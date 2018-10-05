Canon Photokina 2018’de neler gösterdi?

Fuara 66 ülkeden 812 firma katıldı ve 4 günde 127 ülkeden yaklaşık 180.000 kişi ziyaret etti. Sadece bu rakamlar bile etkinliğin büyüklüğünü göstermeye yetiyor.

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Dünyanın en büyük fotoğraf fuarlarından olan Photokina 2018’i Canon Türkiye’nin davetlisi olarak gezdim.

Photokina Fuarı’na 2000 yılından beri sanırım bu 6. gidişim oldu. Photokina Fuarı’nı fotoğraf meraklıları için bir “cennet” olarak özetlemek mümkün. Fuara 66 ülkeden 812 firma katıldı ve 4 günde 127 ülkeden yaklaşık 180.000 kişi ziyaret etti. Sadece bu rakamlar bile etkinliğin büyüklüğünü göstermeye yetiyor.

Canon, hiç kuşkusuz Photokina’nın en ilgi gören ve en büyük stantlarından birini hazırlamıştı. İstanbul’da düzenlenen fotoğraf fuarına gidenleriniz vardır mutlaka… Sadece Canon’un standı burada düzenlenen fuar alanı kadardı dersek yanılmış olmayız. Canon bu sefer siyah renklerin ağır bastığı, daha loş bir tasarım ile ziyaretçileri karşıladı. Kişisel fikrim, bu tasarım ve mimari uygulama Canon’un diğer salonlardan kolayca ayrılmasını sağladı ve kalite hissini artırdı.

Canon standının yıldızı EOS R

Canon’un fuardan kısa bir süre önce duyurduğu ilk full frame aynasız modeli EOS R tabi ki Canon standının ve belki de fuarın yıldızlarından biri oldu. Canon EOS R modelini duyurduktan sonra fotoğraf severlerden hem olumlu hem de olumsuz pek çok eleştiri aldı. Bazıları EOS R’nin isteklerini tam olarak karşılayamadığını söylese de Canon’un standında her zaman en kalabalık bölüm EOS R demo alanı oldu.

Canon’un EOS serisindeki 30 yıllık deneyiminin yenilenmiş hali olan EOS R, yeni bir bayonet yapısı ile geldi. RF bayonete sahip bu ilk modelde, yeni RF objektifleri ve üç yeni lens adaptörü ile EF ve EF-S objektifleri de kullanmak mümkün. Önümüzdeki aylarda EOS R serisinin yeni modellerini de göreceğiz sanırım.

EOS R’de kullanılan RF bayonet sistemi, 12 pimli bağlantısı, 20mm flanş mesafesi ve 54mm yuva çapıyla objektif tasarımlarında daha fazla esneklik kazandıracak.

EOS R ile birlikte tanıtılan yüksek performanslı RF lensler, yaklaşık 30,3 milyon pikselli full frame CMOS sensör ve yeni DIGIC 8 görüntü işlemcisinin bir araya getirilmesi sonucunda yüksek kaliteli fotoğraflar sunuyor. Lens bozulmaları gibi sorunları düzelten Dijital Lens İyileştirici, fotoğraf makinesi gövdesine düzeltme verilerini göndermek için RF lenslerin gücünden yararlanıyor.

EOS R için özel olarak tasarlanan demo alanında ziyaretçiler yeni çıkan RF objektifleri deneyimledi. Yeni çıkan dört objektif şöyle: RF 28-70mm f/2L USM, RF 50mm f/1.2L USM, RF 24-105mm f/4L IS USM ve RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM.

Canon Elçileri Hikayelerini Paylaştı

Canon Photokina standının büyük bir bölümünü Canon Elçileri’nin yapacağı konuşma alanına ayırmıştı. Standın orta bölümünde büyük bir alanda Canon’un dünyaca ünlü marka elçisi fotoğrafçıları hikayelerini anlattı, çeşitli sunum ve gösteriler yaptı.

Dört gün boyunca yapılan etkinlik programında şu isimler yer aldı: Brent Stirton, Helen Bartlett, Clive Booth, Thorsten Milse, Christian Ziegler, David Noton, Ulla Lohmann, Richard Walch, Katya Mukhina, Julia Blumenthal, Gil Gropengießer, Guia Besana ve Nicolai Brix.

Profesyonel Yazıcı Bölümü

Canon farklı bir sunum ve sergi alanıyla profesyonel yazıcı bölümündeki ürünleri ve baskı malzemelerini de ziyaretçilere tanıttı. Baskı istasyonlarında ziyaretçiler baskı uzmanlarından hem detaylı bilgi aldı hem de fotoğraflarını bastırabildi.

Objektif deneyim alanı

Canon, Photokina fuarında objektifleri için özel bir deneyim alanı da hazırlıyor. Biraz daha yukarıdan bir bakış sağlayan stant tasarımı ile ziyaretçiler en yeni ve popüler objektifleri bu alanda deneyebiliyor.

Canon ürün ailesinin en yeni üyelerinden olan PowerShot SX740 HS modeli de 40x optik zoom kapasitesi ve 4K video çekimi imkanı ile ilgi gören modellerden oldu. Tüm yeni ürünlerin yanında halen satışı devam objektifler, DSLR ve aynasız fotoğraf makineleri de ziyaretçiler tarafından incelendi.