu

Poz Telafisi: +/- 1

Film Çıkış Mekanizması: Motorlu

Çoklu Pozlama: Sınırsız

Dahili Flaş Rehber Numarası: 9 (m)

Dahili Flaş: Otomatik Flaş & Flaş Kapalı Modu

En Yakın Odak Uzaklığı: 0.3m

Alan Odaklama Ayarları: 0.3m / 0.6m / 1m ‐ sonsuz

Tripod Girişi: Evet

Film Sayacı: LED Gösterge, Geri Sayım

Pil Gereksinimi: 2 x CR2 Pil (6V)

Uzaktan Kumanda Pil Gereksinimi: 1 x CR1632 Pil (3V)

Filtre Giriş Çapı: 43mm

Lens Eklentisi: Close‐up, Splitzer

http://www.lomography.com.tr/