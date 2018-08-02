Yaz tatilinde verilerini silen yüzde 72’den biri olmayın!

SanDisk’in ülke çapında gerçekleştirdiği kullanıcı araştırması, çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. Araştırmaya göre kullanıcıların %72’si akıllı telefonlarında depolama alanı yaratmak için dosyalarını silerken yüzde 40’ı ise cihazlarını yedeklemediği için tüm verilerini kaybetti. Kullanıcıların bir haftada akıllı telefonları üzerinden ortalama 23 resim ve 7 video çektiğini belirten araştırmaya katılanların %48’i, akıllı telefonlarındaki resim ve videoları sildikleri için üzüntü duyuyor. SanDisk, geniş ürün yelpazesi ve kapasite seçenekleriyle birçok kişinin karşı karşıya kaldığı depolama sorununu ortadan kaldırıyor.

iPad ve iPhone’larınızın bir numaralı depolama kaynağı SanDisk iXpand Base

Hem Lightning hem de USB 3.0 bağlantısına sahip olan SanDisk iXpand, kapasitesi dolan iPhone ve iPad’lerin vazgeçilmez bir dostu oluyor. App Store’dan kolayca edinilebilen iXpand Drive uygulamasıyla fotoğraf ve videolar iXpand’e kolayca yedeklenerek cihazlarda kapasite sorunu ortadan kaldırılıyor. iXpand mobil uygulaması, cihaz ve iXpand arasında bağlantı kurulduğu anda fotoğraflarını ve videoları otomatik olarak yedekliyor. USB 3.0 bağlantısı sayesinde depolanan içerikler aynı zamanda bir Mac veya PC’ye de aktarılabiliyor.

Avuç içi depolama: SanDisk iXpand Flash Drive

16 ile 256 GB arasında değişen kapasite seçeneklerine sahip iXpand Flash Drive, küçük yapısı, esnek Lightning ve USB 3.0 girişleriyle iPhone, iPad, Mac ve PC arasında veri bağlantısı sağlıyor. Ödüllü iXpand Drive uygulaması, iPhone ve iPad kullanıcıları için basit bir arayüzle gelişmiş kullanıcı deneyimi sunuyor. Şifreleme yazılımı sayesinde hassas dosyalar gelişmiş bir güvenlikle paylaşılabiliyor.

SanDisk Wireless Stick ile kablosuz depolama deneyimi

Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlara kablosuz bağlantı ile veri aktarma imkânı sunan SanDisk Wireless Stick, fotoğraf ve müzik gibi içeriklerin birden çok cihaza paylaşılmasını sağlıyor. 16, 32, 64, 128, 200 ve 256 GB kapasite seçenekleri bulunan cihazla fotoğraf ve videolar otomatik olarak yedeklenebiliyor.

Dual Drive Type-C, USB Type-A ve Type-C girişi olan cihazlar arasında bağlantı kuruyor

USB Type-C ve USB Type-A girişlerine sahip cihaz, USB 3.1 teknolojisi sayesinde saniyede 150 MB’a kadar yüksek bir hızla veri aktarabilirken USB Type-A ve Type-C girişleri bulunan cihazları birbirine bağlıyor. 16 GB ile 256 GB arasında değişen kapasite seçeneklerine sahip Dual Drive Type-C, uyumlu girişe sahip cihazlardan depolanan dosyaları aktarabildiği gibi kendi içerisinde de saklayabiliyor. Google Play Store’dan ücretsiz SanDisk Memory Zone uygulaması sayesinde Android cihazla bağlantı oluşturulduğu anda verileri depoluyor.